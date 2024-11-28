Последний шанс выиграть по-крупному с Bite-Back

Завтра у вас будет последний шанс поучаствовать в розыгрыше призов, посвященном 20-летию Bite-Back, в рамках благотворительного розыгрыша, посвященного XNUMX-летию Bite-Back, и выиграть множество призов, включая дайвинг-сафари в Красном море, наблюдение за дайвингом, проживание в отеле в Лондоне или даже возможность пообщаться со спикером главной сцены GO Diving Show Стивом Бэкшеллом.

В число замечательных партнеров-призеров входят Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving и Blue Shark Snorkel, а также знаменитый фотограф Алекс Мастард и художники Скотт Глид и Оливье Леже. Кроме того, Fourth Element и Nodus watches каждый предоставил свою продукцию, а Bankside Hotel и Longleat Safari Park добавили в призовой фонд наземные развлечения.

Грэм Бэкингем, директор кампании Bite-Back, сказал: «Мы собрали блестящую линейку призов, чтобы отпраздновать и собрать средства для нашего 20-летияth годовщина, и мы надеемся, что дайверы воспримут это как потрясающий шанс поддержать наши кампании 2025 года. Мы призываем каждого дайвера, который столкнулся с акулой, и каждого дайвера, который хочет столкнуться с акулой, купить билет за 5 фунтов стерлингов и инвестировать в наши инициативы по сохранению акул».

Билеты доступны здесь до полуночи завтра (пятница 28 ноября). Победитель каждой категории будет уведомлен 1 декабря 2024 года.