Иск Титана: Раш считал себя «индивидуальным гением глубоководных погружений»

Французский дайвер Поль-Анри Наржоле совершил больше погружений в Титанический чем любой другой человек, настолько много, что его прозвали «Мистер Титаник».

Поэтому, когда он и еще четыре члена экипажа погибли на борту экспериментального корабля Титан погружаясь под воду в прошлом году, было некоторым сюрпризом то, что с его уровнем опыта он взял на себя роль штурмана в туристической поездке OceanGate к глубоко затонувшему кораблю.

Теперь семья Наргеолет утверждает, что OceanGate и ее покойный основатель и генеральный директор Ричард Стоктон Раш, который пилотировал судно из углеродного волокна, когда оно исчезло 18 июня 2023 года, намеренно ввели в заблуждение бывшего командующего ВМФ, заставив его поверить в то, что Титан было безопаснее, чем было.

Они также заявляют, что, вопреки более ранним сообщениям, оккупанты ничего не знали, когда Титан взорвавшись, они фактически получили бы предварительное предупреждение о надвигающейся опасности и испытали бы «душевные страдания» в свои последние минуты.

Семья теперь подала иск о смерти в результате противоправных действий на сумму 50 миллионов долларов США против Rush, OceanGate и других организаций, участвующих в разработке Титан, требуя, чтобы обстоятельства смертельного инцидента были рассмотрены присяжными.

Титан потерял связь со своим кораблем поддержки через два часа после того, как покинул поверхность, и получил широкую огласку глубоководный инцидент. поисково-спасательная миссия продолжалось четыре дня, прежде чем обломки были обнаружены менее чем в 300 метрах от Титаническийносовая часть, на глубине 3.8км.

В иске семья утверждает, что Раш, казалось, гордился тем, что пренебрегал отраслевыми стандартами, активно культивируя имидж себя «как «индивидуального гения» мира глубоководного дайвинга».

В прошлом он критиковал американское законодательство о безопасности пассажирских судов, поскольку оно «без необходимости отдает приоритет безопасности пассажиров над коммерческими инновациями».

Титан погружной – купол из титана, корпус из углепластика (OceanGate)

Типичным примером его подхода было использование дешевого компьютера Logitech. видео-игровой контроллер для пилота Титан. По словам семьи, используемые «модные, современные беспроводные электронные системы», в отличие от систем любого предыдущего подводного аппарата, полагались на бесперебойный источник питания.

Иск был подан 13 августа в Верховный суд Вашингтона по округу Кинг. OceanGate базировалась в этом штате до того, как приостановила все свои операции после катастрофы.

«Постоянная невнимательность»

«Катастрофический взрыв, унесший жизнь Наргеоле, был вызван непосредственно постоянной небрежностью, безрассудством и небрежностью OceanGate, Rush и других ответчиков при проектировании, строительстве и эксплуатации Титан", - заявляют истцы.

«Наргеолет, возможно, умер, делая то, что он любил делать, но его смерть – и смерти других Титан членов экипажа – было противоправным». Титанический Эксперт совершил 37 спусков на Титаник с 1987 года, в основном работая на спасателей. RMS Титаник Инк. собирать артефакты для своих выставок.

Он умер вместе с Рашем и платившими пассажирам британским миллиардером Хэмишем Хардингом, пакистанско-британским бизнесменом Шахзадой Давудом и его сыном Сулейманом. OceanGate потребовала от них подписать отказ от ответственности, признавая риски экспедиции, до ее начала.

«В иске мы утверждали, что если бы Стоктон Раш открыто рассказал обо всех проблемах, которые возникли с Титан«Как и в случае с предыдущими подобными моделями, такой опытный и знающий человек, как П.Х. Наргеолет, не принял бы участия», — говорит Мэтт Шаффер, юрист, представляющий семью.

Инженеры береговой охраны по морской безопасности осматривают извлеченную с Титана кормовую титановую заглушку (Национальный совет по безопасности на транспорте США)

Другой член команды юристов, Тони Бузби, заявил: «Я думаю, показательно, что, хотя Вашингтонский университет и компания Boeing сыграли ключевую роль в разработке предыдущих, но похожих версий ТитанОба недавно заявили, что вообще не причастны к взорвавшейся подводной модели».

Запись о безопасности

Глубоководные подводные аппараты, как правило, имеют хорошие показатели безопасности, но обычно они изготавливаются из твердого титана, а не из титана, прикрепленного к легкому корпусу из углеродного волокна, как это используется в Титан.

Некоторые эксперты и потенциальные пассажиры имели публично раскритиковал конструкцию подводного аппарата задолго до поездки, как сообщалось в предыдущих сюжетах на Диверне, но их возражения были отклонены Рашем, поскольку он пытался убедить глубоководных туристов заплатить до 250,000 XNUMX долларов США за посещение Титанический сайт.

Говорят, что он утверждал, что установил передовую систему акустической безопасности, которая предупреждает ТитанЕсли бы пассажиры судна треснули под давлением, но механизм, предназначенный для сброса балласта и переноса Титан Говорят, что резервное копирование в чрезвычайной ситуации не удалось.

«По подсчетам экспертов, они продолжали бы спускаться, полностью осознавая необратимые неполадки судна, испытывая ужас и душевные муки до того, как Титан в конечном итоге взрывается», — говорится в иске.

В качестве ответчиков наряду с OceanGate и Rush упоминаются бывший технический директор компании Тони Ниссен и Hydrospace Group, Janicki Industries и Electroimpact, компании, которые, как утверждается, участвовали в проектировании и производстве Титан.

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