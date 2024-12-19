Присоединяйтесь к Монти Холлсу на Мальдивах

Телеведущая, автор и GO Дайвинг Шоу Неутомимый Монти Холлс присоединится к Scuba Dive Adventures на 'Лучшее на Мальдивах' путешествие на борту Emperor Serenity в марте 2025 года — и вы можете присоединиться к нему в этом путешествии.

Дайвинг-тур «Лучшее из Мальдив» — это незабываемый опыт для дайверов, которые хотят исследовать самые известные и потрясающие места для погружений в атоллах Мале и Ари. Вы откроете для себя лучшие места для погружений в каналах, дрейфовых и пиковых погружений, где у вас будет возможность встретить множество завораживающих морских обитателей, включая мант, китовых акул и многие другие виды.

Emperor Serenity с комфортом вмещает до 26 гостей в 13 каютах. На нижней палубе находятся восемь кают с двуспальными кроватями, а на главной и верхней палубах — по два люкса с двуспальной кроватью, односпальной кроватью и захватывающими видами на океан. В каждой каюте есть индивидуально контролируемый кондиционер, отдельные ванные комнаты, достаточно места для хранения вещей и удобные порты для зарядки.

Идиллический мальдивский пляж

Монти Холлз

Монти Холлс — диктор, оратор, натуралист, бывший морской пехотинец, морской биолог, писатель-путешественник и специалист по лидерству. Его опыт охватывает более двух десятилетий руководства командами в самых отдаленных уголках Земли, представления документальных фильмов о дикой природе и приключениях, а также работы с ведущими компаниями как в Великобритании, так и за рубежом.

Во время тура на Мальдивы Монти будет проводить вечерние презентации на борту, и у вас будет возможность пообщаться с ним лично и услышать из первых уст истории Монти о дайвинге со всего мира.

Поездка, которая пройдет с 16 по 23 марта, обойдется в 2,699 фунтов стерлингов на человека при двухместном размещении в стандартной каюте. Доступны апгрейды. Пакет включает в себя семь ночей проживания с полным пансионом на судне, внутренние трансферы, все погружения, один 12-литровый баллон, свинцовые грузила, чай, кофе и воду. Также включен нитрокс.

NB: Международные перелеты, неуказанные мероприятия и чаевые/бесплатные не включены. Могут применяться доплаты за одноместное размещение. Обратите внимание, что все мероприятия, время начала и приглашенные докладчики могут быть изменены из-за местных условий окружающей среды, а также порядок их проведения может измениться.