Горбатый кит вернулся в море после того, как выбросился на берег в Шотландии

Девятиметровый горбатый кит, по-видимому, успешно вернулся в море после того, как во вторник выбросился на берег Шотландии.

Около 3.30:15 XNUMX октября Британская служба спасения морской жизни дайверов (BDMLR) был предупрежден о появлении на берегу крупного живого кита у побережья Южного Уэльса, в Дамфрисе и Галлоуэе.

Пляж в этом районе почти плоский, то есть около двух километров песка и камней остаются полностью сухими во время отлива. Первоначальные фотографии показали, что кит находился довольно далеко от берега, что затрудняло определение вида и выяснение состояния кита. Однако представители общественности сообщили, что слышали, как кит бил хвостовыми плавниками, отчаянно пытаясь выбраться с песка, когда вода вокруг него падала.

Местным морским врачам-млекопитающим было отправлено оповещение с просьбой приехать и оценить ситуацию. Тем временем местная пара, хорошо разбирающаяся в субстрате в этом районе, благополучно отправилась к киту, чтобы сделать больше фотографий для BDMLR, ожидая прибытия врачей и береговой охраны.

На их фотографиях был изображен горбатый кит длиной около девяти метров. Кит глотал (как будто он фильтровал пищу через пластины уса) и бил хвостом в воздухе, что заталкивало его глубже в песок. Пара сообщила BDMLR, что прилив довольно быстро набегает, когда он поворачивает, поэтому спасательная организация надеялась, что кит останется на мели всего на несколько часов, прежде чем вода сможет спустить его на воду без какого-либо вмешательства.

Горбатый кит выбросился на берег в Шотландии

Кит, казалось, был в умеренном состоянии, не считая признаков стресса, которые он показывал, но когда он начал уставать, он, казалось, успокоился, и его дыхание стало более спокойным. К этому времени кит привлек некоторое внимание местных жителей, но толпу удалось сдержать, так как прибыли медики и береговая охрана, что позволило BDMLR принять решение о наилучшем курсе действий.

На крупных усатых китов, как известно, трудно реагировать из-за их огромного размера и веса, что делает невозможным их безопасное перемещение, поэтому все, что BDMLR мог сделать, это обеспечить киту максимальный комфорт с помощью оказания первой помощи. К счастью, кит выбросился на берег всего за пару часов до отлива, поэтому не пришлось долго ждать, пока обратный прилив омоет этот район, чтобы снять его с мели, когда вода станет достаточно глубокой. К тому времени команда отступила к берегу в безопасное место, поскольку свет также исчезал, и стало невозможно определить, где находится кит, поэтому BDMLR отступил и отправил медика с первыми лучами солнца 16 октября, чтобы проверить, оправдались ли надежды всех.

К счастью, никаких признаков кита не было обнаружено вдоль побережья или примерно в миле от берега, однако это не обязательно означает, что он не появится снова. Медики будут следить за береговой линией в течение следующих дней, чтобы проверить, не выбросился ли он снова на берег.

Случаи выброса горбатых китов на берег в Великобритании очень редки и редки, и BDMLR отреагировал только на несколько из них. Предыдущие выбросы на берег обычно подразумевали, что животное не выбрасывалось на берег полностью, а садилось на мелководье, прежде чем ему удавалось освободиться снова.

BDMLR хотел бы выразить огромную благодарность Береговой охране Ее Величества за их поддержку и, конечно же, их преданным морским врачам-млекопитающим за то, что они отреагировали на этот инцидент. BDMLR надеется, что горбатый кит полностью поправится и его просто застигли врасплох огромные приливы в этом регионе.

Фото предоставлено: БДМЛР