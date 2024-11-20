Deep Deceiver: Странные нуди в Midnight Zone

Первый голожаберный моллюск, обитающий в батипелагической или полуночной зоне океана, далеко за пределами досягаемости солнечного света, был описан исследователями из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) в Калифорния.

Батидевиус хвостатый – или «Глубокий обманщик» – биолюминесцентный и имеет большую конструкцию с капюшоном, которая может стрелять струями воды с одного конца, плоский хвост, окаймленный пальцеобразными выступами или дактили с другой стороны, и ярко окрашенные внутренние органы между ними.

Первоначально морские биологи называли это существо «таинственным моллюском» из-за его улиткообразной ноги.

Впервые его наблюдали почти четверть века назад, в феврале 2000 года, во время погружения с использованием МБАРИ ROV Tiburon за пределами залива Монтерей на глубине 2,614 м. Однако только сейчас, после того как было рассмотрено более 150 наблюдений ROV, Подробное описание был опубликован.

Загадочный моллюск встречается только в глубинах океана (MBARI)

«Благодаря передовым подводным технологиям MBARI мы смогли подготовить самое полное описание глубоководного животного из когда-либо сделанных», — прокомментировал старший научный сотрудник института и руководитель группы Брюс Робинсон. «Мы вложили более 20 лет в понимание естественной истории этого увлекательного вида голожаберных».

Желатиновый капюшон

В то время как большинство голожаберных моллюсков передвигаются по твердой поверхности с помощью мускулистой ноги, этот морской слизняк использует свой студенистый капюшон, чтобы продвигаться в воде, плавая с помощью волнообразных движений всего тела вверх и вниз, от капюшона до хвоста.

Ученые предполагают, что в случае опасности кончики его раздвоенного хвоста светятся биолюминесценцией и могут отцепиться — возможно, это тактика отвлечения хищников.

«Когда мы впервые засняли его свечение с помощью ROV, все в диспетчерской одновременно издали громкий возглас «Ооооох!»», — сказал старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок. «Мы все были очарованы этим зрелищем.

Биолюминесценция, при которой свет исходит от поверхности капюшона и пальцев (MBARI)

«Только недавно камеры стали способны снимать биолюминесценцию в высоком разрешении и в полном цвете. MBARI — одно из немногих мест в мире, где мы применили эту новую технологию в глубинах океана».

Генетический анализ

Восемнадцать особей также были пойманы для генетического анализа. Это показало, что существо было голожаберным, но настолько отдаленно связанным с известными видами, что его посчитали принадлежащим к отдельному семейству.

Научное название ему дали на основе Deep Deceiver из-за его неясной идентичности и кончиков хвоста, похожих на пальцы. Типичная длина составляет 14.5 см, а эластичный капюшон может достигать 9 см в поперечнике.

Красный орган, который можно увидеть на снимках, — это желудок, оранжевый орган — пищеварительная железа, а небольшое белое пятно — мозг. Анализ содержимого желудка каждого голожаберника выявил останки креветки-мизиды, которая, по-видимому, была поймана с помощью капюшона, хотя этот процесс еще предстоит наблюдать.

Как и другие голожаберники, Deep Deceiver является гермафродитом и, по-видимому, опускается на морское дно, чтобы метать икру, оставаясь прикрепленным к нему ногой, пока он выпускает икру. Полный отчет был только что опубликован в журнале Глубоководные исследования Часть I.

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