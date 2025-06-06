Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025

Команда Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) возвращается для своего 19th edition, Исследуйте, соединяйтесь и сохраняйте тайну океана.

Куала-Лумпур, Малайзия – Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) возвращается для своего 19th edition, обещающее выставку мирового уровня по исследованию океана, инновациям в области дайвинга и сохранению морской среды.

Организован AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, MIDE 2025 пройдет с 13-15 июня 2025 г. на Малайзийский международный торгово-выставочный центр (MITEC), Куала-Лумпур, под убедительной темой «Исследуйте, соединяйтесь и сохраняйте тайны океана».

Событие будет официально запущен on 13 июня в 3:00 by Й.Б. Хайрул Фирдаус Бин Акбар Хан, Заместитель министра туризма, искусств и культуры (MOTAC), на Главная сцена, зал 2, уровень 1.

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Полноценный опыт жизни на океане.

МИДЕ 2025 это больше, чем просто выставка дайвинга. Это праздник полного океанского образа жизни, объединяющий острые ощущения дайвинг, свобода парусный спорт, досуг гребля, и волнение водные виды спорта. Специально для профессионалы дайвинга, специалисты по охране морской среды и любители водных видов спортаВ этом году мероприятие расширяет свою тематику, охватывая все аспекты водных исследований и отдыха.

Непревзойденные предложения о новейшем оборудовании и снаряжении для дайвинга, а также экспонатах, демонстрирующих инновационные технологии дайвинга и продукты.

о новейшем оборудовании и снаряжении для дайвинга, а также экспонатах, демонстрирующих и продукты. Откройте для себя первоклассные места для дайвинга и впечатления от морских путешествий , в комплекте с предложениями, которые включают парусные экскурсии , прогулочное катание на лодках , каякинга , свободное погружение и другие водные приключения.

и , в комплекте с предложениями, которые включают , , , и другие водные приключения. Увлекательные панельные дискуссии и презентации под руководством экспертов охватывает широкий спектр тем: от передовых методов и безопасности погружений до устойчивости океана, усилий по сохранению природы и тенденций отрасли.

охватывает широкий спектр тем: от передовых методов и безопасности погружений до устойчивости океана, усилий по сохранению природы и тенденций отрасли. Возможности эффективного сетевого взаимодействия для дайверов, туроператоров, производителей оборудования, морских биологов и специалистов по водным видам спорта, создающих платформу для сотрудничества, вдохновения и роста бизнеса.

для дайверов, туроператоров, производителей оборудования, морских биологов и специалистов по водным видам спорта, создающих платформу для сотрудничества, вдохновения и роста бизнеса. Посетителям MIDE 2025 станет проще путешествовать В честь партнерства с KLIA Ekspres компания MIDE 2025 предлагает эксклюзивные предложения на поездки в/из Терминала 1 и Терминала 2 аэропорта Куала-Лумпура. Это сотрудничество гарантирует удобное и беспроблемное путешествие как для местных, так и для иностранных посетителей, посещающих эту выставку.

Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 6

Ключевые моменты MIDE 2025

Карьера в подводном плавании

Новая инициатива, позволяющая участникам изучить профессиональные пути в индустрии дайвинга: от обучения дайвингу до морских исследований и подводного кинопроизводства.

Презентация «Загадка океана»

Тематические сессии с участием видных деятелей дайвинга и охраны океана, посвященные устойчивому развитию, усилиям по охране природы и меняющемуся ландшафту дайвинга.

Форум и диалоги

На этих сессиях, проводимых экспертами отрасли, будут рассмотрены вопросы безопасности погружений, подводная фотография, морская биология, технический дайвинг и устойчивые практики.

Зона молодежного взаимодействия

Интерактивный и образовательный контент для юных посетителей по таким темам, как загрязнение пластиком, защита коралловых рифов и морское биоразнообразие.

Детская образовательная зона: Разработано обучать и вдохновлять детей с помощью таких мероприятий, как мастер-классы по коралловым рифам, рассказывание историй о морских обитателях, создание произведений искусства и поделок с использованием переработанных материалов, а также практическое обучение по вопросам сохранения океана и загрязнения пластиком.

