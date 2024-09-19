В Ирландии появился первый искусственный риф

Ржавый корабль с явно сомнительным прошлым затонул на дне залива Киллала, став первым искусственным рифом в Ирландии.

Десять лет назад налоговая комиссия арестовала судно MV Shingle в ходе облавы на контрабанду сигарет/табака на сумму 14 миллионов евро. Оно направлялось из Словении в Дроэду с 32 миллионами сигарет и некоторым количеством табака на борту и томилось в порту сначала в Дублине, а затем в Нью-Россе в графстве Вексфорд, требуя уплаты сборов за стоянку, проведения ремонтных работ и технического обслуживания.

Майкл Лофтус из местного клуба подводного плавания Grainne Uaile был первым, кто много лет назад выдвинул идею создания искусственного рифа для стимулирования туризма и поддержки местной морской жизни, и теперь, благодаря связям между его комитетом (Killala Bay Ships 2 Reef), налоговыми инспекторами, советом округа Мейо и советом округа Слайго, это наконец произошло.

MV Shingle уходит под воду

Вчера днем ​​(в среду, 18 сентября) судно MV Shingle отправилось в свое последнее путешествие и примерно через полтора часа опустилось на глубину 29 метров перед целой флотилией лодок с туристами, которые бурно приветствовали его, когда судно наконец скрылось под водой.

Стоимость проекта составила около 2 миллионов евро, но есть надежда, что новый объект увеличит число посетителей этого района, а также принесет пользу морской флоре и фауне в этом районе.

Майкл Лофтус прокомментировал: «Во многих других местах мира есть искусственные рифы, но в Ирландии их нет. У нас есть затонувшие корабли у берегов Северной Ирландии, но они лежат слишком глубоко и предназначены только для опытных технических дайверов. Наш риф находится всего в 30 метрах, что вполне доступно как для менее опытных, так и для опытных дайверов».