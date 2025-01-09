У малазийского дайвинг-курорта отозвали лицензию

Изолированный малазийский остров Лаянг-Лаянг давно пользуется репутацией места для подводного плавания, однако, согласно заявлению правительства, у единственного на нем курорта только что официально отозвали лицензию на эксплуатацию.

Остров, входящий в группу островов Спратли в Южно-Китайском море у северо-западного побережья малазийского Борнео, также известен как заповедник морских птиц. Курорт на рифе Свэллоу включал 86 гостевых номеров и дайвинг-центр, а также имел собственную взлетно-посадочную полосу для связи с Кота-Кинабалу, находящимся в 80 минутах езды.

Министерство туризма, искусств и культуры Малайзии (MOTAC) 6 января аннулировало лицензию на эксплуатацию курорта Layang Layang Island Resort, сославшись на нарушение туристического законодательства, хотя и не указав точной причины своих действий.

Комиссар по туризму MOTAC Рослан Абдул Рахман заявил, что министерство серьезно относится к «любому нарушению закона лицензированными туроператорами в целях защиты благосостояния и интересов людей».

Политика отсутствия возврата средств

Прошлый апрель Аквалангист сообщили, что государственные органы предупредил курорт о невозвращении 50% депозитов, уплаченных более чем 100 зарубежными и малазийскими дайверами, которым не позволили посетить страну из-за карантина из-за Covid-19. Им не только отказали в возврате денег, но и не ответили на их сообщения.

В ноябре 2023 года курорт заявил, что больше не может работать, поскольку лицензия не была выдана, и поэтому, ввиду его «политики невозврата», он не будет возвращать никаких депозитов. Сообщается, что представители курорта избегали всех попыток получить судебные иски и проигнорировали уведомление трибунала о необходимости подчиниться, выданное в марте 2024 года.

По данным новостного агентства Свободная Малайзия сегодня В частности, три местных туристических агентства — Dreamy Island Holidays, Kudat Scuba Resorts и Kekung — понесли значительные финансовые потери в результате сложившейся ситуации.

Сообщается, что в общей сложности они заплатили курорту более 272,000 48,500 малайзийских ринггитов (около 2020 2022 фунтов стерлингов) за бронирования, сделанные в период с XNUMX по XNUMX год.

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