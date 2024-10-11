Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025

Превосходные ворота в подводный мир!
Команда 19-я Малазийская международная выставка дайвинга (MIDE) 2025 настроен вызвать волну 13-15 июня 2025 г. в Малазийском международном торгово-выставочном центре (MITEC) в Куала-Лумпуре. Главное событие в календаре дайвинга, в очередной раз привлекшее внимание всего мира к бурно развивающемуся сектору подводного туризма во всем мире.
Основная платформа
За восемнадцать лет своего существования MIDE привлекла на выставку более 250,000 XNUMX посетителей, укрепив ее позицию как важной платформы для сообщества дайверов и любителей водных видов спорта. Ожидается, что в этом году выставка станет большим праздником для сообщества дайверов, чтобы привлечь разнообразную аудиторию дайверов, любителей водных видов спорта и лодок, а также профессионалов отрасли со всего мира.
Центр для любителей дайвинга
MIDE 2025 продолжит свою традицию объединения профессионалов отрасли, дайвинг-операторов, производителей и страстных дайверов, любителей водных видов спорта и катания на лодках под одной крышей. От опытных дайверов, ищущих новейшее снаряжение и направления, до новичков, желающих узнать больше об этом виде спорта, выставка предложит множество вариантов для всех.
Выставка служит универсальным центром для всего, что связано с подводным миром, включая оборудование, курсы, путешествия, охрану природы и различные водные виды спорта. Посетители получат возможность пообщаться с местными и международными брендами, в то время как экспоненты могут использовать мероприятие для повышения узнаваемости бренда и ценных лидов продаж.
MIDE 2025 продолжит оставаться маяком инноваций, образования и сохранения природы, гарантируя, что чудеса надводного и подводного мира останутся доступными, впечатляющими и защищенными посредством диалога/форума на выставке.
Регистрация экспонентов открыта
Экспоненты со всего мира приглашаются зарегистрироваться, чтобы продемонстрировать первоклассное снаряжение для дайвинга, передовые технологии дайвинга и экзотические уникальные места для погружения, чтобы создать для посетителей захватывающие впечатления.
Рекомендуется ранняя регистрация, чтобы обеспечить себе место и избежать разочарования. Для получения более подробной информации заинтересованные стороны могут связаться с организаторами по адресу info@mide.com.my.
Регулярные обновления можно найти на официальном сайте по адресу www.mide.com.my и через каналы социальных сетей. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram @MIDEEXPO.
Об Организаторе:
AsiaEvents Exsic (AEE) — опытный организатор MIDE с богатым опытом в управлении мероприятиями, выставках, медиа-услугах и управлении проектами. Основанная в Малайзии, AEE имеет 28-летний опыт в сфере досуга и гостиничных проектов, а также международных и местных выставок, семинаров и конференций. Признанная за свое превосходство, AEE получила несколько наград за выдающиеся усилия в организации MIDE и деловых мероприятий.