Линза за океаном (LBO) Подводная фотография Портфолио

Представляем захватывающие фотографии, раскрывающие скрытую красоту подводного мира через объективы увлеченных фотографов.

Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 7

Признание и награды

Премия за лучший креативный стенд – В знак признания креативности и усилий, вложенных экспонентами, во время официальной церемонии открытия будет вручена награда за лучший стенд, отмечающая выдающийся дизайн стенда, инновации и вовлеченность посетителей.

– В знак признания креативности и усилий, вложенных экспонентами, во время официальной церемонии открытия будет вручена награда за лучший стенд, отмечающая выдающийся дизайн стенда, инновации и вовлеченность посетителей. Премия «Признание СМИ» – Отдать должное нашим медиа-партнерам, которые повысили осведомленность о культуре дайвинга, сохранении морской среды и значении такой платформы, как MIDE, в продвижении отрасли.

– Отдать должное нашим медиа-партнерам, которые повысили осведомленность о культуре дайвинга, сохранении морской среды и значении такой платформы, как MIDE, в продвижении отрасли. Премия за признание достижений в области адаптивного дайвинга – Эта награда присуждается организации, которая занимается расширением прав и возможностей людей с ограниченными возможностями посредством адаптивного дайвинга, признавая их усилия по преодолению барьеров и вдохновляя сообщество дайверов на принятие разнообразия и доступности.

Ежедневные захватывающие призы

С более 100,000 XNUMX ринггитов в призах Посетители могут выиграть пакеты для погружений, туристические пакеты, оборудование, курсы обучения и многое другое, щедро спонсируемое нашими экспонентами.

Прогнозируемые основные моменты MIDE 2025

Количество компаний-экспонентов : 200

: 200 Всего стендов : 330

: 330 Ожидаемые посетители: 17,000

17,000 Профессиональные участники : 10,000

: 10,000 Предполагаемые продажи : RM30 миллионов

: RM30 миллионов Семинары/Форумы: 40 сессий | 70 спикеров

Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 8

Специальные возможности и мероприятия

B2B-сеть : Хостинг Туризм Малайзия , связывая операторов дайвинга с международными туристическими агентствами.

: Хостинг , связывая операторов дайвинга с международными туристическими агентствами. Знакомства и Приветствуйте : Организовано Департамент туризма Филиппин для регионального взаимодействия.

: Организовано для регионального взаимодействия. Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании: Между AsiaEvents Exsic (Организатор MIDE) и RHB Океан Гармония, способствуя устойчивому сотрудничеству.

Одобрения и стратегические партнеры

Одобрен : Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE)

: Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) Утверждено : Министерство туризма, искусств и культуры (MOTAC)

: Министерство туризма, искусств и культуры (MOTAC) Стратегические отраслевые партнеры : Совет по развитию туризма Малайзии (MTPB) Совет по продвижению туризма Филиппины Совет по туризму Сабаха Туризм Теренггану Управление развития Лангкави (LADA) Управление развития Тиомана (TDA) Пербаданан Лабуан Университет Малайзии Теренггану (UMT) Ocean Harmoni от RHB

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Официальные информационные партнеры

Рентгеновский Магазины – Дания

DiveLog Australasia – Австралия

Аквалангист Магазины - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Малайзия Действительно Азия – Малайзия

AmLeisure Media Sdn Bhd – Малайзия

Adelston Media – Малайзия

GoTraz – Малайзия

Jom Do It Now – Малайзия

Путеводитель – Малайзия

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🌐 Вебсайт: www.asiaevents.com.my

Об организатореAsiaEvents Exsic (AEE) является движущей силой MIDE, с более чем 28 лет опыта в сфере выставок, СМИ, досуга и гостеприимства. AEE имеет подтвержденный опыт в организации успешных местных и международных торговых выставок и была отмечена многочисленными наградами за свой вклад в деловые мероприятия и туризм в Малайзии.