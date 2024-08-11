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Дайвер наслаждается редкой встречей с акулой в Британской Колумбии

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Редкое удовольствие для дайверов: тупоносая шестижаберная акула (Митчелл Хьюитт)

Это не неизвестно, потому что Диверне сообщил о подобная встреча в мае прошлого года, но это достаточно редкое явление, чтобы взволновать морских биологов: тупоносая шестижаберная акула, болтающаяся на мелководье у тихоокеанского побережья Канады.

«Находка всей жизни», — так Митчелл Хьюитт описал свою встречу вечером 8 августа. «Этим летом я нырял каждый божий день, чтобы найти одну из этих акул».

Полевой морской биолог, работающий в компании Keystone Environmental, чаще занимается наблюдением за поведением головоногих моллюсков и пижонов, обитающих в этом районе. Он заметил акулу, ныряя в районе населенного пункта Лайонс Бэй в Хау-Саунд к северу от Ванкувера.

Акула, молодой самец, длиной около 2.5 метров, плавала над морским дном на глубине около 15 метров. Хьюитт и его группа смогли провести около 10 минут, наблюдая за акулой (Гексанчус серый), который в какой-то момент даже решил проплыть у него между ног. 

Тупоносая шестижаберная акула (Митчелл Хьюитт)
Тупоносая шестижаберная акула (Митчелл Хьюитт)

Тупоносые шестижаберные акулы, также называемые коровьими акулами, обычно встречаются на глубине от 100 до 2,000 метров, хотя молодые особи иногда ночью выходят на мелководье в поисках добычи. У берегов Британской Колумбии самки также иногда приходят на побережье, чтобы родить, и в помете может насчитываться более 100 детенышей.

Этот вид является одной из крупнейших акул в мире: его длина может достигать 6 метров, а вес — 600 кг.

«Это был просто нежный гигант, похожий на большого морского щенка», — сказал Хьюитт CTV News. Он сказал, что «дышал изо всех сил, потому что волновался. После этого я несколько часов находился на иголках».

В прошлом году дайвмастер Маттео Эндрицци также упомянул о «опыте, который бывает раз в жизни», когда он и его группа столкнулись с двухметровым подростком в заливе Альбернини, западнее острова Ванкувер, во время погружения на затонувший корабль на глубину 2 метров. Они сказали, что акулу, похоже, привлек их свет.

Также в Дивернете: Четверо дайверов наслаждаются редкой встречей с шестижаберной акулой, Команда затонувших кораблей заметила редкую тупоносую шестижаберную акулу, Обнаружен новый вид шестижаберных акул, Зона отлова: загадочная столовая для мальдивских акул

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Можете ли вы снять и заменить регулятор под водой? #подводное плавание #аскмарк

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На этой неделе в подкасте пара заблудших дайверов была спасена благодаря фонарям для дайвинга, видео от первого лица, на котором гигантская акула сбита лодкой, а также есть место для дайвинга, которое выставлено на продажу, если у вас есть лишняя мелочь.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Дайверы обнаруживают северный топор бронзового века #scuba #news #podcast На этой неделе в подкасте представлено множество подводных артефактов, включая рекордный топор бронзового века, а также множество выброшенных на берег китов в последнее время. У китов была довольно тяжелая неделя https://www. scubadivermag.com/norwegian-celt-axe-dive-site-sparks-speculation/ https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/ https://www.scubadivermag.com/ this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/ https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/ Станьте поклонником: https://www. scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------- -------------------------------------------------- ------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография , Советы и советы, Веб-сайт отчетов о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ------ -------------------------------------------------- --------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

На этой неделе в подкасте много подводных артефактов, в том числе рекордный топор бронзового века и множество недавних выброшенных на берег китов: у китов выдалась довольно тяжелая неделя.


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https://www.scubadivermag.com/this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/
https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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