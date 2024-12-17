Великобритания выражает «серьёзную обеспокоенность» безопасностью водолазных лодок в Красном море

Недавняя волна катастроф водолазных лодок в Красном море не ускользнула от внимания британских правительственных следователей.

Команда Отдел по расследованию морских происшествий (MAIB) только что публично выразил свою обеспокоенность, а главный инспектор по морским происшествиям капитан Эндрю Молл направил письмо в Египетское управление по безопасности на море (EAMS) изложить свою обеспокоенность и запросить полное участие в ее расследованиях.

«Судя по имеющимся у MAIB доказательствам, безопасность некоторых египетских водолазных катеров, работающих в Красном море, вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в заявлении.

Молл, который перешел в MAIB из Королевского флота в 2005 году и возглавляет подразделение в качестве главного инспектора с 2018 года, отвечает за расследование причин морских аварий, публикацию отчетов с рекомендациями по безопасности и стремится повысить осведомленность о том, как происходят морские аварии.

Из ряда недавних инцидентов с египетскими водолазными лодками, работающими в Красном море, MAIB сосредоточило свое внимание на трех, которые произошли за последние 20 месяцев и в которых были замешаны граждане Великобритании.

Они касались Карлтон Куин, которое перевернулось 24 апреля 2023 года, в результате чего судно было заброшено, но все пассажиры и экипаж были спасены; Ураган, который загорелся 11 июня 2023 года, в результате чего погибли три гражданина Великобритании; и совсем недавно, Морская история, который перевернулся 25 ноября этого года.

MAIB утверждает, что в результате последнего затопления погибли или пропали без вести не менее 18 человек, включая двух граждан Великобритании. Диверне Ранее стало известно, что в последнем списке жертв числится 11 человек, четыре тела найдены, а семь человек числятся пропавшими без вести, и он запросил разъяснения у MAIB.

Sea Story (провинция Красное море)

Следуя протоколам Кодекса расследования аварий Международной морской организации (ИМО), MAIB официально зарегистрировал Великобританию как «существенно заинтересованное государство» в проводимых Египтом расследованиях безопасности этих инцидентов.

Другие подобные происшествия в египетском Красном море со второй половины 2024 года, о которых также сообщалось Диверне включал Нуран, который загорелся 6 ноября; Соблазнение, который затонул 24 октября; и Exocet, который налетел на риф 25 Июнь.

MAIB сообщает, что в настоящее время готовит к публикации бюллетень по безопасности, в котором излагаются области, вызывающие беспокойство у лиц, намеревающихся совершить дайвинг с проживанием на борту судна. день отдыха в регионе Красного моря следует учитывать перед бронированием.

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