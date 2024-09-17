Двое польских водолазов-ребризеров, работавших в Великобритании, погибли на Мальте в результате инцидента с погружением на затонувшее судно 6 июля. Теперь обстоятельства смерти одного из них, Кшиштофа Бялэцкого, поставлены под сомнение в связи с отстранением от работы консультанта по дайвингу и гипербарической медицине в больнице Mater Dei.

48-летний Бялецки был основателем лондонской компании Дайвинг-исследователи, крупнейшего в Великобритании польского дайвинг-клуба, и он пытался помочь своему товарищу, 45-летнему Доминику Дубаю, который попал в затруднительное положение во время погружения на глубину 65 метров полинезийский у самой восточной точки Мальты.

Впоследствии обоим мужчинам пришлось совершать быстрые подъемы и пропустить остановки безопасности. в смертельном инциденте что впоследствии было сообщено Диверне.

Теперь стало известно, что неназванный консультант решил уйти из гипербарического отделения больницы и оставил только младшего стажера, чтобы следить за выздоровлением Бялецки.

Обвинение выдвигается Таймс Мальта, в котором сообщается, что министерство здравоохранения Мальты подтвердило отстранение консультанта до окончания судебного расследования смерти Бялецки.

Полностью в сознании и бдительности.

Двое пострадавших дайверов были подобраны с их чартерной лодки спасательным судном Вооруженных сил Мальты, доставлены на берег и доставлены на машине скорой помощи в Mater Dei недалеко от столицы Валлетты. Дубадж скончался там вскоре после прибытия.

Сообщается, что Бялецки страдал от декомпрессионной болезни, но находился «в полном сознании и бдительности», когда вошел в барокамеру для лечения, и, как сообщается, в тот день он даже показал большой палец вверх сотруднику дайвинг-центра, посетившему его в тот день.

Считалось, что он хорошо поддается лечению и идет на поправку, но в 7.10 вечера его внезапно объявили мертвым.

Говорят, что смерть Бялецки стала первым случаем гибели полностью сознающего водолаза в гипербарическом отделении с 1985 года, а давний инцидент произошел, когда барокамеры еще находились в стадии разработки.

Ассоциация профессиональных школ дайвинга Мальты (РПОО) призвал министерство туризма провести внутреннее расследование произошедшего на объекте, чтобы успокоить более широкое сообщество дайверов.

Согласно Времена Мальты, консультант по дайвингу и гипербарии, имеет дипломы по дайвинг-медицине, полученные в Южной Африке и Великобритании, и выступает в качестве эксперта-свидетеля по инцидентам, связанным с дайвингом.



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