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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025

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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025

Превосходные ворота в подводный мир!

Команда 19-я Малазийская международная выставка дайвинга (MIDE) 2025 настроен вызвать волну 13-15 июня 2025 г. в Малазийском международном торгово-выставочном центре (MITEC) в Куала-Лумпуре. Главное событие в календаре дайвинга, в очередной раз привлекшее внимание всего мира к бурно развивающемуся сектору подводного туризма во всем мире.

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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 5

Основная платформа

За восемнадцать лет своего существования MIDE привлекла на выставку более 250,000 XNUMX посетителей, укрепив ее позицию как важной платформы для сообщества дайверов и любителей водных видов спорта. Ожидается, что в этом году выставка станет большим праздником для сообщества дайверов, чтобы привлечь разнообразную аудиторию дайверов, любителей водных видов спорта и лодок, а также профессионалов отрасли со всего мира.

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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 6

Центр для любителей дайвинга

MIDE 2025 продолжит свою традицию объединения профессионалов отрасли, дайвинг-операторов, производителей и страстных дайверов, любителей водных видов спорта и катания на лодках под одной крышей. От опытных дайверов, ищущих новейшее снаряжение и направления, до новичков, желающих узнать больше об этом виде спорта, выставка предложит множество вариантов для всех.

Выставка служит универсальным центром для всего, что связано с подводным миром, включая оборудование, курсы, путешествия, охрану природы и различные водные виды спорта. Посетители получат возможность пообщаться с местными и международными брендами, в то время как экспоненты могут использовать мероприятие для повышения узнаваемости бренда и ценных лидов продаж.

MIDE 2025 продолжит оставаться маяком инноваций, образования и сохранения природы, гарантируя, что чудеса надводного и подводного мира останутся доступными, впечатляющими и защищенными посредством диалога/форума на выставке.

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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 7

Регистрация экспонентов открыта

Экспоненты со всего мира приглашаются зарегистрироваться, чтобы продемонстрировать первоклассное снаряжение для дайвинга, передовые технологии дайвинга и экзотические уникальные места для погружения, чтобы создать для посетителей захватывающие впечатления.

Рекомендуется ранняя регистрация, чтобы обеспечить себе место и избежать разочарования. Для получения более подробной информации заинтересованные стороны могут связаться с организаторами по адресу info@mide.com.my.

Регулярные обновления можно найти на официальном сайте по адресу www.mide.com.my  и через каналы социальных сетей. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram @MIDEEXPO.

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Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 8

Об Организаторе:

AsiaEvents Exsic (AEE) — опытный организатор MIDE с богатым опытом в управлении мероприятиями, выставках, медиа-услугах и управлении проектами. Основанная в Малайзии, AEE имеет 28-летний опыт в сфере досуга и гостиничных проектов, а также международных и местных выставок, семинаров и конференций. Признанная за свое превосходство, AEE получила несколько наград за выдающиеся усилия в организации MIDE и деловых мероприятий.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


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Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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