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На Красном море заброшено судно для дайвинга после столкновения с рифом

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Живая лодка Red Sea Firebird, которая 20 апреля столкнулась с рифом (Into The Blue)
Живое судно Firebird, которое налетело на риф 20 апреля (Into The Blue)

Дайв-сафари в Красном море Жар-птица, которым управляет базирующаяся в Хургаде компания Into The Blue, пришлось эвакуировать после столкновения с рифом к северу от Шарм-эль-Шейха, хотя пока не считается, что оно затонуло. Судно направлялось на север по заливу Акаба в сторону Дахаба.

О столкновении сообщила Палата дайвинга и водных видов спорта Египта (CDWS) нанесший «значительный ущерб» судну, произошел около 1 часа ночи 20 апреля. Сообщается, что все семь гостей и семь членов экипажа в безопасности и здоровы. 

CDWS получила сигнал бедствия около 1.30, к тому времени лодка уже была эвакуирована, сообщает Into The Blue. Палата уведомила региональные военно-морские и наземные службы экстренной помощи о необходимости прибыть на место происшествия.

«Благодаря быстрой и профессиональной реакции нашей команды и дайв-гида все гости были благополучно эвакуированы в течение 16 минут вместе со своими паспортами и необходимыми вещами», — сообщает Into The Blue. «Гости были немедленно доставлены на сушу в сопровождении своего гида.

«После успешной эвакуации гостей члены нашего экипажа также были благополучно эвакуированы, забрав дополнительные личные вещи и оборудование».

Аварийные службы прибыли между 2.30:3 и XNUMX:XNUMX утра, чтобы поддержать операцию и «обеспечить беспрепятственный перевод всех в ближайший отель для отдыха и безопасности».

Вместимость 16

«Построенный водолазами для водолазов» в 2003 году и капитально отремонтированный в 2019 году, 32-метровый Жар-птица Вмещал до 16 гостей в восьми каютах. На борту находились два зодиака, а также два спасательных плота на 25 человек. 

Into The Blue, переименованный в Deep Blue Cruises только в феврале, также осуществляет свою деятельность Жар-птицасестринская лодка буревестник и 50м Катана.

Жар-птица Гости были переведены в отель в Хургаде, чтобы ожидать отправления в свои страны. Согласно CDWS, четверо гостей были немцами, один швейцарец и двое других дайверов-египтян.

Into The Blue заявила, что работает с властями, чтобы спасти все, что еще можно было спасти. Жар-птица«Мы благодарим власти и нашу преданную команду за их исключительную реакцию на ситуацию, и мы по-прежнему привержены безопасности и благополучию всех тех, кто плавает с нами», — говорится в сообщении.

Этот инцидент стал последним в череде катастроф с дайвинг-лодками в Красном море, которые вызвали призывы к региональным регулирующим органам ужесточить меры по обеспечению безопасности туристических лодок, в том числе со стороны самой Великобритании. Отдел по расследованию морских происшествий. Он выпустил свой собственный бюллетень безопасности для туристов из Великобритании, путешествующих на судах по Красному морю.

CDWS утверждает, что причиной Жар-птица В настоящее время инцидент расследуется Министерством туризма и другими органами, хотя результаты и выводы многочисленных подобных расследований, объявленных в районе Красного моря, редко публикуются.

Также в Дивернете: «Будьте осторожны, выбирая лодки для дайвинга в Красном море», — предупреждает MAIB, Император Семи Морей опустошенный огнем, Туристическое судно перевернулось в Суэцком заливе, Попытки принуждения Морская история выжившие дайверы, о которых сообщает BBC, 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как «огромная волна» затопила судно для отдыха на воде в Красном море

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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