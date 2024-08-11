Дайвер наслаждается редкой встречей с акулой в Британской Колумбии

Это не неизвестно, потому что Диверне сообщил о подобная встреча в мае прошлого года, но это достаточно редкое явление, чтобы взволновать морских биологов: тупоносая шестижаберная акула, болтающаяся на мелководье у тихоокеанского побережья Канады.
«Находка всей жизни», — так Митчелл Хьюитт описал свою встречу вечером 8 августа. «Этим летом я нырял каждый божий день, чтобы найти одну из этих акул».
Полевой морской биолог, работающий в компании Keystone Environmental, чаще занимается наблюдением за поведением головоногих моллюсков и пижонов, обитающих в этом районе. Он заметил акулу, ныряя в районе населенного пункта Лайонс Бэй в Хау-Саунд к северу от Ванкувера.
Акула, молодой самец, длиной около 2.5 метров, плавала над морским дном на глубине около 15 метров. Хьюитт и его группа смогли провести около 10 минут, наблюдая за акулой (Гексанчус серый), который в какой-то момент даже решил проплыть у него между ног.
Тупоносые шестижаберные акулы, также называемые коровьими акулами, обычно встречаются на глубине от 100 до 2,000 метров, хотя молодые особи иногда ночью выходят на мелководье в поисках добычи. У берегов Британской Колумбии самки также иногда приходят на побережье, чтобы родить, и в помете может насчитываться более 100 детенышей.
Этот вид является одной из крупнейших акул в мире: его длина может достигать 6 метров, а вес — 600 кг.
«Это был просто нежный гигант, похожий на большого морского щенка», — сказал Хьюитт CTV News. Он сказал, что «дышал изо всех сил, потому что волновался. После этого я несколько часов находился на иголках».
В прошлом году дайвмастер Маттео Эндрицци также упомянул о «опыте, который бывает раз в жизни», когда он и его группа столкнулись с двухметровым подростком в заливе Альбернини, западнее острова Ванкувер, во время погружения на затонувший корабль на глубину 2 метров. Они сказали, что акулу, похоже, привлек их свет.
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