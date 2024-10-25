Региональный тренер погиб из-за ошибки ребризера

Расследование установило, что гибель британского водолаза с ребризером у побережья южного Девона в мае стала результатом «ошибки пользователя».

Нил Баркер, 72 года, отставной менеджер по качеству, родом из Эдинбурга, но живет со своей женой в Челмсфорде, Эссекс. Активный член клуба дайвинга Челмсфорда, он с 2022 года также был региональным тренером Восточного региона Британский подводный клуб.

Его смерть стала предметом краткого слушания, проведенного старшим коронером Филипом Спинни в коронерском суде Эксетера 18 октября, сообщает Девон Live.

31 мая Баркер нырял у берега около Бигбери-он-Си к востоку от Плимута и был замечен всплывшим, но затем снова затонувшим, и его пришлось поднять на водолазный катер. RNLI отреагировали на экстренный вызов, и дайвера доставили в больницу Деррифорд в Плимуте, где констатировали его смерть.

Причиной смерти было названо утопление, однако коронер заявил, что в его замкнутой системе ребризера было слишком мало разбавителя, чтобы обеспечить плавучесть и дыхание, поэтому смерть Баркера наступила из-за ошибки пользователя.

«Те, кто знал Нила, знают, что он был преданным семьянином со страстью к дайвингу», — заявил BSAC после смерти Баркера. «Он был преданным волонтером BSAC как для своего клуба, так и на национальном уровне в качестве регионального тренера. Его присутствия будет очень не хватать».

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