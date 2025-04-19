Быстро соображающий дайвер спас пилота от пожара

Австралийский инструктор по подводному плаванию был провозглашен героем после спасения пилота автожира, совершившего аварийную посадку на острове Фрейзер. ака К'Гари, в Квинсленде.

Автожиры — это небольшие летательные аппараты, которые используют ротор без двигателя для подъема и задний пропеллер для прямой тяги. Инцидент произошел в спокойных условиях около полудня вчера (18 апреля).

Марк Дэвис, владелец-инструктор Карма Дайвс, увидел, как автожир пролетел низко над его головой и упал на пляж всего в 50 метрах от его позиции в Мун-Пойнт на западном побережье острова.

Он работал матросом на палубе с группой из более чем 40 туристов, наблюдающих за китами на судне Whalesong Cruises. Экипаж и гости как раз пересаживались на лодку, чтобы отплыть, когда автожир снизился, едва не задев их.

Быстро реагирующий Марк Дэвис

Дэвис сказал, что автожир издавал звук, как будто у него было мало топлива. Он подпрыгнул один раз на песке, прежде чем остановиться и вспыхнуть пламенем. Он побежал, чтобы помочь пилоту, который выпал из самолета при ударе.

Водолазу удалось оттащить пострадавшего, которым, как сообщается, оказался мужчина в возрасте около 50 лет, от обломков, несмотря на то, что над ними клубились пламя и дым.

В этот момент пилот, казалось, был без сознания, но Дэвис проверил, дышит ли он, и позже он пришел в себя и разговаривал к моменту прибытия спасательных служб. Дэвис посчитал, что его посадка на мягкий песок могла бы спасти ему жизнь.

Сцена на пляже (LifeFlight)

Пока Дэвис занимался пилотом, команда лодки использовала огнетушитель, чтобы потушить пожар. ЖизньПолет Бригада воздушной медицины и парамедики службы скорой помощи Квинсленда оказали помощь пилоту с травмами позвоночника, груди и конечностей. Он был доставлен по воздуху в больницу в Брисбене в стабильном состоянии.

Дэвис занимается дайвингом в разных частях света с 2011 года и является инструктором PADI IDC Staff Instructor, а также, что отражает его недавнее увлечение, инструктором по фридайвингу.

«Огромный привет нашему матросу Марку из Karma Dives, который не раздумывая пришел на помощь», — написал Круизы Whalesong Владелица Ребекка Гриншилдс. «Он герой, ведь результат мог бы быть намного хуже, если бы его не было рядом, чтобы помочь!»

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