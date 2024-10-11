Превосходные ворота в подводный мир!

Команда 19-я Малазийская международная выставка дайвинга (MIDE) 2025 настроен вызвать волну 13-15 июня 2025 г. в Малазийском международном торгово-выставочном центре (MITEC) в Куала-Лумпуре. Главное событие в календаре дайвинга, в очередной раз привлекшее внимание всего мира к бурно развивающемуся сектору подводного туризма во всем мире.

Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 5

Основная платформа

За восемнадцать лет своего существования MIDE привлекла на выставку более 250,000 XNUMX посетителей, укрепив ее позицию как важной платформы для сообщества дайверов и любителей водных видов спорта. Ожидается, что в этом году выставка станет большим праздником для сообщества дайверов, чтобы привлечь разнообразную аудиторию дайверов, любителей водных видов спорта и лодок, а также профессионалов отрасли со всего мира.

Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 6

Центр для любителей дайвинга

MIDE 2025 продолжит свою традицию объединения профессионалов отрасли, дайвинг-операторов, производителей и страстных дайверов, любителей водных видов спорта и катания на лодках под одной крышей. От опытных дайверов, ищущих новейшее снаряжение и направления, до новичков, желающих узнать больше об этом виде спорта, выставка предложит множество вариантов для всех.

Выставка служит универсальным центром для всего, что связано с подводным миром, включая оборудование, курсы, путешествия, охрану природы и различные водные виды спорта. Посетители получат возможность пообщаться с местными и международными брендами, в то время как экспоненты могут использовать мероприятие для повышения узнаваемости бренда и ценных лидов продаж.

MIDE 2025 продолжит оставаться маяком инноваций, образования и сохранения природы, гарантируя, что чудеса надводного и подводного мира останутся доступными, впечатляющими и защищенными посредством диалога/форума на выставке.

Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 7

Регистрация экспонентов открыта

Экспоненты со всего мира приглашаются зарегистрироваться, чтобы продемонстрировать первоклассное снаряжение для дайвинга, передовые технологии дайвинга и экзотические уникальные места для погружения, чтобы создать для посетителей захватывающие впечатления.

Рекомендуется ранняя регистрация, чтобы обеспечить себе место и избежать разочарования. Для получения более подробной информации заинтересованные стороны могут связаться с организаторами по адресу info@mide.com.my.

Регулярные обновления можно найти на официальном сайте по адресу www.mide.com.my и через каналы социальных сетей. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram @MIDEEXPO.

Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 8

Об Организаторе:

AsiaEvents Exsic (AEE) — опытный организатор MIDE с богатым опытом в управлении мероприятиями, выставках, медиа-услугах и управлении проектами. Основанная в Малайзии, AEE имеет 28-летний опыт в сфере досуга и гостиничных проектов, а также международных и местных выставок, семинаров и конференций. Признанная за свое превосходство, AEE получила несколько наград за выдающиеся усилия в организации MIDE и деловых мероприятий.