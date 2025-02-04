Волонтеры освободили привязанного кита на острове Скай

Горбатый кит, запутавшийся в канатах на рыбоводческой ферме острова Скай, был освобожден волонтерами из British Divers Marine Life Rescue.

BDMLR впервые услышало о тяжелом положении животного в 7 утра 30 января, а к середине дня первые члены большой команды по освобождению китов уже прибыли на западный шотландский остров со всей Великобритании, а ночью к ним присоединились и другие.

Местные медики BDMLR следили за 9-метровым китом и следили за тем, чтобы к нему не приближались люди, в то время как лососевая ферма Organic Sea Harvest приостановила свою деятельность и перераспределила персонал для оказания помощи в спасательной операции.

Подводные кадры, сделанные во второй половине дня, показали, что то, что члены команды изначально приняли за одну петлю веревки, на самом деле было двойным обматыванием: один конец обматывался вокруг головы кита, а другой захватывал его левый грудной плавник.

Это, по всей видимости, еще больше усложнило бы и без того сложную задачу, поскольку веревки пришлось бы перерезать последовательно, чтобы кит не уплыл с прикрепленной линией.

Добровольцы добрались до места на небольшой лодке на рассвете следующего дня и определили, что размер кита, его сила и вероятный уровень стресса делают неосторожное приближение к нему опасным.

Лососевая ферма OSH у берегов острова Скай (OSH)

Тем не менее, им удалось перерезать участки веревки, как и планировалось, освободив плавник, а затем и голову, хотя на завершение работы ушло до 10.30:XNUMX утра.

Поначалу кит казался слишком изнуренным, чтобы отреагировать на свою новообретенную свободу. Затем он отправился на север, «сильно плавая, ныряя и возвращаясь на поверхность».

«Во время спасательной операции стало ясно, что кит ранее запутался и нес старые канаты, которые не используются Organic Sea Harvest», — заявили на рыбоводческой ферме. «Именно этот существующий запутанный канат и зацепился за причалы фермы, когда он проплывал мимо.

«К счастью, команде BDMLR удалось не только освободить кита с лососевой фермы, но и освободить его от других веревок, которые он нес.

«Морские млекопитающие, включая дельфинов и китов, часто встречаются вблизи лососевых ферм, но они крайне редко контактируют с нашими участками».

БДМЛР также отдали дань уважения Береговой охране, Шотландская программа по выбрасыванию морских животных на берег и оператору дрона Энтони Ригеллу за их поддержку во время, как он выразился, «сложной спасательной операции».

Также в Дивернете: ГОРБАЧНЫЙ КИТ ВЕРНУЛСЯ В МОРЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫСЕЛ НА БЕРЕГ В ШОТЛАНДИИ, ИЮЛЬ ПРИНОСИТ РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КИТАМИ, BDMLR ГОТОВ К ВЫБРОСУ ДЕЛЬФИНА В КОРНУОЛЛЕ, МАССОВЫЙ ВЫБРОС ДЕЛЬФИНОВ НА БЕРЕГ НА ОСТРОВЕ ЭНГЛСИ