Знаменитый «кит-шпион» умирает – на фоне ссоры с последователями-людьми 

Знаменитый кит-белуха Хвалдимир, которого когда-то считали использовавшимся Россией для целей военной разведки и за которым норвежская общественность пристально следила в течение последних пяти лет, внезапно умер.

Его смерть, причина которой неизвестна, произошла накануне его переселения, которое вызвало разногласия среди защитников окружающей среды, отстаивавших его дело на протяжении многих лет.

Поскольку организации по поддержке китов OneWhale и, с недавних пор, Marine Mind обычно отслеживают перемещения Хвалдимира, в последний раз его видели живым, по-видимому, в хорошем состоянии и ныряющим с регулярными интервалами, вчера утром (30 августа) у побережья юго-западной Норвегии недалеко от Ставангера.

Береговая охрана была проинформирована, чтобы обеспечить осведомленность морского судоходства о присутствии Хвалдимира, однако позднее белого кита видели плавающим на поверхности в течение длительного времени, а около 2.30:XNUMX прибыл патрульный катер и обнаружил, что он мертв.

Дружелюбный кит белуха (Marine Mind)

Рыболовное судно отбуксировало Хвалдимира в гавань Рисавика, где он был поднят из воды и погружен на грузовик портовыми властями в ожидании договоренностей о вскрытии. Хвалдимир был более 4 м в длину и, по оценкам, весил более 1,200 кг.

Причина смерти неясна, по словам Себастьяна Стрэнда, морского биолога, основавшего Marine Mind. Он сказал, что на теле были следы, но они могли быть оставлены другими дикими животными после смерти.

«Оборудование Санкт-Петербург»

Хвалдимир прославился, когда его нашли рыбаки в Хаммерфесте на севере Норвегии в апреле 2019 года. На нем была облегающая обвязка с надписью «Оборудование Санкт-Петербург», по-видимому, предназначенная для крепления камеры. Предполагалось, что его готовили к роли подводного шпиона для российских военных.

Удобно ладивший с людьми, дружелюбный белуг, похоже, провел большую часть своей жизни в неволе. Его прозвали Хвалдимиром, хотя позже в Скандинавии его обычно называли Хвалди (хваль (по-норвежски «кит»), чтобы избежать любых связей с президентом России, и упряжь была снята.

Белухи обычно встречаются в отдаленных районах Арктики, но Хвалдимир, похоже, был доволен тем, что оставался в более оживленных и теплых водах Северного моря. В прошлом году он даже заплывал на юг, на юго-запад Швеции, что вызвало дополнительные опасения за его безопасность.

Хвалдимир — дружелюбный кит-белуха (OneWhale)

Благотворительность ОдинКит был создан изначально для защиты Хвалдимира с целью создания безопасного китового заповедника для него и других выпущенных на свободу млекопитающих.

В июле этого года было объявлено, что Управление рыболовства Норвегии дало разрешение на возвращение Хвалдимира в арктические воды в Варангер-фьорде, Финнмарк, недалеко от дикой стаи, с которой он мог бы впоследствии интегрироваться. Сообщалось, что рейсы уже были организованы, когда было объявлено о смерти Хвалдимира.

Однако ряд морских биологов ранее утверждали, что такой шаг поставит под угрозу благополучие китов, и отделились, чтобы сформировать Морской разум. Раскол нашел отражение в норвежской прессе.

«Не естественная смерть»

«Мы пока не знаем, как именно наступила смерть, но он находился в водах, где активно ходили суда... поэтому мы предполагаем, что это была неестественная смерть», — заявила основатель OneWhale Регина Хауг после известия о смерти Хвалдимира.

Благотворительная организация, которая проводила ежегодные проверки здоровья белухи, описала Хвалдимира как «здорового молодого кита без признаков болезни». Обычная продолжительность жизни белухи оценивается в 35–50 лет. «Мы обратились к норвежским властям с просьбой провести вскрытие, и они активизировались, чтобы сделать это», — сказал Хауг.

«Мы убиты горем. Мы тоже в гневе, ведь нам пришлось так долго и упорно бороться, чтобы спасти его от опасности. И он наконец-то был так близок к лучшей жизни.

«Но мы злимся на тех, кто пытался помешать его переезду и распространял дезинформацию... есть горстка людей, которые хотели держать его в ловушке и не дать этому милому животному получить помощь раньше».

Себастьян Стрэнд из Marine Mind и другие волонтеры с Хвалдимиром (Marine Mind)

«Хвалдимир был не просто белухой; он был маяком надежды, символом связи и напоминанием о глубокой связи между людьми и миром природы», — заявил Strand из Marine Mind.

«За последние пять лет он повлиял на жизни десятков тысяч людей, объединив людей в благоговении перед чудесами природы.

«Его присутствие научило нас важности сохранения океана, и, делая это, он также научил нас большему о нас самих. Покойся с миром, Хвалдимир. Тебя будет очень не хватать, но ты никогда не забудешься».

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