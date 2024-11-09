Реквизит убил школьницу во время поездки к китовым акулам

15-летняя ученица из Сингапура, приехавшая на Мальдивы для участия в исследовательском проекте по китовым акулам вместе со своей школой, погибла после удара винтом лодки. Она и ее группа только что вошли в море на подводных лодках.

Дженна Чан отправилась в поездку вместе со своей школой St Joseph's Institution (SJI) International в сопровождении членов семьи и команды во главе с директором школы.

Полиция заявила вчера (8 ноября), что инцидент произошел недалеко от острова Дигура в атолле Южный Ари, примерно в 100 км к юго-западу от столицы Мале. Дженну доставили в медицинский центр Дигура, но по прибытии констатировали ее смерть. Подробности инцидента неизвестны, и полиция сейчас проводит расследование.

На атолле китовых акул можно увидеть круглый год, и студенты SJI также посетили Мальдивы в ноябре прошлого года для «глубоководного сноркелинга и тренировки устойчивости». уроки”. Экспедиция была частью Национальная премия за достижения молодежи (Премия герцога Эдинбургского в Великобритании), которая является обязательной для учащихся с 9 класса школы.

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