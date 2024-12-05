Рекордный штраф для фирмы, которая оставила подростка одного во время первого погружения

Смерть 18-летнего подростка во время его первого погружения с аквалангом привела к самому крупному штрафу на рабочем месте в истории американского штата Миннесота — более 730,000 576,000 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

Джо Андерсон погиб 21 мая во время погружения с целью очистки водорослей от водорослей в озере Лак-Лавон, пригодном для ловли рыбы в долине Эппл, по заказу компании Your Lake Aquatic Plant Management из Колумбия-Хайтс. Сообщается о смертельном инциденте on Диверне в июне.

Будучи студентом Университета Бетел и планируя изучать бизнес в Аризоне в конце года, Андерсон работал во время летних каникул вместе с пятью другими сотрудниками Your Lake.

Лак-Лавон (Дэйв Шаффхаузен / Google)

Его отправили убирать водоросли и другой мусор на глубине 3–5 м, но когда другие водолазы всплыли на поверхность, они поняли, что пузырьки его выхлопных газов не видны, и отправились выяснить, что произошло, согласно отчету о расследовании, проведенном Управлением по охране труда и технике безопасности Миннесоты (OSHA).

Андерсона нашли без сознания на дне озера с вынутым загубником регулятора. Его вытащили из воды с признаками тяжелой гипотермии и реанимировали, но через три дня он скончался в больнице.

Выяснилось, что Андерсон никогда раньше не погружался с аквалангом. По данным OSHA, он получил лишь 10-15-минутное обучение от другого сотрудника, который не имел сертификата подводного плавания.

Расследование OSHA пришло к выводу, что у сотрудников Your Lake не было соответствующего опыта или подготовки для безопасного выполнения своей работы, и они не были обучены процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации, таким как сердечно-легочная реанимация или другая первая помощь. У компании не было руководства по технике безопасности, и ни один руководитель водолазных работ не находился рядом, когда произошел инцидент.

Управление по охране труда и промышленной гигиене США (OSHA) предъявило компании Your Lake обвинение в пяти «умышленных» нарушениях стандартов безопасности коммерческого дайвинга. К этой категории относятся случаи, когда компания якобы знает о наличии опасных условий, но не предпринимает разумных усилий для их устранения.

Джо Андерсон

Три из нарушений были на максимальную сумму $161,323 каждое, два других на $123,200 каждое. Компания оспаривает штрафы.

Офис шерифа округа Дакота продолжает расследование уголовного дела совместно с офисом окружного прокурора.

Согласно Миннесота Стар ТрибьюнАндерсон стал вторым работником Миннесоты за два года, погибшим во время подводного плавания с аквалангом для удаления подводных водорослей. Сотрудник компании Dive Guys of Wayzata утонул в июне 2022 года во время работы в озере Миннетонка, и компании было выписано пять штрафов, два из них за умышленные нарушения, хотя общий штраф в размере 180,850 XNUMX долларов был уменьшен после апелляции.

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