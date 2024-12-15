Расстояние не имеет значения для горбатого кита, ищущего себе пару

Одна из самых продолжительных известных миграций среди млекопитающих, удивительная даже по меркам широко распространенных горбатых китов, была задокументирована международной группой исследователей при поддержке ученых-любителей.

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) известно, что маршруты миграции простираются на большие расстояния с севера на юг, от тропических мест размножения до более прохладных мест кормления, но популяции, как правило, остаются разделенными в продольном направлении и в высшей степени преданы своим обычным местам кормления.

В Южном полушарии известно семь гнездящихся популяций, и до сих пор считалось, что между ними нет большого совпадения.

Компания женщин

Теперь команда зафиксировала, по ее словам, самое большое задокументированное расстояние между наблюдениями взрослого самца горбатого кита, замеченного на зимовках двух разных океанических бассейнов.

Впервые его заметили в восточной части Тихого океана у берегов Колумбии в 2013 и 2017 годах, а затем пять лет спустя — около Занзибара в юго-западной части Индийского океана. К тому времени, как предполагалось, ему было не менее 15 лет.

Все наблюдения произошли в период размножения и показали кита в компании самок. Поскольку два племенных стада были разделены 120° долготы, расстояние, которое должен был преодолеть кит, составляло минимум 13,046 XNUMX км.

Ученые-граждане, а также научные исследователи внесли свой вклад в исследование, предоставив на веб-сайте многочисленные фотографии. счастливый кит, который идентифицирует животных по их индивидуальным хвостовым плавникам и имеет базу данных, содержащую более 100,000 XNUMX изображений

По словам ученых, исключительная миграция могла быть вызвана изменением климата, которое истощает запасы криля, которым питаются киты. Однако другая теория заключается в том, что, поскольку популяции китов продолжают восстанавливаться после моратория на охоту 1980-х годов, который соблюдали большинство стран, самцам, возможно, стало сложнее конкурировать за подходящую самку на их обычных территориях.

Исследователь китов Екатерина Калашникова

Доктор Екатерина Калашникова Программа Танзании по китообразным Она руководила исследованием и утверждает, что путешествие кита представляет собой самое длинное расстояние, которое когда-либо было зафиксировано среди горбатых китов.

Исследование было заявлено, чтобы подчеркнуть важность «трансграничных исследовательских усилий и гражданской науки для понимания потенциальных движущих сил и воздействия популяции межокеанских перемещений горбатых китов». Оно опубликовано в журнале Королевское общество Open Science.

Также в Дивернете: Гомосексуальный контакт Горбатых попал на камеру, Охотники за инопланетянами вдохновили впервые в мире пообщаться с китами, Британские моря — «сервисная станция» для горбатых, «Humpback Hits»: запоминающиеся песни могут обойти весь мир