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Найдены выжившие на борту судна для дайвинга в Красном море

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Sea Story (провинция Красное море)
Sea Story (провинция Красное море)

Сорок пять человек пропали без вести в Красном море сегодня рано утром (25 ноября) во время крушения судна Морская история Сообщается, что судно затонуло во время погружения с аквалангом. Неизвестное количество выживших уже обнаружено у берегов заповедника Вади-эль-Гемаль между Марса-Аламом и Хаматой. 

Сообщается, что самолет доставил некоторых выживших в больницу для оказания срочной помощи, в то время как другие, как сообщается, ожидают эвакуации египетским военно-морским фрегатом, согласно губернаторству Красного моря. Общее число спасенных людей в настоящее время остается неясным.

Член экипажа подал сигнал бедствия с судна в 5.30:XNUMX утра по местному времени, прежде чем связь была потеряна. Центр управления военно-морской базой затем мобилизовал поисково-спасательные работы, первоначально развернув вертолет и морское подразделение из Берниса туда, где, как предполагалось, затонул судно.

44-метровый деревянный корпус Морская история, имеющий 18 двухместных кают, вчера вышел из Порт-Галиба к северу от Марса-Алама и должен был прибыть в Хургаду 29 ноября. На борту судна находились 31 гость разных национальностей и 14 членов экипажа.

Команда мухафаза Красное море сообщил, что обновления будут выпускаться по мере поступления новой информации.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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