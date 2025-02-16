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Дубина: как раки-богомолы поглощают собственные ударные волны

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Павлиний рак-богомол - пальцеобразные булавы представляют собой темно-зеленые овалы (Стив Вайнман)
Павлиний рак-богомол — его смертоносные пальцы-дубинки представляют собой темно-зеленые овалы (Стив Вайнман)

Воинственные раки-богомолы, выловленные из своих нор, уже давно стали популярными объектами для подводных фотографов, хотя большинство из них знает, что если они подойдут слишком близко, то рискуют получить трещину в куполе иллюминатора.

Эти крупные креветки обладают мощным ударом, который они могут использовать, чтобы убить добычу или защитить территорию от соперников. Этот удар, способный разбить раковину моллюска или разбить стекло аквариума, имеет силу пули .22 калибра, говорят ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Они хотели выяснить, как нежные нервы и ткани креветок выдерживают интенсивные ударные волны, возникающие в ходе этого процесса, — и они полагают, что теперь у них есть ответ.

Удар наносится двумя молотообразными «дубинками» креветки. Оказывается, они покрыты слоистыми узорами, которые, блокируя определенные вибрации, образуют щит.

Команда полагает, что принципы, используемые в работе, могут быть применены для разработки синтетических звукофильтрующих материалов или защиты от травм, связанных со взрывами.

Волны давления и пузырьки

«Большая часть предыдущих работ была сосредоточена на прочности и устойчивости к трещинам клюшки [дактиля], при этом структура рассматривалась как усиленный ударопрочный щит», — говорит профессор Орасио Д. Эспиноза, эксперт по биоматериалам в Северо-Западном университете и соавтор исследование только что опубликовано in Наука.

«Мы обнаружили, что он использует «фононные механизмы» — структуры, которые избирательно фильтруют волны напряжения. Это позволяет креветке сохранять свою ударную способность при множественных ударах и предотвращать повреждение мягких тканей».

Павлиний рак-богомол (Рикард Зерпе)
Креветка-богомол-павлин (Рикард Зерпе)

Дактильные булавы хранят свою энергию в пружинных структурах, удерживаемых защелками-сухожилиями. Когда защелка отпускается, накопленная энергия толкает булаву вперед с взрывной силой.

«Когда рак-богомол нападает, удар генерирует волны давления на свою цель», — говорит Эспиноза. «Он также создает пузырьки, которые быстро схлопываются, производя ударные волны в мегагерцовом диапазоне. 

«Разрушение этих пузырьков высвобождает интенсивные выбросы энергии, которые проходят через клубок креветки. Этот вторичный эффект ударной волны, наряду с первоначальной силой удара, делает удар креветки-богомола еще более разрушительным».

Группа ученых проанализировала микроструктуру павлиньего рака-богомола (Одонтодактилус цилларус) и выделил два отдельных региона внутри клуба.

Область удара, которая наносит удары, состоит из минерализованных волокон, расположенных в усиливающем елочном узоре. Под ним периодическая область состоит из скрученных, штопорообразных пучков волокон, в которых каждый слой постепенно вращается относительно своих соседей. 

Решающую роль

«Периодическая область играет решающую роль в избирательной фильтрации высокочастотных сдвиговых волн, которые особенно разрушительны для биологических тканей», — говорит Эспиноза. «Это эффективно защищает креветок от разрушительных стрессовых волн, вызванных прямым ударом и схлопыванием пузырьков».

Исследователи проанализировали двухмерное моделирование поведения волн, но будущие исследования, вероятно, будут сосредоточены на «более сложном трехмерном моделировании, чтобы полностью охватить взаимодействие конструкции клюшки с ударными волнами», — говорит Эспиноза. 

«Кроме того, разработка водных экспериментов с использованием самых современных приборов позволит нам изучить, как фононные свойства функционируют в подводных условиях». Исследование, возглавляемое Николасом Альдерете из Северо-Западного университета, было поддержано Управлением научных исследований ВВС, Управлением военно-морских исследований и Национальным научным фондом.

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@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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