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Открыт крупнейший в мире питомник морских водорослей

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Открыт крупнейший в мире питомник морских водорослей

Открытие крупнейшего в мире питомника морских водорослей для ускорения восстановления экосистем Большого Барьерного рифа

Восстановление морских водорослей на Большом Барьерном рифе значительно ускорится благодаря крупнейшему в мире специально построенному питомнику для восстановления морских водорослей, открытие которого состоялось сегодня в Гладстоне.

Питомник SeaGrow при CQUniversity финансируется в рамках партнерства между Фондом Большого Барьерного Рифа и Coles Group и является первым в мире крупномасштабным питомником морских водорослей, созданным совместно с ведущими исследователями морских водорослей и традиционными владельцами рифов.

Директор по восстановлению прибрежных местообитаний Фонда Большого Барьерного рифа Уилл Хэмилл сказал: «Роль морских водорослей в поддержании Большого Барьерного рифа и здоровья прибрежных местообитаний абсолютно критически важна.

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«Будучи местом обитания крупнейшей в мире экосистемы морских водорослей, луга рифа служат рассадниками и источниками пищи для находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как черепахи и дюгони, одновременно выступая в качестве естественных фильтров, удаляя из воды загрязняющие вещества, такие как мелкий осадок и избыток питательных веществ.

«Но у них также есть еще одна важная задача — смягчение последствий изменения климата путем хранения 400 миллионов тонн углерода, что эквивалентно весу восьми мостов в Сиднейской гавани.

«Однако эта экосистема находится под угрозой из-за последствий изменения климата, и есть районы, которым с трудом удается восстанавливаться после все более сильных и частых штормов, наводнений и циклонов, таких как циклоны Джаспер и Киррили, обрушившиеся на риф прошлым летом.

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«Это разрушение экосистемы — палка о двух концах. Мы не только теряем способность хранить углерод в будущем, потеря этих экосистем также запускает высвобождение исторических залежей углерода, еще больше увеличивая выбросы.

«Поскольку мир пытается решить, как достичь неотложных целей по сокращению выбросов, мы все чаще обращаемся к океану и его прибрежным экосистемам, которые поглощают углерод в 30–50 раз эффективнее тропических лесов, в качестве связующего решения.

«В этом новом расширенном питомнике морских водорослей масштабы восстановления будут значительно увеличены с использованием инновационного метода на основе семян, впервые примененного на объекте, что поможет восстановить критически важные экосистемы, одновременно раскрывая потенциал Большого Барьерного рифа по смягчению последствий изменения климата».

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Директор CMERC профессор Эмма Джексон отметила, что создание питомника заняло три года, и он сыграет важную роль в улучшении состояния деградировавших лугов морских водорослей и повышении их устойчивости к растущим последствиям изменения климата.

«Семена, собранные в питомниках, используются для повторного засева поврежденных или фрагментированных лугов, помогая улучшить их общее состояние и устойчивость.

«Наш новый питомник, который является крупнейшим в мире в своем роде, расширит наши возможности по восстановлению морских водорослей, а также обеспечит большую доступность для местного сообщества и школ, чтобы они могли посещать и узнавать больше об этой важной среде обитания».

00000060 SeaGrow Coles GBRF CQU Glad Credit Фонд Большого Барьерного Рифа
В октябре 2023 года GBRF, CQU, Coles и Gladstone Port Corporation приняли участие в мероприятии по сбору цветов Seagrass на острове Кертис вместе с Эммой Джексон и Уиллом Хэмиллом.

Питомник SeaGrow финансируется партнерством Coles Group с Большой Барьерный Риф Фонд также получил поддержку в рамках Программы восстановления прибрежных рифов, финансируемой Фондом рифов правительства Австралии.

Руководитель отдела устойчивого развития и взаимодействия компании Coles Анна Стюарт заявила: «Сегодняшний день знаменует собой важную веху в партнерстве компании Coles с Фонд Большого Барьерного Рифа и мы очень рады, что сыграли свою роль в запуске крупнейшего в мире питомника морских водорослей. Мы знаем, что луга морских водорослей жизненно важны для устойчивости Рифа — они являются кормовыми угодьями для морских животных, а также способствуют увеличению биоразнообразия, улучшению качества воды и защите береговых линий.

«Мы с нетерпением ждем результатов, которые будут получены на этом современном объекте, и надеемся, что они помогут обеспечить возможность отдыха на Рифе будущим поколениям».

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Профессор Джексон заявил, что растущее воздействие изменения климата и качества воды ощущается на лугах морских водорослей по всему миру.

«Подобные инициативы играют важную роль в укреплении здоровья и устойчивости этих важных морских сред во всем мире, а питомник является частью Глобальной сети питомников морских водорослей».

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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