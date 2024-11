Пожар на двух известных досках для дайвинга

На двух хорошо известных дайверам судах, одно из которых работает в египетском Красном море, а другое — на Мальдивах, произошли, как сообщается, катастрофические пожары.

Трехпалубный Нуран, управляется Исследователи Красного моря, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

36-метровая лодка с корпусом из красного дерева, построенная в 2006 году, совершала рейсы по северным и южным маршрутам Красного моря из Хургады, с регулярными недельными южными поездками на Brothers, Daedalus и Elphinstone. Она вмещала до 24 гостей, с удобствами для технических дайверов.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Нуран.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Нуран is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Нуран for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Тем временем на Мальдивах 37-метровая яхта со стальным корпусом Синий Вояджер, управляется Мастер-сафари, загорелся рано утром сегодня (7 ноября) во время остановки на техническое обслуживание в порту Хулхумале недалеко от столицы Мале. Таким образом, приглашенные водолазы не пострадали, и других жертв нет.

Наградами Синий Вояджер был построен в 2001 году и мог перевозить 26 гостей в трех люксах и 10 каютах. Это было единственное судно во флоте Master, работающее на Мальдивах.

«После попытки взять пожар под контроль весь экипаж благополучно покинул лодку», — заявили в Master Liveaboards. «Мы уже оцениваем проблемы, вызванные пожаром в предстоящих поездках. С гостями, которые, вероятно, пострадают, свяжутся в надлежащее время.

«Мы рады, что этот инцидент не оказался более серьезным и что все, кто был на борту, в безопасности».

