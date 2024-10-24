Хо, хо-хо! Вобстер Сантас возвращается в декабре

Нарядитесь в костюм Деда Мороза или превратитесь в эльфа, одного из оленей или даже в веселого снеговика — Вобстер Сантас Мероприятие возвращается и обещает быть масштабнее, чем когда-либо!

Присоединяйтесь к команде Vobster Quay 15 декабря и десяткам других дайверов в карнавальных костюмах (рекорд — 185 дайверов Санта-Клауса, ныряющих в воду одновременно) для сбора средств на две достойные цели: Королевский национальный институт спасательных шлюпок и Help for Heroes. С момента своего основания в 2007 году дайверы Санта-Клауса в Vobster собрали более 52,000 XNUMX фунтов стерлингов.

«Прошло более 17 лет с тех пор, как в Vobster Quay состоялся первый благотворительный дайвинг Санта-Клауса, и с каждым годом мероприятие становится все масштабнее и лучше», — с энтузиазмом отметила владелица Vobster Quay Эми Стэнтон. «Vobster Santas — это отличный способ для дайверов выразить огромную благодарность RNLI и Help For Heroes — двум очень заслуживающим благотворительным организациям, которые близки нашим сердцам.

«Мы невероятно гордимся всем, чего добились Vobster Santas, и надеемся, что в этом году к мероприятию в воскресенье 15 декабря присоединится еще больше дайверов. Я уверен, что мы сможем сделать Vobster Santas 2024 самым масштабным!».

Вход откроется в 7.30:9.30 утра, в 10:XNUMX пройдет инструктаж по погружению, а в XNUMX:XNUMX все дайверы выйдут в воду.