IANTD и SEI принимают программы первой помощи «Powered By DAN»

Еще два агентства по обучению дайвингу приняли учебную программу DAN для своих курсов по оказанию первой помощи: Международная ассоциация дайверов, использующих нитрокс и технические погружения (IANTD) и Международная ассоциация преподавателей подводного плавания (SEI) присоединились к NAUI, приняв программу Powered By DAN.

Благодаря программе Powered By DAN агентства по обучению дайвингу включают навыки и стандарты основных курсов DAN по реанимации, СЛР, подаче кислорода и других в свои программы обучения оказанию первой помощи.

«Цель DAN — обеспечить наличие компетентных специалистов по оказанию первой помощи на каждом месте погружения, а наша учебная программа является самой всеобъемлющей в индустрии дайвинга и охватывает больше навыков, чем любые другие курсы для непрофессиональных специалистов», — сказала Джоанн Перри, директор по обучению в DAN.

«В плане обучения дайвингу и погружениям под воду, агентства по обучению подводному плаванию являются экспертами. В плане оказания первой помощи при травмах, полученных во время дайвинга, многие в нашей отрасли полагаются на DAN как на экспертов в данной области».

DAN предоставляет электронное обучение и планшеты, в то время как агентства по обучению подводному плаванию размещают контент на своих платформах и сертифицируют инструкторов и инструкторов-преподавателей через свои системы.

«Конечно, SEI могла бы разработать собственную программу первой помощи», — сказал Джим Гандерсон, президент и генеральный директор SEI, «но зачем изобретать велосипед, если DAN уже предлагает самую всеобъемлющую программу в отрасли? SEL гордится партнерством с DAN в рамках нашей программы SEI First Aid – Powered By DAN. Это партнерство позволит нашим инструкторам и центрам дайвинга предложить своим студентам и сообществам отличную программу первой помощи экономически эффективным способом».

«Мы уверены, что наши специалисты и водолазы выиграют от этого сотрудничества с DAN», — сказал генеральный директор IANTD Луис Аугусто Педро. «Программы IANTD, от начального уровня и выше, предназначены для того, чтобы снабдить водолазов навыками и знаниями, необходимыми для обеспечения безопасности, ответственности и самодостаточности, а партнерство с DAN в обучении оказанию первой помощи, несомненно, будет способствовать достижению этой цели».

«Исследования DAN, медицинские услуги и данные по претензиям дают нам важные сведения о частоте и серьезности различных инцидентов, возникающих при погружениях», — сказал президент и генеральный директор DAN Билл Зифле, «и у нас есть специальная команда, которая следит за международными стандартами первой помощи и поддерживает нашу учебную программу в актуальном состоянии с учетом последних исследований. Мы рады использовать этот опыт на благо всего сообщества дайверов через нашу программу Powered By DAN».