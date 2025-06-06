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Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025

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Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025

Команда Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) возвращается для своего 19th edition, Исследуйте, соединяйтесь и сохраняйте тайну океана.

Куала-Лумпур, Малайзия – Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) возвращается для своего 19th edition, обещающее выставку мирового уровня по исследованию океана, инновациям в области дайвинга и сохранению морской среды.

Организован AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, MIDE 2025 пройдет с 13-15 июня 2025 г. на Малайзийский международный торгово-выставочный центр (MITEC), Куала-Лумпур, под убедительной темой «Исследуйте, соединяйтесь и сохраняйте тайны океана».

Событие будет официально запущен on 13 июня в 3:00 by Й.Б. Хайрул Фирдаус Бин Акбар Хан, Заместитель министра туризма, искусств и культуры (MOTAC), на Главная сцена, зал 2, уровень 1.

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Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 5

Полноценный опыт жизни на океане.

МИДЕ 2025 это больше, чем просто выставка дайвинга. Это праздник полного океанского образа жизни, объединяющий острые ощущения дайвинг, свобода парусный спорт, досуг гребля, и волнение водные виды спорта. Специально для профессионалы дайвинга, специалисты по охране морской среды и любители водных видов спортаВ этом году мероприятие расширяет свою тематику, охватывая все аспекты водных исследований и отдыха.

  • Непревзойденные предложения о новейшем оборудовании и снаряжении для дайвинга, а также экспонатах, демонстрирующих инновационные технологии дайвинга и продукты.
  • Откройте для себя первоклассные места для дайвинга и впечатления от морских путешествий, в комплекте с предложениями, которые включают парусные экскурсии, прогулочное катание на лодках, каякинга, свободное погружениеи другие водные приключения.
  • Увлекательные панельные дискуссии и презентации под руководством экспертов охватывает широкий спектр тем: от передовых методов и безопасности погружений до устойчивости океана, усилий по сохранению природы и тенденций отрасли.
  • Возможности эффективного сетевого взаимодействия для дайверов, туроператоров, производителей оборудования, морских биологов и специалистов по водным видам спорта, создающих платформу для сотрудничества, вдохновения и роста бизнеса.
  • Посетителям MIDE 2025 станет проще путешествовать В честь партнерства с KLIA Ekspres компания MIDE 2025 предлагает эксклюзивные предложения на поездки в/из Терминала 1 и Терминала 2 аэропорта Куала-Лумпура. Это сотрудничество гарантирует удобное и беспроблемное путешествие как для местных, так и для иностранных посетителей, посещающих эту выставку.
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Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 6

Ключевые моменты MIDE 2025

Карьера в подводном плавании
Новая инициатива, позволяющая участникам изучить профессиональные пути в индустрии дайвинга: от обучения дайвингу до морских исследований и подводного кинопроизводства.

Презентация «Загадка океана»
Тематические сессии с участием видных деятелей дайвинга и охраны океана, посвященные устойчивому развитию, усилиям по охране природы и меняющемуся ландшафту дайвинга.

Форум и диалоги
На этих сессиях, проводимых экспертами отрасли, будут рассмотрены вопросы безопасности погружений, подводная фотография, морская биология, технический дайвинг и устойчивые практики.

Зона молодежного взаимодействия
Интерактивный и образовательный контент для юных посетителей по таким темам, как загрязнение пластиком, защита коралловых рифов и морское биоразнообразие.

Детская образовательная зона: Разработано обучать и вдохновлять детей с помощью таких мероприятий, как мастер-классы по коралловым рифам, рассказывание историй о морских обитателях, создание произведений искусства и поделок с использованием переработанных материалов, а также практическое обучение по вопросам сохранения океана и загрязнения пластиком.

Линза за океаном (LBO) Подводная фотография Портфолио 

Представляем захватывающие фотографии, раскрывающие скрытую красоту подводного мира через объективы увлеченных фотографов.

