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Умерла легенда британского дайвинга на затонувших кораблях Джейми Пауэлл

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Джейми Пауэлл (Ли Бишоп)
Джейми Пауэлл (Ли Бишоп)

Британский дайвер, занимающийся исследованием затонувших объектов и пионер газовых смесей Джейми Пауэлл, которого современники называли «легендой технического дайвинга», погиб после погружения с ребризером на борту судна во время Первой мировой войны. G42 Крушение торпедного катера в проливе Дувр.

Пауэлл всплыл после погружения, которое было на глубине около 50 м в отдаленном месте, в среду, 18 июня. Его погружение-компьютер показал несобытийный профиль, с полной декомпрессией, проведенной как обычно, по словам других водолазов на борту. Однако вскоре после распаковки он сообщил о боли в плече, и ему дали кислород.

Поскольку его состояние, по-видимому, ухудшалось, капитан подал запрос Mayday на немедленную эвакуацию. Вертолет береговой охраны доставил Пауэлла в Королевский лондонский госпиталь для стабилизации состояния, прежде чем его перевели в барокамеру неподалеку Больница Уиппс Кросс для лечения кожного сгибания, но он не поправился и был объявлен мертвым. 

Полный посмертный Экспертиза еще не проводилась, ведется расследование, береговая охрана забрала снаряжение водолаза, включая его рециркуляционный аппарат.

На протяжении всей своей выдающейся карьеры дайвера Пауэлл использовал открытый цикл, пока в этом году не перешел на использование ребризера.

Добрейшая из душ

«Все сообщество продвинутых/технических дайверов знало его как одну из легенд этого вида спорта», — сказал давний товарищ по команде и приятель Ли Бишоп, который описывает Пауэлла как своего лучшего друга. «Все знали его как настоящего джентльмена, одного из самых добрых людей, наставника и друга, и многие восхищались им не только как дайвером, но и как человеком». 

Когда ему было за 50, Пауэлл умер, он занимался дайвингом с 14 лет. Будучи членом британской Starfish Enterprise, которая в 1990-х годах была одной из первых в мире команд по погружениям на затонувшие объекты с использованием газовой смеси, он и другие члены группы «самостоятельно научились использовать газовую смесь, потому что, когда они собирались заняться тем, чем занимались, для этого буквально не существовало никаких курсов», — говорит Бишоп.

Джейми Пауэлл ныряет из Дувра в 2024 году (Ли Бишоп)
Джейми Пауэлл ныряет из Дувра в 2024 году (Ли Бишоп)

В 1994 году Пауэлл был участником новаторского проекта Полли и Саймона Тэпсон. Лузитания Экспедиция со смешанным газом у берегов Ирландии. Он также нырнул на глубину 120 м Британский в первые годы открытого цикла исследования Титаническийсудно-побратим, на котором его мать и жена выступали в качестве вспомогательных водолазов в экспедиции Ника Хоупа в Грецию в 1998 году.

Он также принимал участие в раннем исследовании глубоководных затонувших кораблей, таких как HMS драка, HMS Король Эдуард VII, HMS Aboukir, HMS Хог и HMS Cressy в 1990-х годах. «Он нырнул к сотням девственных затонувших кораблей, которые никто не видел прежде в Ла-Манше», — говорит Бишоп. «Не было много шкиперов, которые не знали и не уважали бы его.

«Плимутский водолаз и инструктор по коммерческим исследованиям Тони Хиллгроув считал его, возможно, лучшим водолазом, которого он когда-либо знал, и такие американские дайверы, как Гэри Джентиле, Джон Чаттертон и Ричи Колер, погружались с ним и очень уважали его как дайвера и друга».

«Джейми был легендой на протяжении всей моей жизни в дайвинге», — прокомментировал инструктор Киран Хаттон, а Рик Айртон добавил: «Какие грустные новости — Джейми был одной из звезд жизни в мире дайвинга». 

«Тихая мышь»

Бишоп описывает Джейми Пауэлла как «тихую мышку», когда дело доходило до освещения в СМИ его подводных достижений: «Из него это пришлось бы вытягивать. Он бронировал дайв-чартер, и никто бы никогда не догадался о том, какой огромный опыт погружений имел «другой дайвер на лодке».  

“He loved the history of кораблекрушения and restoring the artefacts that he so often came across.

«В последние годы он полюбил исследовать затонувшие корабли в Дуврском проливе с новыми друзьями, и более мелкие погружения больше соответствовали его желанию проводить больше времени на дне. На самом деле, возможно, он полюбил дайвинг в более позднем возрасте больше, чем когда-либо».

Пауэлл жил в западном Лондоне и работал в службе грузовых перевозок British Airways в аэропорту Хитроу более 30 лет. Помимо дайвинга он увлекался рыбалкой, скандинавской трэш-метал-музыкой и бельгийским пивом, а также был известен своими усами, которые сочетались с его привычкой одеваться как английский сельский джентльмен.

У Джейми Пауэлла остались жена Бекки и две дочери, которые вместе с семьей любили заниматься дайвингом.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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