Туристическое судно перевернулось в Суэцком заливе

Еще одно туристическое судно перевернулось в Красном море, направляясь на юг от Суэцкого канала к курортному городу Хургаде на Красном море днем ​​6 февраля. На борту в тот момент не было гостей, но шестерых членов экипажа судна пришлось спасать.

Инцидент произошел в условиях сильного волнения моря примерно в 100 км от пункта назначения судна, когда оно находилось неподалеку от, как говорят, крупнейшей на Ближнем Востоке ветряной электростанции в Габаль-эль-Зейте.

Две лодки, принадлежащие Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO), пришли на помощь после того, как сигнал бедствия был принят властями Красного моря. Персоналу удалось быстро подобрать четырех членов экипажа и спасти еще двух тем же вечером после расширенной поисково-спасательной операции.

Пострадавшую лодку называли по-разному: Попробуйте Тон и ТритонСообщалось, что судно проходило техническое обслуживание недалеко от Александрии на побережье Средиземного моря, хотя также возможно, что это было новое судно, направлявшееся на ввод в эксплуатацию, как указывалось в ранних сообщениях об инциденте.

Неясно, был ли это специальный катер для дайвинга или его удалось поднять.

Новость пришла в тот же день, когда Великобритания Отдел по расследованию морских происшествий (MAIB) подтвердила ранее высказанную египетским властям обеспокоенность по поводу безопасности на борту судна путем выпуска бюллетеня по безопасности для тех, кто рассматривает возможность отправиться в отпуск на лодке для дайвинга в Красном море.

В документе дайверам рекомендуется проявлять осторожность при выборе судна для дайвинг-сафари в Красном море, учитывая ряд недостатков, выявленных MAIB у судов, которые в последние годы стали причиной инцидентов, иногда заканчивавшихся смертельным исходом.

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