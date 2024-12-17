Maldives Master спустят на воду в 2025 году

Компания Master Liveaboards объявила о прибытии в начале 2025 года на Мальдивы своего нового судна — Maldives Master — которое придет на смену любимому судну Blue Voyager, которое, к сожалению, сгорело во время технического обслуживания.

Команда Мальдивы Мастер — это 42-метровое судно для проживания на борту, которое может похвастаться двумя просторными фиксированными двухместными каютами, восемью трансформируемыми двухместными каютами и двумя одноместными каютами, вмещающими 26 гостей. На яхте есть крытая обеденная зона, бар, скай-лаунж и джакузи на открытом воздухе. На средней палубе находится затененная открытая гостиная, а также четыре различные солнечные палубы — смотровая палуба, расположенная в передней части средней и верхней палубы, открытая палуба на верхней палубе и океанская палуба на корме лодки, все из которых предлагают удобные сиденья и шезлонги.

Просторные каюты на Maldives Master

Ocean deck — уникальная особенность, позволяющая гостям отдыхать на открытом воздухе, находясь близко к воде. Во многие вечера прожекторы освещают воду прямо у ocean deck, привлекая планктон, который привлекает мант и китовых акул. Было много наблюдений кормящихся мант и китовых акул.

Одной из самых выдающихся особенностей Maldives Master является специально построенное дхони (судно поддержки дайвинга) Blue Shadow. Это 19-метровое дхони просторное, быстрое и оснащено всеми современными удобствами, которые нужны дайверам. У каждого дайвера есть собственная станция с достаточным пространством для хранения снаряжения и оборудования, а команда дхони готова помочь. Во время путешествий к местам погружения и обратно вы можете подняться по небольшой лестнице на верхнюю палубу, чтобы насладиться солнцем и потрясающими видами. На главной палубе есть туалет с душем, а также два ручных душа на задней палубе и отдельные баки для промывки камеры и оборудования. Быстрый двигатель, два генератора и два компрессора с мембранной системой nitrox означают, что вы насладитесь первоклассным опытом погружения на Мальдивах.