На Красном море заброшено судно для дайвинга после столкновения с рифом

Дайв-сафари в Красном море Жар-птица, которым управляет базирующаяся в Хургаде компания Into The Blue, пришлось эвакуировать после столкновения с рифом к северу от Шарм-эль-Шейха, хотя пока не считается, что оно затонуло. Судно направлялось на север по заливу Акаба в сторону Дахаба.

О столкновении сообщила Палата дайвинга и водных видов спорта Египта (CDWS) нанесший «значительный ущерб» судну, произошел около 1 часа ночи 20 апреля. Сообщается, что все семь гостей и семь членов экипажа в безопасности и здоровы.

CDWS получила сигнал бедствия около 1.30, к тому времени лодка уже была эвакуирована, сообщает Into The Blue. Палата уведомила региональные военно-морские и наземные службы экстренной помощи о необходимости прибыть на место происшествия.

«Благодаря быстрой и профессиональной реакции нашей команды и дайв-гида все гости были благополучно эвакуированы в течение 16 минут вместе со своими паспортами и необходимыми вещами», — сообщает Into The Blue. «Гости были немедленно доставлены на сушу в сопровождении своего гида.

«После успешной эвакуации гостей члены нашего экипажа также были благополучно эвакуированы, забрав дополнительные личные вещи и оборудование».

Аварийные службы прибыли между 2.30:3 и XNUMX:XNUMX утра, чтобы поддержать операцию и «обеспечить беспрепятственный перевод всех в ближайший отель для отдыха и безопасности».

Вместимость 16

«Построенный водолазами для водолазов» в 2003 году и капитально отремонтированный в 2019 году, 32-метровый Жар-птица Вмещал до 16 гостей в восьми каютах. На борту находились два зодиака, а также два спасательных плота на 25 человек.

Into The Blue, переименованный в Deep Blue Cruises только в феврале, также осуществляет свою деятельность Жар-птицасестринская лодка буревестник и 50м Катана.

Жар-птица Гости были переведены в отель в Хургаде, чтобы ожидать отправления в свои страны. Согласно CDWS, четверо гостей были немцами, один швейцарец и двое других дайверов-египтян.

Into The Blue заявила, что работает с властями, чтобы спасти все, что еще можно было спасти. Жар-птица«Мы благодарим власти и нашу преданную команду за их исключительную реакцию на ситуацию, и мы по-прежнему привержены безопасности и благополучию всех тех, кто плавает с нами», — говорится в сообщении.

Этот инцидент стал последним в череде катастроф с дайвинг-лодками в Красном море, которые вызвали призывы к региональным регулирующим органам ужесточить меры по обеспечению безопасности туристических лодок, в том числе со стороны самой Великобритании. Отдел по расследованию морских происшествий. Он выпустил свой собственный бюллетень безопасности для туристов из Великобритании, путешествующих на судах по Красному морю.

CDWS утверждает, что причиной Жар-птица В настоящее время инцидент расследуется Министерством туризма и другими органами, хотя результаты и выводы многочисленных подобных расследований, объявленных в районе Красного моря, редко публикуются.

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