Недавний инцидент с участием лечение декомпрессионной болезни на Мальте и сообщили о Диверне привлек внимание аквалангистов к возможности того, что даже попадание в барокамеру не обязательно может считаться чрезвычайной ситуацией.

В Англии Национальная служба здравоохранения в настоящее время стремится расширить свои услуги по гипербарической оксигенотерапии, вопреки здравому смыслу, сократив количество центров, которым поручено оказывать помощь дайверам, страдающим астмой.

Компания предлагает сократить общее количество с восьми до шести в рамках изменений в спецификации услуг гипербарической оксигенотерапии (ГБО) и соглашениях о вводе в эксплуатацию поставщиков. В настоящее время ее сеть обходится в 8.2 млн фунтов стерлингов в год на поддержание.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, за исключением барокамер в Лондоне и Мидлендсе, все существующие гипербарические центры расположены недалеко от побережья, а в рекомендациях по надлежащей практике указано, что оптимальное время начала лечения с момента появления симптомов составляет не более шести часов, что особенно важно для пациентов с газовой эмболией.

Сообщается, что это предложение по-прежнему позволит пациентам добраться до ближайшего центра не более чем за четыре часа по дороге.

Соблюдение практики

Некоторые поставщики в настоящее время лечат сравнительно небольшое количество пациентов, говорит NHS, а это означает, что для каждого сотрудника может быть сложно завершить минимальное количество настоящих (в отличие от симуляционных) процедур, необходимых для поддержания их клинической компетентности. Также не все из нынешних поставщиков оснащены для лечения пациентов в критическом состоянии, говорится в нем.

NHS England начала консультации с целью выяснить мнения пациентов и широкой общественности относительно предлагаемых изменений, которые, по ее словам, позволят улучшить своевременность доступа пациентов к лечению, сократить различия в доступе к медицинской помощи для пациентов в критическом состоянии и, посредством новых процедур последующего наблюдения, обеспечить мониторинг и анализ долгосрочных результатов для пациентов.

Как руководящий орган дайвинга, Британский подводный акваклуб говорит, что его пригласили представлять взгляды и интересы дайверов, и он официально ответит на консультацию. «Мы общаемся с другими сторонами, участвующими в этой консультации, чтобы получить наилучшие результаты от имени наших членов», — говорит генеральный директор BSAC Мэри Тетли.

Любые индивидуальные дайверы или группы, желающие предоставить свои собственные отзывы, могут это сделать, хотя отправка должна быть завершена до 13 октября. NHS England рекомендует прочитать публичные консультационное руководство, Оценка воздействия на здоровье в области равенства и пересмотренная спецификация услуг до завершение консультационного опроса.

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