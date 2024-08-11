Дайвер наслаждается редкой встречей с акулой в Британской Колумбии

Это не неизвестно, потому что Диверне сообщил о подобная встреча в мае прошлого года, но это достаточно редкое явление, чтобы взволновать морских биологов: тупоносая шестижаберная акула, болтающаяся на мелководье у тихоокеанского побережья Канады.

«Находка всей жизни», — так Митчелл Хьюитт описал свою встречу вечером 8 августа. «Этим летом я нырял каждый божий день, чтобы найти одну из этих акул».

Полевой морской биолог, работающий в компании Keystone Environmental, чаще занимается наблюдением за поведением головоногих моллюсков и пижонов, обитающих в этом районе. Он заметил акулу, ныряя в районе населенного пункта Лайонс Бэй в Хау-Саунд к северу от Ванкувера.

Акула, молодой самец, длиной около 2.5 метров, плавала над морским дном на глубине около 15 метров. Хьюитт и его группа смогли провести около 10 минут, наблюдая за акулой (Гексанчус серый), который в какой-то момент даже решил проплыть у него между ног.

Тупоносая шестижаберная акула (Митчелл Хьюитт)

Тупоносые шестижаберные акулы, также называемые коровьими акулами, обычно встречаются на глубине от 100 до 2,000 метров, хотя молодые особи иногда ночью выходят на мелководье в поисках добычи. У берегов Британской Колумбии самки также иногда приходят на побережье, чтобы родить, и в помете может насчитываться более 100 детенышей.

Этот вид является одной из крупнейших акул в мире: его длина может достигать 6 метров, а вес — 600 кг.

«Это был просто нежный гигант, похожий на большого морского щенка», — сказал Хьюитт CTV News. Он сказал, что «дышал изо всех сил, потому что волновался. После этого я несколько часов находился на иголках».

В прошлом году дайвмастер Маттео Эндрицци также упомянул о «опыте, который бывает раз в жизни», когда он и его группа столкнулись с двухметровым подростком в заливе Альбернини, западнее острова Ванкувер, во время погружения на затонувший корабль на глубину 2 метров. Они сказали, что акулу, похоже, привлек их свет.

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