Найдены выжившие на борту судна для дайвинга в Красном море

Сорок пять человек пропали без вести в Красном море сегодня рано утром (25 ноября) во время крушения судна Морская история Сообщается, что судно затонуло во время погружения с аквалангом. Неизвестное количество выживших уже обнаружено у берегов заповедника Вади-эль-Гемаль между Марса-Аламом и Хаматой.

Сообщается, что самолет доставил некоторых выживших в больницу для оказания срочной помощи, в то время как другие, как сообщается, ожидают эвакуации египетским военно-морским фрегатом, согласно губернаторству Красного моря. Общее число спасенных людей в настоящее время остается неясным.

Член экипажа подал сигнал бедствия с судна в 5.30:XNUMX утра по местному времени, прежде чем связь была потеряна. Центр управления военно-морской базой затем мобилизовал поисково-спасательные работы, первоначально развернув вертолет и морское подразделение из Берниса туда, где, как предполагалось, затонул судно.

44-метровый деревянный корпус Морская история, имеющий 18 двухместных кают, вчера вышел из Порт-Галиба к северу от Марса-Алама и должен был прибыть в Хургаду 29 ноября. На борту судна находились 31 гость разных национальностей и 14 членов экипажа.

Команда мухафаза Красное море сообщил, что обновления будут выпускаться по мере поступления новой информации.

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