Открыт крупнейший в мире питомник морских водорослей

Открытие крупнейшего в мире питомника морских водорослей для ускорения восстановления экосистем Большого Барьерного рифа
Восстановление морских водорослей на Большом Барьерном рифе значительно ускорится благодаря крупнейшему в мире специально построенному питомнику для восстановления морских водорослей, открытие которого состоялось сегодня в Гладстоне.
Питомник SeaGrow при CQUniversity финансируется в рамках партнерства между Фондом Большого Барьерного Рифа и Coles Group и является первым в мире крупномасштабным питомником морских водорослей, созданным совместно с ведущими исследователями морских водорослей и традиционными владельцами рифов.
Директор по восстановлению прибрежных местообитаний Фонда Большого Барьерного рифа Уилл Хэмилл сказал: «Роль морских водорослей в поддержании Большого Барьерного рифа и здоровья прибрежных местообитаний абсолютно критически важна.
«Будучи местом обитания крупнейшей в мире экосистемы морских водорослей, луга рифа служат рассадниками и источниками пищи для находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как черепахи и дюгони, одновременно выступая в качестве естественных фильтров, удаляя из воды загрязняющие вещества, такие как мелкий осадок и избыток питательных веществ.
«Но у них также есть еще одна важная задача — смягчение последствий изменения климата путем хранения 400 миллионов тонн углерода, что эквивалентно весу восьми мостов в Сиднейской гавани.
«Однако эта экосистема находится под угрозой из-за последствий изменения климата, и есть районы, которым с трудом удается восстанавливаться после все более сильных и частых штормов, наводнений и циклонов, таких как циклоны Джаспер и Киррили, обрушившиеся на риф прошлым летом.
«Это разрушение экосистемы — палка о двух концах. Мы не только теряем способность хранить углерод в будущем, потеря этих экосистем также запускает высвобождение исторических залежей углерода, еще больше увеличивая выбросы.
«Поскольку мир пытается решить, как достичь неотложных целей по сокращению выбросов, мы все чаще обращаемся к океану и его прибрежным экосистемам, которые поглощают углерод в 30–50 раз эффективнее тропических лесов, в качестве связующего решения.
«В этом новом расширенном питомнике морских водорослей масштабы восстановления будут значительно увеличены с использованием инновационного метода на основе семян, впервые примененного на объекте, что поможет восстановить критически важные экосистемы, одновременно раскрывая потенциал Большого Барьерного рифа по смягчению последствий изменения климата».
Директор CMERC профессор Эмма Джексон отметила, что создание питомника заняло три года, и он сыграет важную роль в улучшении состояния деградировавших лугов морских водорослей и повышении их устойчивости к растущим последствиям изменения климата.
«Семена, собранные в питомниках, используются для повторного засева поврежденных или фрагментированных лугов, помогая улучшить их общее состояние и устойчивость.
«Наш новый питомник, который является крупнейшим в мире в своем роде, расширит наши возможности по восстановлению морских водорослей, а также обеспечит большую доступность для местного сообщества и школ, чтобы они могли посещать и узнавать больше об этой важной среде обитания».
Питомник SeaGrow финансируется партнерством Coles Group с Большой Барьерный Риф Фонд также получил поддержку в рамках Программы восстановления прибрежных рифов, финансируемой Фондом рифов правительства Австралии.
Руководитель отдела устойчивого развития и взаимодействия компании Coles Анна Стюарт заявила: «Сегодняшний день знаменует собой важную веху в партнерстве компании Coles с Фонд Большого Барьерного Рифа и мы очень рады, что сыграли свою роль в запуске крупнейшего в мире питомника морских водорослей. Мы знаем, что луга морских водорослей жизненно важны для устойчивости Рифа — они являются кормовыми угодьями для морских животных, а также способствуют увеличению биоразнообразия, улучшению качества воды и защите береговых линий.
«Мы с нетерпением ждем результатов, которые будут получены на этом современном объекте, и надеемся, что они помогут обеспечить возможность отдыха на Рифе будущим поколениям».
Профессор Джексон заявил, что растущее воздействие изменения климата и качества воды ощущается на лугах морских водорослей по всему миру.
«Подобные инициативы играют важную роль в укреплении здоровья и устойчивости этих важных морских сред во всем мире, а питомник является частью Глобальной сети питомников морских водорослей».