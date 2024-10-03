Повысит ли сокращение количества английских горшков на 25% уровень обслуживания дайверов?

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Барокамера для лечения водолазов (Стив Симпсон)
Гипербарическая камера (Стив Симпсон)

Недавний инцидент с участием лечение декомпрессионной болезни на Мальте и сообщили о Диверне привлек внимание аквалангистов к возможности того, что даже попадание в барокамеру не обязательно может считаться чрезвычайной ситуацией.  

В Англии Национальная служба здравоохранения в настоящее время стремится расширить свои услуги по гипербарической оксигенотерапии, вопреки здравому смыслу, сократив количество центров, которым поручено оказывать помощь дайверам, страдающим астмой.

Компания предлагает сократить общее количество с восьми до шести в рамках изменений в спецификации услуг гипербарической оксигенотерапии (ГБО) и соглашениях о вводе в эксплуатацию поставщиков. В настоящее время ее сеть обходится в 8.2 млн фунтов стерлингов в год на поддержание.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, за исключением барокамер в Лондоне и Мидлендсе, все существующие гипербарические центры расположены недалеко от побережья, а в рекомендациях по надлежащей практике указано, что оптимальное время начала лечения с момента появления симптомов составляет не более шести часов, что особенно важно для пациентов с газовой эмболией.

Сообщается, что это предложение по-прежнему позволит пациентам добраться до ближайшего центра не более чем за четыре часа по дороге.

Соблюдение практики

Некоторые поставщики в настоящее время лечат сравнительно небольшое количество пациентов, говорит NHS, а это означает, что для каждого сотрудника может быть сложно завершить минимальное количество настоящих (в отличие от симуляционных) процедур, необходимых для поддержания их клинической компетентности. Также не все из нынешних поставщиков оснащены для лечения пациентов в критическом состоянии, говорится в нем.

NHS England начала консультации с целью выяснить мнения пациентов и широкой общественности относительно предлагаемых изменений, которые, по ее словам, позволят улучшить своевременность доступа пациентов к лечению, сократить различия в доступе к медицинской помощи для пациентов в критическом состоянии и, посредством новых процедур последующего наблюдения, обеспечить мониторинг и анализ долгосрочных результатов для пациентов.

Как руководящий орган дайвинга, Британский подводный акваклуб говорит, что его пригласили представлять взгляды и интересы дайверов, и он официально ответит на консультацию. «Мы общаемся с другими сторонами, участвующими в этой консультации, чтобы получить наилучшие результаты от имени наших членов», — говорит генеральный директор BSAC Мэри Тетли.

Любые индивидуальные дайверы или группы, желающие предоставить свои собственные отзывы, могут это сделать, хотя отправка должна быть завершена до 13 октября. NHS England рекомендует прочитать публичные консультационное руководство, Оценка воздействия на здоровье в области равенства и пересмотренная спецификация услуг до завершение консультационного опроса.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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