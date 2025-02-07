ДНК доказывает: косатки убивают ради печени белой акулы

В начале 2018, Диверне / водолаз журнал побежал эксклюзивная история эксперта по акулам Ричарда Пирса. В статье содержалось суровое предупреждение: туризм, основанный на погружениях в клетках с большими белыми акулами в Южной Африке, находится под угрозой, поскольку косатки, которые любят акулью печень, убивают или отпугивают акул.

Две косатки, названные Левой и Звездной, начали террор над тем, что всегда считалось высшим хищником. Для некоторых, кто вовлечен в прибыльную индустрию дайвинга с акулами, это предположение было болезненно принять.

Orca (Изабелла Ривз / Университет Флиндерса)

Теперь, семь лет спустя, когда большие белые акулы по-прежнему редки у берегов Южной Африки, ДНК-доказательства впервые подтвердили, что косатка была ответственна за охоту и убийство белой акулы ради ее печени.

На этот раз инцидент произошел в Австралии. Очевидцы видели несколько косаток (Orcinus orca), в том числе две местные особи по кличке Бент Тип и Риппл, ловят крупную добычу в заливе Бриджуотер недалеко от Портленда в Виктории в 2023 году.

Два дня спустя была обнаружена туша 4.7-метровой белой акулы (Carcharodon Carcharias) был выброшен на берег и поднят государственными инспекторами по рыболовству для расследования.

Тушу белой акулы выбросило на берег в Портленде (Бен Джонсон / Portland Bait & Tackle)

Четыре укушенные раны

Только что опубликованное исследование акулы проводилось под руководством научной группы из Университета Флиндерса, которая проанализировала мазки, взятые из четырех характерных укусов на туше.

Доказательство было в ДНК, когда мазки секвенировали на предмет генетического материала, оставленного хищником. Косатка съела среднюю часть акулы, где когда-то была богатая питательными веществами печень, а три другие раны показали ДНК от падальщика-широконосой семижаберной акулы. Пищеварительные и репродуктивные органы большой белой акулы также отсутствовали.

Анализ основан на отдельных свидетельствах о хищничестве косаток по отношению к большим белым акулам и другим видам акул в Южной Африке, а также Калифорния.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что косатки охотятся на белых акул в водах Австралии, а также об избирательном потреблении печени», — говорит ведущий автор исследования Изабелла Ривз, аспирантка из Университетской группы по экологии южных акул и Центра исследований китообразных Западной Австралии (CETREC).

«Это говорит о том, что подобные случаи хищничества могут быть более распространены и распространены по всему миру, чем считалось ранее».

Инфографика исследования Университета Флиндерса (Эмма Лак)

Другие акулы

В Австралии время от времени регистрировались случаи охоты косаток на синих, сельдевых акул, короткоплавниковых мако, земляных и тигровых акул, однако доказанных случаев убийства больших белых акул не было.

«Факты свидетельствуют о том, что перемещение или прямая гибель белых акул в результате нападения косаток в Южной Африке привели к каскадным изменениям в более широкой морской экосистеме», — прокомментировал соавтор Адам Миллер, доцент университета Флиндерса.

«Мы знаем, что белые акулы играют ключевую роль Регуляторы структуры и функций экосистемы, поэтому очень важно, чтобы мы сохранили этих высших хищников. Поэтому важно, чтобы мы следили за этими типами взаимодействий в австралийских водах, где это возможно».

Новое исследование опубликованной в Экология и эволюция.

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