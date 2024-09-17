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Консультант по марихуане отстранен от работы после смерти дайвера на Мальте

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Кшиштоф Бялецкий, погибший на Мальте (Исследователи-дайверы)
Основатель клуба Кшиштоф Бялецкий (Diving Explorers)

Двое польских водолазов-ребризеров, работавших в Великобритании, погибли на Мальте в результате инцидента с погружением на затонувшее судно 6 июля. Теперь обстоятельства смерти одного из них, Кшиштофа Бялэцкого, поставлены под сомнение в связи с отстранением от работы консультанта по дайвингу и гипербарической медицине в больнице Mater Dei.

48-летний Бялецки был основателем лондонской компании Дайвинг-исследователи, крупнейшего в Великобритании польского дайвинг-клуба, и он пытался помочь своему товарищу, 45-летнему Доминику Дубаю, который попал в затруднительное положение во время погружения на глубину 65 метров полинезийский у самой восточной точки Мальты. 

Впоследствии обоим мужчинам пришлось совершать быстрые подъемы и пропустить остановки безопасности. в смертельном инциденте что впоследствии было сообщено Диверне.

Теперь стало известно, что неназванный консультант решил уйти из гипербарического отделения больницы и оставил только младшего стажера, чтобы следить за выздоровлением Бялецки. 

Обвинение выдвигается Таймс Мальта, в котором сообщается, что министерство здравоохранения Мальты подтвердило отстранение консультанта до окончания судебного расследования смерти Бялецки.

Полностью в сознании и бдительности.

Двое пострадавших дайверов были подобраны с их чартерной лодки спасательным судном Вооруженных сил Мальты, доставлены на берег и доставлены на машине скорой помощи в Mater Dei недалеко от столицы Валлетты. Дубадж скончался там вскоре после прибытия. 

Сообщается, что Бялецки страдал от декомпрессионной болезни, но находился «в полном сознании и бдительности», когда вошел в барокамеру для лечения, и, как сообщается, в тот день он даже показал большой палец вверх сотруднику дайвинг-центра, посетившему его в тот день.

Считалось, что он хорошо поддается лечению и идет на поправку, но в 7.10 вечера его внезапно объявили мертвым.

Говорят, что смерть Бялецки стала первым случаем гибели полностью сознающего водолаза в гипербарическом отделении с 1985 года, а давний инцидент произошел, когда барокамеры еще находились в стадии разработки. 

Ассоциация профессиональных школ дайвинга Мальты (РПОО) призвал министерство туризма провести внутреннее расследование произошедшего на объекте, чтобы успокоить более широкое сообщество дайверов.

Согласно Времена Мальты, консультант по дайвингу и гипербарии, имеет дипломы по дайвинг-медицине, полученные в Южной Африке и Великобритании, и выступает в качестве эксперта-свидетеля по инцидентам, связанным с дайвингом.


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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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