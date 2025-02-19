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Дайверы, дикие рыбы знают, кто вы!

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Соавтор исследования Маэлан Томасек с одним из его добровольцев (MPI-AB)
Соавтор исследования Маэлан Томасек с одним из его добровольцев (Маэлан Томасек / MPI-AB)

Рыбы, с которыми дайверы сталкиваются в дикой природе, обладают способностью отличать нас друг от друга, если мы помогаем им с помощью нескольких визуальных подсказок, например, цвета нашего снаряжения для дайвинга.

Такой вывод сделан в ходе нового исследования, проведенного Институтом поведения животных Общества Макса Планка (MPI-AB) в Германии, вдохновленное опытом научных водолазов на средиземноморской исследовательской станции на Корсике.

В какой-то момент каждого полевого сезона дайверы обнаружили, что дикие рыбы следовали за ними и воровали еду, предназначенную в качестве экспериментального вознаграждения. Отдельные особи, казалось, узнавали того дайвера, который ранее нес еду, и следовали только за ним, игнорируя других. 

Однако предыдущие исследования способности рыб различать отдельных людей были весьма ограниченными.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise компьютер-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

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Добровольные волонтеры

Ученые провели серию экспериментов в открытой воде на глубине 8 м, причем рыбы участвовали в исследовании в качестве «добровольных добровольцев, которые могли приходить и уходить, когда им заблагорассудится», отмечает соавтор и студентка бакалавриата MPI-AB Катинка Соллер.

На первом этапе эксперимента Соллер «тренировал» рыб, стремясь привлечь их внимание, надевая на себя ярко-красный жилет, и кормя их, проплывая на расстояние 50 метров.

Со временем она убрала заметные подсказки, пока не осталась в простом снаряжении для дайвинга. Она прятала еду и кормила только тех рыб, которые следовали за ней все 50 метров.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the обучение sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

«Как только я вошел в воду, прошло всего несколько секунд, прежде чем я увидел, как они плывут ко мне, словно из ниоткуда», — говорит Соллер.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-плавник».

Весы Берни выдали его водолазам (MPI-AB)
Весы Берни, способного учиться, сделали его узнаваемым (MPI-AB)

Два водолаза, разное снаряжение

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on обучение плавает.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and плавников and swim in different directions from the same starting point. 

В первый день рыба следовала за обоими дайверами одинаково, как будто пытаясь решить, за кем из них гоняться. Однако Томашек не кормил рыбу, которая следовала за ним, и на второй день количество рыб, следующих за Солером, значительно возросло. 

Чтобы проверить, обучаются ли рыбы распознаванию нужного дайвера, исследователи сосредоточились на шести рыбах и обнаружили, что четыре из них продемонстрировали выраженные положительные кривые обучения в ходе эксперимента. 

«Это классный результат, потому что он показывает, что рыбы следовали за Катинкой не просто по привычке или потому что там были другие рыбы», — говорит Томасек. «Они осознавали присутствие обоих дайверов, проверяли каждого и узнавали, что Катинка давала награду в конце заплыва».

Цветовое зрение

Отличительное снаряжение для дайверов, помогающее рыбам (слева), сопровождалось ношением такого же комплекта
Отличительное снаряжение для дайвинга, помогающее рыбе (слева), сопровождалось ношением того же комплекта

Затем ученые повторили испытания, надев одинаковое снаряжение для дайвинга, и обнаружили, что рыбы больше не были оснащены, чтобы различать их. «Почти все рыбы обладают цветовым зрением, поэтому неудивительно, что морской лещ научился ассоциировать нужного дайвера на основе цветных пятен на теле», — говорит Томасек.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving ., so we usually rely on differences between wetsuits, плавников or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

«Мы уже заметили, как они приближались к нашим лицам и изучали наши тела», — говорит Соллер. «Это было похоже на то, как будто они изучали нас, а не наоборот».

YouTube видео

«Меня не удивляет, что эти животные, которые ориентируются в сложном мире и ежеминутно взаимодействуют с множеством различных видов, могут узнавать людей по визуальным сигналам», — говорит старший автор Алекс Джордан, возглавляющий группу в MPI-AB. 

«Я полагаю, самое удивительное, что мы были бы удивлены, если бы они это сделали. Это говорит о том, что мы можем недооценивать возможности наших подводных собратьев».

«Может показаться странным, что люди связаны связью с таким животным, как рыба, которое находится так далеко от нас на эволюционном древе, что мы интуитивно этого не понимаем», — заключает Томасек. 

«Но отношения человека и животных могут преодолеть миллионы лет эволюционной дистанции, если мы потрудимся обратить на это внимание. Теперь, когда мы знаем, что они видят нас, пришло время и нам увидеть их». Исследование только что был опубликован В журнале Биологические письма.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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