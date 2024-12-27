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Потерявшая близких косатка выплыла на поверхность с новым детенышем

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Orca J35 с J61 (Майя Сирс / NMFS / NOAA)
Orca J35 с J61 (Майя Сирс / NMFS / NOAA)

Косатка, которая попала в заголовки газет в 2018 году, когда она продолжала нести своего мертвого детеныша на расстояние около 1,600 км, очевидно, в знак 17-дневного траура, была замечена с новым детенышем у побережья Тихого океана в США.

Исследователи из Вашингтонского центра изучения китов (КВР) сообщают, что косатка, обозначенная как J35, хотя неофициально известная как Талекуа, родила дочь, но добавляют, что поведение пары вызвало у исследовательского сообщества некоторую обеспокоенность.

J35 и ее детеныш, уже обозначенный как J61, как новейший представитель стаи J тихоокеанских косаток северо-запада, были впервые замечены вместе в заливе Пьюджет-Саунд у побережья штата Вашингтон 20 декабря. 

Три дня спустя группа ученых из Тихоокеанского северо-западного научного центра NOAA Fisheries смогла провести наблюдения, подтвердившие связь между J35 и J61, а также сфотографировать нижнюю часть детеныша, чтобы подтвердить его пол. 

«Первый период жизни всегда опасен для новых телят, с очень высоким уровнем смертности в первый год», — отмечает CWR. «J35 — опытная мать, и мы надеемся, что она сможет сохранить жизнь J61 в эти трудные первые дни».

Теперь J61 предстоит пережить трудный ранний период своей жизни (Майя Сирс / NMFS / NOAA)
Теперь J61 предстоит пережить сложные первые дни жизни (Майя Сирс / NMFS / NOAA)

«Трудно судить о здоровье новорожденных косаток, поскольку они кажутся бугристыми и неровными сразу после рождения», — отметила Тамара Келли, директор по развитию другой вашингтонской организации. Охрана косаток, «но в течение следующих нескольких недель теленок должен начать набирать вес, и тогда исследователи получат более четкое представление о состоянии его здоровья».

«Не выглядит бодрым»

По данным NOAA Fisheries, которая проводит фотограмметрию и измерения тела популяции косаток, детеныш, вероятно, родился преждевременно. Также считается, что состояние тела J35 было ниже нормы, когда последний раз проверяли в октябре.

«В идеале матери должны быть крепкими и иметь достаточный запас жира, чтобы справляться с потребностями лактации, что вызывает беспокойство», — заявили в Orca Conservancy.

Исследователи видели, как детеныш оставался под водой в течение определенного времени, что указывает на кормление грудью или попытки кормления, а также то, что его толкали на голове J35, при этом он «не выглядел оживленным». 

«Южной популяции косаток необходим достаточный доступ к источникам пищи, в основном к лососю, чтобы выживать и процветать», — прокомментировал CWR. «Каждый детёныш имеет значение, и этим китам нужно достаточно рыбы, чтобы прокормить себя и своих детёнышей. 

«Мы продолжаем выступать за восстановление популяции лосося путем восстановления среды обитания, ликвидации плотин и рационального управления рыболовством на северо-западе Тихого океана». 

Orca Conservancy подчеркнула, что «запасы лосося необходимо восстановить до уровня, который будет способствовать росту популяции». 

Также в Дивернете: Косатка похитила детеныша гринды?, Orca бьет рекорд – но какой ценой?, Дайверу принесли рекордный штраф за выпивку косатки, Косатки «как дети на вечеринке»

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00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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