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Мотивация синего света: встречайте ходячий коралл

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Ходячий коралл Cycloseris cyclolites (QUT)
Ходячий коралл Cycloseris cyclolites (QUT)

Дайверы склонны считать кораллы «сидячими» — они остаются на месте, поэтому вы точно знаете, где их найти. Однако новое исследование выявило способность грибовидного коралла бродить по морскому дну в поисках идеальной среды обитания — хотя и в расслабленном темпе.

По словам австралийской научной группы под руководством Бретта Льюиса из Австралии, о подвижных кораллах было известно, но то, как они двигаются и ориентируются, оставалось «в значительной степени неясным». Технологический университет КвинслендаИсследователи исследовали маленького, свободолюбивого Cycloseris cyclolites чтобы узнать, как и почему это может произойти. 

Эксперименты показали сильную положительную фототаксическую реакцию на синий свет, который коралл ожидает найти в песчаных отложениях на большей глубине. Он проявил гораздо меньше энтузиазма по отношению к белому свету, который можно обнаружить в более мелких поверхностных водах, что может указывать на угрозу обесцвечивания.

Подавляющее большинство грибовидных кораллов (86.7%) двигалось в сторону синего света, когда он освещал один конец лабораторного аквариума, в то время как только 20% проявили интерес к белому свету. 

Грибовидный коралл в движении (QUT)

Кораллы двигались в течение одного-двух часов, чтобы преодолеть расстояние до 22 см в испытаниях с синим светом, но не могли побеспокоиться, чтобы преодолеть более 8 мм в направлении белого света. Если синий и белый свет светили одновременно на каждом конце аквариума, кораллы всегда тянулись к синему свету.

Покадровая съемка в высоком разрешении выявила комбинацию механизмов, используемых кораллом для управления своим движением. Раздувая свои ткани, он мог уменьшить трение, увеличить плавучесть, чтобы поднять свое ядро ​​с морского дна, и увеличить площадь поверхности, чтобы ловить течения, как парус корабля.

Когда ткани, в свою очередь, сокращались, вентральные подушечки или «ноги» вносили свой вклад, регулируя взаимодействие или трение с субстратом, позволяя кораллу продвигаться вперед. 

Наконец, он также мог сокращать и скручивать свои боковые периферические ткани, продвигаясь вперед в стиле, похожем на пульсирующие плавательные движения медузы.

Cycloseris cyclolites Похоже, что он использует эту способность, когда такие факторы, как гравитация, течения или волны, оставляют его в неблагоприятном, возможно, опасно мелководном месте, и он хочет улучшить свой внешний вид, что привело исследователей к выводу, что кораллы более «неврологически сложны», чем считалось ранее. исследование только что было опубликовано in PLoS ONE.

Истонченные кораллы с трудом размножаются

Нерест кораллов на рифе Палау (Питер Мамби)
Нерест кораллов на рифе Палау (Питер Мамби)

Между тем в Университет КвинслендаВ рамках исследования международная группа ученых измерила успешность естественного нереста кораллов в 2024 году и пришла к выводу, что для успешного размножения отдельные кораллы должны находиться на близком расстоянии друг от друга.

«Что стало для нас неожиданностью, так это то, что кораллы должны находиться на расстоянии 10 м друг от друга, а лучше даже ближе, чтобы оплодотворение произошло», — сказал руководитель группы профессор Питер Мамби. «Мы знали, что кораллы не могут находиться слишком далеко друг от друга, но обнаружили, что им нужно быть ближе, чем мы ожидали.

«Последствия изменения климата, такие как обесцвечивание, убивают кораллы и снижают их плотность, поэтому мы обеспокоены тем, что особи могут оказаться слишком далеко друг от друга, чтобы успешно размножаться».

Работая на острове Палау в Микронезии, исследователи разместили контейнеры над 26 колониями кораллов на рифе, в то время как кораллы, в основном гермафродиты, выпускали яйца и сперму.

Подставка для яиц (Питер Мамби)
Один из держателей яиц (Питер Мамби)

«Контейнеры захватили часть яиц каждого коралла и вынесло их на поверхность, где они последовали за приливом», — сказал профессор Мамби. «Хотя яйца не могли выбраться, сперма могла проникнуть в контейнер и оплодотворить яйца.

«После часа дрейфа для каждого типа кораллов была отмечена доля оплодотворенных яиц, а также расстояние до аналогичных укоренившихся кораллов».

Оплодотворение составляло в среднем 30%, когда кораллы находились очень близко, но снижалось до менее 10% при расстоянии 10 м. К 20 м оно практически становилось нулевым.

«В будущем нам, возможно, придется помочь кораллам продолжить эту важную часть их жизни», — прокомментировал соавтор исследования доктор Кристофер Доропоулос из австралийского национального научного агентства CSIRO. 

Место исследования – кораллы-таблитки на мелководных рифах в Палау (Питер Мамби)
Место исследования – кораллы-таблитки на мелководных рифах в Палау (Питер Мамби)

«Понимание важности местных окрестностей дает ощутимые цели для таких вмешательств, как восстановление кораллов. В идеале плотность кораллов будет контролироваться в важных местах и ​​проводиться восстановление, чтобы вернуть плотность к уровням, необходимым для успешного воспроизводства».

Команда исследованиям опубликовано в Труды Национальной академии наук США (PNAS).

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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
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