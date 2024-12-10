Помогите Fathoms Free возродить Stingray

Fathoms Free — это группа дайверов-добровольцев, которые защищают морскую фауну и окружающую среду ради всеобщего блага, удаляя «ALDFG» (брошенные, потерянные или иным образом выброшенные рыболовные снасти) и другой морской мусор из прибрежных вод Корнуолла и Девона. Теперь они ищу пожертвования для финансирования возрождения легендарного корнуэльского дайвинг-бота Stingray.

«ALDFG» также известен как «призрачное снаряжение» или «призрачное рыболовное снаряжение», поскольку он продолжает «ловить рыбу», запутывая, захватывая и убивая диких животных без разбора. Эти пойманные животные умрут и будут служить приманкой, привлекая больше диких животных в порочном круге смерти, пока призрачное снаряжение не будет удалено из окружающей среды.

Fathoms Free хочет возродить и восстановить Stingray в его былой славе, чтобы увеличить возможности региона по сохранению морской среды и продолжить наследие любимого корнуоллского шкипера Марка Милберна. Они хотят лодку, которая позволит им очищать больше призрачных снастей и морского мусора, чем когда-либо прежде.

Восстановление Stingray также позволит им предоставить другим местным морским организациям более крупное и быстрое судно, которое вместе с волонтерами-шкиперами позволит расширить деятельность по сохранению морской среды и будет способствовать более активному участию общественности.

Учитывая текущее состояние лодки и прицепа, Fathoms Free подсчитали, что для того, чтобы вернуть их на воду и привести в соответствие с требуемым стандартом, потребуется более 10,000 15,000 фунтов стерлингов. Эта оценка может быстро вырасти до 20,000 XNUMX фунтов стерлингов или даже до XNUMX XNUMX фунтов стерлингов, если им не удастся заставить двигатель работать надежно и придется искать замену или покупать новый прицеп.

Stingray в настоящее время находится в плачевном состоянии.

Корпус нуждается в ремонте, прицеп в идеале нуждается в замене, а двигатель Mercury Optimax мощностью 200 л. с. не заводится. На лодке нет электроники, навигационного оборудования или оборудования для обеспечения безопасности. Это голый корпус с трубами. Команда Fathoms Free планирует выполнить всю работу самостоятельно, чтобы свести стоимость проекта к минимуму. Несмотря на эти затраты и необходимую работу, лучшего варианта, чем Stingray, не нашлось по разным причинам (см. историю Stingray ниже).

Чтобы помочь Fathoms Free получить потенциальное дополнительное финансирование, они установили цель в размере 5,000 фунтов стерлингов, надеясь, что им удастся получить дополнительное финансирование, которое позволит им достичь предполагаемой минимальной потребности в размере 10,000 XNUMX фунтов стерлингов.

История Стингрея

Stingray изначально проектировался как быстроходная лодка для дайвинга и был куплен у Barnet Marine за пару лет до начала века компанией Looe Divers, метко названной Looe Diver 1. Попечитель Fathoms Free, казначей и шкипер высшей квалификации Джулиан был постоянным шкипером на ней с 2000 по 2005 год, в том числе во время затопления Scylla в 2004 году. За это время Джулиан усовершенствовал свое мастерство шкипера на этой лодке, выполнив Advanced Powerboat и инструктор курсы.

Stingray начинал как Looe Divers 1

Примерно через десять лет после того, как Looe Divers приобрели лодку, они продали ее Starfish Divers, и она была переименована в Starfish. К сожалению, Starfish Divers прекратили свою деятельность несколько лет спустя. Лодка была заброшена, и ее состояние ухудшилось. Мы не уверены, что с ней произошло в последующие несколько лет, прежде чем ее нашел и купил Марк Милберн в 2015 году в качестве проекта по реставрации.

Из-за различных других проектов Марка и отсутствия свободного времени для завершения требуемой работы Starfish оставалась заброшенной, пока COVID-19 не дал Марку свободного времени, чтобы начать присматриваться к ней. До этого времени, за исключением неподходящего сменного прицепа с алюминиевой рамой, который требовал ремонта, и сменного подержанного двигателя, который никто не видел работающим, не было никакого другого прогресса в приведении лодки в состояние мореходности.

Скат в течение ее коротких нескольких лет в Starfish Divers

После струйной мойки, снятия и продажи неисправного двигателя и разборки лодки до голого корпуса первым шагом стала ее перенастройка, которая состоялась в июле 2022 года. Именно в это время Starfish взяла новое имя Stingray, названное в честь первой чартерной лодки Марка, которая стала основой его дайвинг-чартерного бизнеса Stingray Charters. К сожалению, Марк скончался в следующем году, и незаконченная лодка Stingray снова осталась без внимания.

Марк Милберн хорошо промывает Stingray струей воды

Марк был не просто школой подводного плавания, магазином для дайвинга и оператором чартеров для дайвинга; он был стойким сторонником усилий по сохранению морской среды Корнуолла на протяжении десятилетий до своей смерти. Марк поддерживал все группы по сохранению морской среды в Корнуолле и вокруг него своим бизнесом и руководил собственными работами по извлечению снаряжения-призрака и подводной очисткой в ​​Корнуолле за десятилетия до того, как некоторые группы вообще появились. Вы часто слышали, как Марк давал льготные ставки группам по сохранению морской среды, чтобы они могли максимально повлиять на ограниченные бюджеты, на которые они все работают.

Fathoms Free был, по сути, последним клиентом дайвинг-чартера Марка перед его кончиной. Члены команды провели целое воскресенье с Марком, расчищая обломки призрачного снаряжения и морского мусора в устье Фалмута, и это воспоминание они будут беречь вечно.

Когда Fathoms Free услышали, что Stingray сидит в изгороди в миле от старого дайвинг-центра Марка, они поняли, что есть только один вариант увеличить возможности Корнуолла по сохранению морской среды и продолжить наследие Марка. Команда поговорила с его семьей и решила продолжить то, что он начал.

Представитель компании сказал: «С вашей помощью Fathoms Free сможет почтить наследие Марка Милберна и гарантировать, что имя Stingray продолжит оказывать значительное влияние на сохранение морской среды в течение многих лет. Независимо от того, насколько мало, каждое пожертвование приближает нас к нашей цели».