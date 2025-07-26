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Корнуолл проникается духом Национальной недели морской пехоты

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Кровавый Генри, морская звезда близ Тревоз-Хед, Корнуолл (Мэтт Слейтер)
Кровавый Генри, морская звезда близ Тревоз-Хед, Корнуолл (Мэтт Слейтер)

По словам Фонда дикой природы Корнуолла (CWT), темой предстоящей Национальной морской недели 2025 года станет «морское дно под волнами».

С сегодняшнего дня (26 июля) по воскресенье 3 августа будет организован ряд мероприятий на свежем воздухе, чтобы помочь людям насладиться и понять морскую фауну Корнуолла.

Мероприятия рассчитаны на семьи и людей всех возрастов и включают прогулки по скалистым водоемам, сафари с маской и трубкой по лугам морской травы, наблюдение за дельфинами с вершин скал и уборку пляжа, в том числе как минимум один с тихой дискотекой.

«Приняв участие, вы поможете нам отслеживать и регистрировать дикую природу Корнуолла», — сообщает CWT. «Корнуолл — дом для одних из самых богатых морских животных в Великобритании: от крошечных редких красочных кораллов до гигантских гигантских акул». 

Поиск на берегу бухты Стакхаус (Мэтт Слейтер)
Поиск на берегу бухты Стакхаус (Мэтт Слейтер)

Морская среда, к сожалению, подвергается растущему давлению из-за разрушительных методов рыболовства, освоения морских ресурсов и загрязнения сельским хозяйством, сточными водами и пластиком. В рамках Национальной морской недели Фонд дикой природы Корнуолла надеется вдохновить новое поколение защитников морской среды и волонтёров на действия по защите природы.

«Национальная неделя морской жизни предоставляет всем возможность исследовать побережье своего региона и присоединиться к замечательным группам Your Shore по всему Корнуоллу», — говорит Кэти Беллман, специалист по морским связям CWT. «Каждый найдёт что-то для себя: по всему графству пройдёт более 25 мероприятий».

CWT — один из 46 фондов в Великобритании, которые вместе составляют Королевское общество по охране дикой природы. Список Мероприятия Национальной морской недели специфическая для Корнуолла информация доступна на сайте CWT.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Примерка маски Seac Iena: посадка, характеристики и окончательный вердикт с @SeacSubTV

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