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Deep Deceiver: Странные нуди в Midnight Zone

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Батидевиус хвостатый
Bathydevius caudactylus, загадочный моллюск (MBARI)

Первый голожаберный моллюск, обитающий в батипелагической или полуночной зоне океана, далеко за пределами досягаемости солнечного света, был описан исследователями из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) в Калифорния

Батидевиус хвостатый – или «Глубокий обманщик» – биолюминесцентный и имеет большую конструкцию с капюшоном, которая может стрелять струями воды с одного конца, плоский хвост, окаймленный пальцеобразными выступами или дактили с другой стороны, и ярко окрашенные внутренние органы между ними.

Первоначально морские биологи называли это существо «таинственным моллюском» из-за его улиткообразной ноги.

Впервые его наблюдали почти четверть века назад, в феврале 2000 года, во время погружения с использованием МБАРИ ROV Tiburon за пределами залива Монтерей на глубине 2,614 м. Однако только сейчас, после того как было рассмотрено более 150 наблюдений ROV, Подробное описание был опубликован.

Загадочный моллюск встречается только в глубинах океана (MBARI)
Загадочный моллюск встречается только в глубинах океана (MBARI)

«Благодаря передовым подводным технологиям MBARI мы смогли подготовить самое полное описание глубоководного животного из когда-либо сделанных», — прокомментировал старший научный сотрудник института и руководитель группы Брюс Робинсон. «Мы вложили более 20 лет в понимание естественной истории этого увлекательного вида голожаберных».

Желатиновый капюшон

В то время как большинство голожаберных моллюсков передвигаются по твердой поверхности с помощью мускулистой ноги, этот морской слизняк использует свой студенистый капюшон, чтобы продвигаться в воде, плавая с помощью волнообразных движений всего тела вверх и вниз, от капюшона до хвоста.

Ученые предполагают, что в случае опасности кончики его раздвоенного хвоста светятся биолюминесценцией и могут отцепиться — возможно, это тактика отвлечения хищников.

«Когда мы впервые засняли его свечение с помощью ROV, все в диспетчерской одновременно издали громкий возглас «Ооооох!»», — сказал старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок. «Мы все были очарованы этим зрелищем. 

Биолюминесценция, при которой свет исходит от поверхности капюшона и пальцев (MBARI)
Биолюминесценция, при которой свет исходит от поверхности капюшона и пальцев (MBARI)

«Только недавно камеры стали способны снимать биолюминесценцию в высоком разрешении и в полном цвете. MBARI — одно из немногих мест в мире, где мы применили эту новую технологию в глубинах океана».

Генетический анализ

Восемнадцать особей также были пойманы для генетического анализа. Это показало, что существо было голожаберным, но настолько отдаленно связанным с известными видами, что его посчитали принадлежащим к отдельному семейству. 

Научное название ему дали на основе Deep Deceiver из-за его неясной идентичности и кончиков хвоста, похожих на пальцы. Типичная длина составляет 14.5 см, а эластичный капюшон может достигать 9 см в поперечнике.

YouTube видео

Красный орган, который можно увидеть на снимках, — это желудок, оранжевый орган — пищеварительная железа, а небольшое белое пятно — мозг. Анализ содержимого желудка каждого голожаберника выявил останки креветки-мизиды, которая, по-видимому, была поймана с помощью капюшона, хотя этот процесс еще предстоит наблюдать.

Как и другие голожаберники, Deep Deceiver является гермафродитом и, по-видимому, опускается на морское дно, чтобы метать икру, оставаясь прикрепленным к нему ногой, пока он выпускает икру. Полный отчет был только что опубликован в журнале Глубоководные исследования Часть I.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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