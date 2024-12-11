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Приговорен: мужчина, стоявший за заговором с наркотиками, в результате которого погиб дайвер CCR

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Джимми Бли использовал сделку по продаже кокаина, чтобы спасти бизнес
Джимми Бли использовал сделку по продаже кокаина, чтобы спасти бизнес

Джеймс Блейк «Джимми» Бли, человек, стоявший за заговором с целью контрабанды кокаина, в результате которого в 2022 году погиб бразильский дайвер с ребризером, а другой скрылся в Австралии, приговорен к максимальному сроку тюремного заключения в 11 лет и три месяца.

Приговор был вынесен 26 ноября после того, как Бли признал себя виновным в незаконном импорте кокаина и контрабанде двух бразильских дайверов в страну. 64-летний Бли, бывший туроператор суперяхт из Квинсленда, предстал перед судьей Троем Андерсоном в Окружной суд Нового Южного Уэльса, крупнейший суд первой инстанции в Австралии.

Наркотики были импортированы в корпусе сухогруза, который пришвартовался в порту Ньюкасла в мае 2022 года, как сообщалось в то время на Диверне

Бли из Кэрнса организовал контрабандную доставку бразильских дайверов Бруно Боргеса-Мартинса (31 год) и Джони Фернандеса да Силвы (32 года) на лодке из Индонезии в Дарвин на Северной территории Австралии, а затем переправил их на юг, в Ньюкасл.

контрабанда — Борхес, Да Сильвер и Бли
Слева направо: Бруно Борхес-Мартинс, Джони Фернандес да Силва и Джимми Бли.

Бли, сам являющийся аквалангистом, купил снаряжение для дайвинга на сумму 12,000 6,140 австралийских долларов (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов), включая ребризер замкнутого цикла для мужчин, прежде чем понял, что они не обучены им пользоваться, сообщили суду. Бли сам обучал их в двух отдельных случаях в Уорнерс-Бей и Суонси, как сообщала национальная пресса, освещавшая судебные разбирательства.

19 мая Бли отвез мужчин в Ньюкасл, чтобы они могли забрать наркотики. Один пакет был найден, но позже полиция обнаружила второй пакет, содержащий 42 1-килограммовых брикета кокаина, выброшенных в порту рядом с телом Борхеса-Мартинса.

Да Силва был замечен на камерах видеонаблюдения, но его так и не отследили – считается, что он мог скрыться с частью кокаина. Бли был пойман позже при попытке сбежать в Сингапур.

Судья отметил, что в смерти дайвера нельзя винить Бли. Он также ясно дал понять, что Бли не добывал наркотики и не прятал их на судне, а был нанят для их извлечения, за что он ожидал получить 300,000 151,000 австралийских долларов (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). План был предложен ему в Индонезии, где он занимался большей частью своей яхтенной работы.

Полицейский с найденным пакетом кокаина
Офицер полиции с кирпичом найденного кокаина (полиция Нового Южного Уэльса)

По словам судьи, «гнусный» план Бли был продиктован не столько жадностью, сколько желанием спасти бизнес, серьезно пострадавший от пандемии COVID.

Приговор за ввоз наркотиков предусматривает лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение сроком на семь лет и три месяца, однако с учетом отбытого срока Бли сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении до ноября 2029 года. Приговор предусматривает максимальное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения за контрабанду людей.

Сын Бли, Джеймс Лейк-Кусвианди Бли, 23 года, находится под залогом в ожидании суда после того, как он не признал себя виновным по одному пункту обвинения в пособничестве и подстрекательстве своего отца к импорту наркотиков, а также по другому пункту обвинения в растрате более 100,000 XNUMX долларов, полученных преступным путем.

Также в Дивернете: Дайвера CCR «бросили умирать» торговцы кокаином, Расследование по контрабанде кокаина: история трёх дайверов, Смерть дайвера-кокаиниста: мужчина арестован

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04:15 БоуЛайн
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08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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