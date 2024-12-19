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Присоединяйтесь к Монти Холлсу на Мальдивах

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Монти Холлз

Телеведущая, автор и GO Дайвинг Шоу Неутомимый Монти Холлс присоединится к Scuba Dive Adventures на 'Лучшее на Мальдивах' путешествие на борту Emperor Serenity в марте 2025 года — и вы можете присоединиться к нему в этом путешествии.

Дайвинг-тур «Лучшее из Мальдив» — это незабываемый опыт для дайверов, которые хотят исследовать самые известные и потрясающие места для погружений в атоллах Мале и Ари. Вы откроете для себя лучшие места для погружений в каналах, дрейфовых и пиковых погружений, где у вас будет возможность встретить множество завораживающих морских обитателей, включая мант, китовых акул и многие другие виды.

Emperor Serenity с комфортом вмещает до 26 гостей в 13 каютах. На нижней палубе находятся восемь кают с двуспальными кроватями, а на главной и верхней палубах — по два люкса с двуспальной кроватью, односпальной кроватью и захватывающими видами на океан. В каждой каюте есть индивидуально контролируемый кондиционер, отдельные ванные комнаты, достаточно места для хранения вещей и удобные порты для зарядки.

Монти Холлз
Идиллический мальдивский пляж

Монти Холлз

Монти Холлс — диктор, оратор, натуралист, бывший морской пехотинец, морской биолог, писатель-путешественник и специалист по лидерству. Его опыт охватывает более двух десятилетий руководства командами в самых отдаленных уголках Земли, представления документальных фильмов о дикой природе и приключениях, а также работы с ведущими компаниями как в Великобритании, так и за рубежом.

Во время тура на Мальдивы Монти будет проводить вечерние презентации на борту, и у вас будет возможность пообщаться с ним лично и услышать из первых уст истории Монти о дайвинге со всего мира.

Поездка, которая пройдет с 16 по 23 марта, обойдется в 2,699 фунтов стерлингов на человека при двухместном размещении в стандартной каюте. Доступны апгрейды. Пакет включает в себя семь ночей проживания с полным пансионом на судне, внутренние трансферы, все погружения, один 12-литровый баллон, свинцовые грузила, чай, кофе и воду. Также включен нитрокс.

NB: Международные перелеты, неуказанные мероприятия и чаевые/бесплатные не включены. Могут применяться доплаты за одноместное размещение. Обратите внимание, что все мероприятия, время начала и приглашенные докладчики могут быть изменены из-за местных условий окружающей среды, а также порядок их проведения может измениться.

Монти Холлз
Манты часто встречаются во время погружений на Мальдивах.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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