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Признание и награды

  • Премия за лучший креативный стенд – В знак признания креативности и усилий, вложенных экспонентами, во время официальной церемонии открытия будет вручена награда за лучший стенд, отмечающая выдающийся дизайн стенда, инновации и вовлеченность посетителей.
  • Премия «Признание СМИ» – Отдать должное нашим медиа-партнерам, которые повысили осведомленность о культуре дайвинга, сохранении морской среды и значении такой платформы, как MIDE, в продвижении отрасли.
  • Премия за признание достижений в области адаптивного дайвинга – Эта награда присуждается организации, которая занимается расширением прав и возможностей людей с ограниченными возможностями посредством адаптивного дайвинга, признавая их усилия по преодолению барьеров и вдохновляя сообщество дайверов на принятие разнообразия и доступности.

Ежедневные захватывающие призы
С более 100,000 XNUMX ринггитов в призах Посетители могут выиграть пакеты для погружений, туристические пакеты, оборудование, курсы обучения и многое другое, щедро спонсируемое нашими экспонентами.

Прогнозируемые основные моменты MIDE 2025

  • Количество компаний-экспонентов: 200
  • Всего стендов: 330
  • Ожидаемые посетители: 17,000
  • Профессиональные участники: 10,000
  • Предполагаемые продажи: RM30 миллионов
  • Семинары/Форумы: 40 сессий | 70 спикеров
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 Специальные возможности и мероприятия

  • B2B-сеть: Хостинг Туризм Малайзия, связывая операторов дайвинга с международными туристическими агентствами.
  • Знакомства и Приветствуйте: Организовано Департамент туризма Филиппин для регионального взаимодействия.
  • Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании: Между AsiaEvents Exsic (Организатор MIDE) и RHB Океан Гармония, способствуя устойчивому сотрудничеству.

Одобрения и стратегические партнеры

  • Одобрен: Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE)
  • Утверждено: Министерство туризма, искусств и культуры (MOTAC)
  • Стратегические отраслевые партнеры:
    • Совет по развитию туризма Малайзии (MTPB)
    • Совет по продвижению туризма Филиппины
    • Совет по туризму Сабаха
    • Туризм Теренггану
    • Управление развития Лангкави (LADA)
    • Управление развития Тиомана (TDA)
    • Пербаданан Лабуан
    • Университет Малайзии Теренггану (UMT)
    • Ocean Harmoni от RHB

Официальные информационные партнеры

  • Рентгеновский Магазины – Дания
  • DiveLog Australasia – Австралия
  • Аквалангист Магазины - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
  • Малайзия Действительно Азия – Малайзия
  • AmLeisure Media Sdn Bhd – Малайзия
  • Adelston Media – Малайзия
  • GoTraz – Малайзия
  • Jom Do It Now – Малайзия
  • Путеводитель – Малайзия

Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нас, чтобы быть в курсе последних новостей, объявлений докладчиков и закулисных событий:
📱 Фейсбук | Инстаграм | Твиттер | LinkedIn: @mideexpo
📺 YouTube: аееэкспо
🌐 Вебсайт: www.asiaevents.com.my

 Об организатореAsiaEvents Exsic (AEE) является движущей силой MIDE, с более чем 28 лет опыта в сфере выставок, СМИ, досуга и гостеприимства. AEE имеет подтвержденный опыт в организации успешных местных и международных торговых выставок и была отмечена многочисленными наградами за свой вклад в деловые мероприятия и туризм в Малайзии.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025
Подтверждено, что затонувшее судно принадлежит капитану Куку «Индевор». Подтверждено, что затонувшее судно принадлежит капитану Куку «Индевор».
Смерти дайверов в Уэльсе и Кюрасао Смерти дайверов в Уэльсе и Кюрасао
Lady Musgrave Experience предоставляет гостям возможности сохранения рифов. Lady Musgrave Experience предоставляет гостям возможности сохранения рифов.
Захватывающие погружения с плотины: «Пожалуйста, возьмите меня с собой» Захватывающие погружения с плотины: «Пожалуйста, возьмите меня с собой»
Дайверы приглашены на шоу Beneath The Waves в Глазго Дайверы приглашены на шоу Beneath The Waves в Глазго
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