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Тигр укусил дайвера за голову в Мальдивском аквариуме с акулами

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Ношение необычных капюшонов может показаться провокационным в месте, где кормятся акулы (Дэниел Бринкманн)
Ношение необычных капюшонов может показаться провокационным в месте, где кормятся акулы (Дэниел Бринкманн)

Сообщается, что китайский дайвер, надевший яркий капюшон, был укушен тигровой акулой в затылок на популярном месте для дайвинга на Мальдивах.

Сообщается, что водолазу пришлось наложить более 40 швов на рану, однако его состояние неизвестно. 

Инцидент произошел 15 ноября на месте, известном как Shark Tank на отвоеванном острове Хулхумале недалеко от столицы Мале. Группа туристов не занималась дайвингом с одним из местных дайвинг-центров, предлагающих дайвинг в этом месте, и, как полагают, прибыла на катере с туристического острова Маафуши в атолле Каафу на юге. 

Сообщается, что гиды использовали приманку, чтобы привлечь акул. Кормление акул является незаконным в Мальдивы, и игнорирование этого ограничения привело к нескольким случаям укусов дайверов.

В Shark Tank можно увидеть тигровых, бычьих и короткорылых акул (Даниэль Бринкманн)
Тигровые, бычьи, вертящиеся и другие акулы и скаты посещают Shark Tank (Дэниел Бринкманн)

На дайвере был надет оранжевый неопреновый головной убор в форме рыбы «Немо», который мог сбить акулу с толку в схватке, которая может возникнуть, если в воде окажется наживка. 

Пластиножаберные привыкли посещать это место, чтобы поесть. Shark Tank расположен по другую сторону стены, где лодки для дайвинга становятся на якорь, а экипажи рыболовных судов потрошат свой улов перед обработкой. Из-за близости к столице здесь также наблюдается значительное движение лодок. 

В последние годы это место стало популярным среди дайверов, но, как сообщается, оно представляет опасность из-за количества операторов, работающих там по своим собственным правилам. Говорят, что некоторые лодки даже используют это место для ознакомительных погружений, хотя ряд крупных операторов исключили возможность брать туда гостей из соображений безопасности.  

«Условия были ужасными, когда я нырял в этом месте», — рассказал фотожурналист Дэниел Бринкманн, сделавший здесь фотографии. Диверне«Вы можете видеть, как мусор от тунца тонет прямо с поверхности, а рабочие сгребают его в воду, эффективно создавая водоворот из приманки.

«Если дайверы подойдут слишком близко или не будут обращать внимания и держаться подальше от течения, они легко могут попасть в беду».

На этом месте можно увидеть до 200 скатов (Даниэль Бринкманн)
На этом месте можно увидеть до 200 скатов (Даниэль Бринкманн)

«Когда вы входите в воду, вас сразу же встречает множество крупных длиннорылых акул, выскакивающих со дна и с нетерпением ожидающих, когда их покормят», — рассказал другой дайвер, знакомый с этим местом. Диверне«В прошлом году было более 50 розовых скатов, но, похоже, они ушли. 

«Затем вы сталкиваетесь с несколькими другими видами скатов, а когда оказываетесь у дна, часто встречаются рыбы-гитары и бычьи акулы. Изюминкой является наблюдение за большой акулой-молотом и/или тигровой акулой.

«Это погружение не для неопытных — и уж точно не контрольное погружение». 

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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