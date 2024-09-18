Женщина погибла от укуса акулы у берегов Западной Сахары

Немецкая женщина, плывущая с катамарана под британским флагом, погибла после того, как акула откусила ей ногу. Инцидент произошел в международных водах у северо-западного побережья Африки вчера днем ​​(17 сентября).

Женщина, предположительно в возрасте около 30 лет, как предполагается, была членом экипажа на судне Дэлианс ЧичестерПо сообщениям испанской прессы, 17-метровое прогулочное судно отплыло на юг от Гран-Канарии тремя днями ранее.

Во время инцидента он находился более чем в 500 км к юго-юго-западу от острова и в 180 км от города Дахла в Западной Сахаре, спорной территории к юго-западу от Марокко.

Экстренный вызов с просьбой об эвакуации пострадавшего члена экипажа был отправлен с судна незадолго до 4:XNUMX и принят Испанское агентство по безопасности на море и спасанию.

В свою очередь, оно уведомило близлежащие торговые суда, одно из которых смогло предоставить медицинские принадлежности. Береговая охрана Марокко также была предупреждена, но отказалась выполнить запрошенную передачу на Канарские острова из-за нехватки доступных ресурсов.

Соответственно, были вызваны испанские военно-воздушные силы, которые направили поисково-спасательный вертолет с самолетом поддержки, чтобы доставить женщину обратно на Гран-Канарию.

Они добрались до лодки только после 8 вечера, но во время транспортировки у пострадавшего случилась остановка сердца, и по прибытии в больницу имени доктора Негрина вскоре после 11 вечера он был объявлен мертвым.

Большой белый канал

Только шесть инцидентов с акулами были зарегистрированы вокруг самих Канарских островов с начала записей в 16 веке – четыре у Гран-Канарии, один у Тенерифе и еще один неизвестен. Не было зафиксировано ни одного случая в районе, где произошел инцидент.

Экрем Пармаксиз, акулий фотожурналист и Диверне Корреспондент хорошо знает море вблизи Канарских островов и говорит, что встречающиеся там акулы, такие как шелковые акулы, «никогда не проявляют агрессии».

«Это нападение произошло на юге, очень далеко от Канарских островов. Именно восточная береговая линия Атлантического океана обеспечивает проход для больших белых акул в Средиземное море, поэтому весьма вероятно, что это могла быть большая белая акула».

Инцидент в настоящее время является предметом судебного расследования на Гран-Канарии.

Также в Дивернете: АКУЛЫ-БЕГЛИ? ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ В КРАСНОМ МОРЕ?, «НЕОБЫЧНОЕ» ПОВЕДЕНИЕ АКУЛ ЗАКРЫВАЕТ МЕСТА В КРАСНОМ МОРЕ, СМЕРТЬ ОБВИНЯЕТСЯ НА САМКУ ТИГРОВОЙ АКУЛЫ, ПОБЕРЕЖЬЕ ХУРГАДЫ ЗАКРЫТО ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТ АКУЛЫ