Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется

Аквалангисты в одном из самых популярных мест для дайвинга в Великобритании рискуют потерять еще один пункт неотложной помощи, поскольку клиника Diver Clinic, которая более 30 лет оказывала услуги по гипербарическому погружению в районе Пул в Дорсете, объявила о своем окончательном закрытии в конце января.

По словам представителей Diver Clinic, решение о закрытии отделения дайвинга и гипербарической медицины было принято совместно с NHS на «взаимно согласованной основе», поскольку «совпадение множества коммерческих, договорных и эксплуатационных факторов, которые не могут быть учтены в рамках контракта с NHS», сделало это невозможным. больше не жизнеспособно для эксплуатации установок рекомпрессии в Пуле.

" Клиника дайверов Компания начала свою деятельность в 1992 году для обслуживания центрального региона пролива Ла-Манш и с тех пор предоставляет круглосуточные услуги по экстренной рекомпрессии.

Клиника выразила благодарность своим «преданным, трудолюбивым и исключительно опытным давним членам команды», а также «службам экстренной помощи, морским поисково-спасательным службам и организациям медицинской поддержки, которые тесно сотрудничали с нами, спасая так много жизней за последние три десятилетия».

Многие отдельные дайверы также имели основания быть благодарными за наличие этого объекта.

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