Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Расстояние не имеет значения для горбатого кита, ищущего себе пару

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Отличительный хвост горбатого кита (Екатерина Калашникова)
Хвост горбатого кита, который много путешествовал, — показательный факт (Екатерина Калашникова)

Одна из самых продолжительных известных миграций среди млекопитающих, удивительная даже по меркам широко распространенных горбатых китов, была задокументирована международной группой исследователей при поддержке ученых-любителей.

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) известно, что маршруты миграции простираются на большие расстояния с севера на юг, от тропических мест размножения до более прохладных мест кормления, но популяции, как правило, остаются разделенными в продольном направлении и в высшей степени преданы своим обычным местам кормления.

В Южном полушарии известно семь гнездящихся популяций, и до сих пор считалось, что между ними нет большого совпадения. 

Компания женщин

Теперь команда зафиксировала, по ее словам, самое большое задокументированное расстояние между наблюдениями взрослого самца горбатого кита, замеченного на зимовках двух разных океанических бассейнов. 

Впервые его заметили в восточной части Тихого океана у берегов Колумбии в 2013 и 2017 годах, а затем пять лет спустя — около Занзибара в юго-западной части Индийского океана. К тому времени, как предполагалось, ему было не менее 15 лет. 

Все наблюдения произошли в период размножения и показали кита в компании самок. Поскольку два племенных стада были разделены 120° долготы, расстояние, которое должен был преодолеть кит, составляло минимум 13,046 XNUMX км. 

Ученые-граждане, а также научные исследователи внесли свой вклад в исследование, предоставив на веб-сайте многочисленные фотографии. счастливый кит, который идентифицирует животных по их индивидуальным хвостовым плавникам и имеет базу данных, содержащую более 100,000 XNUMX изображений

По словам ученых, исключительная миграция могла быть вызвана изменением климата, которое истощает запасы криля, которым питаются киты. Однако другая теория заключается в том, что, поскольку популяции китов продолжают восстанавливаться после моратория на охоту 1980-х годов, который соблюдали большинство стран, самцам, возможно, стало сложнее конкурировать за подходящую самку на их обычных территориях.

Исследователь китов Екатерина Калашникова
Исследователь китов Екатерина Калашникова

Доктор Екатерина Калашникова Программа Танзании по китообразным Она руководила исследованием и утверждает, что путешествие кита представляет собой самое длинное расстояние, которое когда-либо было зафиксировано среди горбатых китов.

Исследование было заявлено, чтобы подчеркнуть важность «трансграничных исследовательских усилий и гражданской науки для понимания потенциальных движущих сил и воздействия популяции межокеанских перемещений горбатых китов». Оно опубликовано в журнале Королевское общество Open Science.

Также в Дивернете: Гомосексуальный контакт Горбатых попал на камеру, Охотники за инопланетянами вдохновили впервые в мире пообщаться с китами, Британские моря — «сервисная станция» для горбатых, «Humpback Hits»: запоминающиеся песни могут обойти весь мир

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

Подводный набор Freebreathe на #DEMA

Партнерская ссылка Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver Стать поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:20 Scuba.com 02:20 Продевание кулачкового ремня 04:15 BowLine 06:42 Снятие ремней ласт 08:19 Скользящий груз 10:16 Молнии на спине 12:56 Складные регуляторы 14:26 Мокрая шея

Партнерская ссылка Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Подводный корпус для смартфона Divolk для трансляции в реальном времени на выставке #DEMA

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Джимми: Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы
Дон Феррис: Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы
Камми: Дуния Бару из Вакатоби
Шейн: Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet!
John: Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле
Cвежие новости
Расстояние не имеет значения для горбатого кита, ищущего себе пару Расстояние не имеет значения для горбатого кита, ищущего себе пару
Тело дайвера найдено в Северном Уэльсе Тело дайвера найдено в Северном Уэльсе
Стив Бэкшолл берет Ocean Down Under Стив Бэкшолл берет Ocean Down Under
Тело пропавшего дайвера найдено на пляже Корниш Тело пропавшего дайвера найдено на пляже Корниш
Приговорен: мужчина, стоявший за заговором с наркотиками, в результате которого погиб дайвер CCR Приговорен: мужчина, стоявший за заговором с наркотиками, в результате которого погиб дайвер CCR
Владелец дайвинг-центра получил 27 лет за сексуальное насилие Владелец дайвинг-центра получил 27 лет за сексуальное насилие
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.