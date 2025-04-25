Поиски британского дайвера на Филиппинах прекращены

Филиппинская береговая охрана отменила двухдневную подводную операцию по поиску британского дайвера, пропавшего без вести в Дауине, провинция Восточный Негрос, 22 апреля.

Его команда дайверов и другие дайверы-добровольцы до вчерашнего дня (24 апреля) пытались найти 44-летнего Марка Дэвида Морриса.

Команда Береговая охрана заявили, что их прибрежные патрули продолжат надводные операции на обширной территории в надежде найти пропавшего мужчину, хотя национальная полиция также выразила некоторые сомнения относительно того, занимался ли Моррис вообще дайвингом.

Пропал без вести: Марк Дэвид Моррис (провинциальное отделение полиции Восточного Негроса)

Местными и провинциальными управлениями по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (DRRMO), Бюро противопожарной защиты и различными добровольцами-водолазами, включая специалистов с курортов и центров в этом районе, была проведена серия подводных поисков.

Южные течения, описываемые как «умеренные или сильные», продолжались, пока они пытались найти Морриса, и к 23 апреля операция уже называлась поисково-спасательной.

Не пропускал до утра

Полиция Дауина сообщила, что Моррис покинул съемную квартиру во вторник около 3:XNUMX, связавшись с местным другом и сообщив ему, что собирается заняться дайвингом в одиночку.

В этом отчете упоминается «фридайвинг», хотя из-за ряда официальных ссылок на «подводное плавание» остается неясным, намеревался ли Моррис заниматься подводным плаванием, фридайвингом или плаванием с маской и трубкой. Страницы социальных сетей указывают, что он был аквалангистом, а Береговая охрана ссылалась на то, что его «акваланг» пропал из квартиры.

Водолазы предприняли очередную попытку найти пропавшего британца

Сообщается, что жена Морриса, 42-летняя Эмили Тан Ферн, жительница Сингапура, спала, когда он вышел из квартиры, и только в 8 утра следующего дня она поняла, что его нет, и вызвала полицию, что побудило ее начать поиски.

Моррис сказал своему другу, что собирается на пляж напротив курорта Lalao Beach Resort в Дауине, но полиция заявила, что, поскольку никто не видел, как он входил в море, им также пришлось изучить возможность того, что он вообще не занимался дайвингом.

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