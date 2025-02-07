ДНК доказывает: косатки убивают ради печени белой акулы

В начале 2018, Диверне / водолаз журнал побежал эксклюзивная история эксперта по акулам Ричарда Пирса. В статье содержалось суровое предупреждение: туризм, основанный на погружениях в клетках с большими белыми акулами в Южной Африке, находится под угрозой, поскольку косатки, которые любят акулью печень, убивают или отпугивают акул.
Две косатки, названные Левой и Звездной, начали террор над тем, что всегда считалось высшим хищником. Для некоторых, кто вовлечен в прибыльную индустрию дайвинга с акулами, это предположение было болезненно принять.
Теперь, семь лет спустя, когда большие белые акулы по-прежнему редки у берегов Южной Африки, ДНК-доказательства впервые подтвердили, что косатка была ответственна за охоту и убийство белой акулы ради ее печени.
На этот раз инцидент произошел в Австралии. Очевидцы видели несколько косаток (Orcinus orca), в том числе две местные особи по кличке Бент Тип и Риппл, ловят крупную добычу в заливе Бриджуотер недалеко от Портленда в Виктории в 2023 году.
Два дня спустя была обнаружена туша 4.7-метровой белой акулы (Carcharodon Carcharias) был выброшен на берег и поднят государственными инспекторами по рыболовству для расследования.
Четыре укушенные раны
Только что опубликованное исследование акулы проводилось под руководством научной группы из Университета Флиндерса, которая проанализировала мазки, взятые из четырех характерных укусов на туше.
Доказательство было в ДНК, когда мазки секвенировали на предмет генетического материала, оставленного хищником. Косатка съела среднюю часть акулы, где когда-то была богатая питательными веществами печень, а три другие раны показали ДНК от падальщика-широконосой семижаберной акулы. Пищеварительные и репродуктивные органы большой белой акулы также отсутствовали.
Анализ основан на отдельных свидетельствах о хищничестве косаток по отношению к большим белым акулам и другим видам акул в Южной Африке, а также Калифорния.
«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что косатки охотятся на белых акул в водах Австралии, а также об избирательном потреблении печени», — говорит ведущий автор исследования Изабелла Ривз, аспирантка из Университетской группы по экологии южных акул и Центра исследований китообразных Западной Австралии (CETREC).
«Это говорит о том, что подобные случаи хищничества могут быть более распространены и распространены по всему миру, чем считалось ранее».
Другие акулы
В Австралии время от времени регистрировались случаи охоты косаток на синих, сельдевых акул, короткоплавниковых мако, земляных и тигровых акул, однако доказанных случаев убийства больших белых акул не было.
«Факты свидетельствуют о том, что перемещение или прямая гибель белых акул в результате нападения косаток в Южной Африке привели к каскадным изменениям в более широкой морской экосистеме», — прокомментировал соавтор Адам Миллер, доцент университета Флиндерса.
«Мы знаем, что белые акулы играют ключевую роль Регуляторы структуры и функций экосистемы, поэтому очень важно, чтобы мы сохранили этих высших хищников. Поэтому важно, чтобы мы следили за этими типами взаимодействий в австралийских водах, где это возможно».
Новое исследование опубликованной в Экология и эволюция.
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