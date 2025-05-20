Сипаданский дайвер погиб, поторопившись с выводами

Вчера утром (19 мая) у острова Сипадан в Малайзии погиб аквалангист, прыгнувший в море, по-видимому, без разрешения или ведома присутствовавших там специалистов по дайвингу.

37-летний китаец был на день отдыха с женой, которая, как сообщалось, также находилась на лодке в то время. Он был с группой из семи других дайверов разных национальностей и командой из пяти инструкторов и гидов на организованной курортом поездке на лодке к всемирно известному месту погружения.

По словам суперинтенданта Мохда Сабри Зайнола из полицейского управления Семпорны, которое расследует смертельный инцидент, дайвер прыгнул в море «без разрешения своего гида» около 10.45:XNUMX утра, его действия видел только один из членов экипажа лодки.

Увидев, что мужчина, по-видимому, паникует, прежде чем исчезнуть под водой, член экипажа сообщил об этом специалистам по дайвингу. Один из них спустился, нашел мужчину на глубине около 25 м и вытащил его на поверхность, все еще дышащим.

Дайвера подняли на лодку и провели реанимационные мероприятия. «Пострадавший оставался без сознания, едва дышал и несколько раз блевал», — сказал суперинтендант Зайнол.

Внезапная смерть

После лечения в больнице Семпорна мужчина был переведен в больницу Тавау, расположенную более чем в 100 км от места происшествия, тем же вечером, но по прибытии был объявлен мертвым. Примерно в это же время, через восемь часов после инцидента, один из сотрудников дайвинг-клуба сообщил об этом в полицию.

«Мы классифицировали этот случай как «внезапную смерть»», — сказал суперинтендант Зайнол, добавив, что посмертный Сегодня должно было состояться обследование. Он попросил всех, кто мог бы помочь полиции в расследовании, выступить.

Дайверы, желающие посетить Сипадан, останавливаются на близлежащих островных курортах или в Семпорне на материке. В целях защиты хрупкой экосистемы острова, на погружения выделяется 252 разрешения в день (в этом году их число удвоилось). Они распределяются по курортам через лицензированные туроператоры зарегистрирован в Sabah Parks.

Дайверы имеют право совершать не более двух погружений в день и должны иметь минимальный сертификат Расширенная открытая вода Дайвер.

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