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Умер влиятельный спелеодайвер Билл Гэвин

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Спелеолог Билл Гэвин (WKPP)
Спелеолог Билл Гэвин (WKPP)

Сообщается о смерти американского спелеодайвера Билла Гэвина, соучредителя известного проекта Woodville Karst Plain Project (WKKP), созданного в середине 1980-х годов для исследования карстовых отложений на севере Флориды между Таллахасси и Мексиканским заливом.

«Билл был новатором мирового класса, усердно работавшим над тем, чтобы помочь Биллу Мэйну усовершенствовать конфигурацию снаряжения Хогарта, использовать скутеры Tekna с буксировочным поводком для разведки, внедрить стандарты смешивания газов для использования тримикса в WKPP и разработать ранние таблицы декомпрессии, которые команда использовала в конце 1980-х годов», — говорится в заявлении WKPP.

Гэвин, инженер ВМС США, получил сертификат специалиста по спелеологии в 1979 году и вместе со своим другом Мэйном в начале 1980-х годов открыл структуру «Большие комнаты» в районе карстовой равнины Вудвилл. 

Двое дайверов, к которым вскоре присоединились и другие, такие как Паркер Тернер, Ламар Инглиш и Билл Макфаден, хотели, чтобы их исследовательская и разведывательная группа сосредоточилась на соединении затопленных пещерных систем в регионе, а Гэвин проконсультировался с экспертом по газам доктором Биллом Гамильтоном по поводу использования гелия для облегчения более амбициозных погружений. 

Водолазы уже двигались к стандартизации конфигурации своего оборудования и методов, и Гэвин и Мэйн придумали термин «Хогартианская» для этой системы (на основе второго имени Мэйна). Этот подход позже разовьется в философию DIR ('Doing It Right').

Гэвин Скутер

В январе 1988 года эти двое мужчин установили связь между впадинами Салливан и Шерил, а в июне того же года вместе с Тернером и Инглишем осуществили траверсное погружение между этими двумя впадинами, установив на тот момент мировой рекорд. 

Гэвин «продолжил исследовать сток Иннисфри и двинулся к стоку Тернера в начале 1990-х», — говорит WKPP. Он также проник примерно на 1.8 км в туннель А источника Вакулла.

В 1991 году Гэвин разработал прототип «Gavin Scooter», DPV, предназначенного для преодоления пещерных проходов. Он долгое время использовался, с различными модификациями, дайверами WKPP.

В том же году Гэвин картировал пещеры в узком проходе в Индиан-Спрингс с Тернером, когда уровень воды и видимость внезапно резко упали, и они обнаружили, что их выход заблокирован. Гэвин смог выбраться наружу, имея мало газа, но Тернер утонул в инциденте.

Этот опыт вдохновил на научные исследования, в результате которых был сделан вывод о том, что выбрасываемые водолазами пузырьки газа были способны разрушить рыхлый известняк, блокировавший путь к выходу.

Скука политики

В 1995 году скандальный дайвер Джордж Ирвайн возглавил WKKP, и к концу того же года Гэвин прекратил заниматься пещерным дайвингом.

Спустя годы он объяснил, что перестал получать удовольствие от этого времяпрепровождения из-за «скуки политики, проблем с доступом к сайту, раздражения от оскорблений и критики в электронной почте и т. д. Оно перестало стоить значительного времени, усилий и риска».

«Билл был пионером в исследовании глубоких подводных пещер. Он пользовался большим уважением в сообществе дайверов и внедрил многие из ранних стандартов, которые WKPP использует по сей день», — заявил ВКПП. «Спасибо за ваш вклад в наше дайверское долголетие. Наши сердца с его семьей и друзьями».

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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