Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха

Двое военнослужащих ВМС Филиппин погибли 2 августа во время любительского погружения в море Сулавеси примерно в 4 км от Барангая Миндупока, Сарангани, что побудило службу начать расследование.

Опытные дайверы, мужчины в возрасте 48 и 50 лет, как сообщается, занимались дайвингом в нерабочее время вместе с двумя другими лицами, но пропали без вести более чем на час, прежде чем их обоих нашли плавающими без сознания на поверхности.

По данным ВМС, по прибытии в провинциальную больницу Сарангани в Майтуме они были объявлены мертвыми. Власти пока не предоставили никаких подробностей о произошедшем.

Сарангани — провинция на крайнем юге Филиппин на острове Минданао, которую редко посещают зарубежные дайверы.

Представитель ВМС капитан Джон Перси Алкос подтвердил, что один из водолазов находился на отдыхе в целях восстановления душевного здоровья, а другой находился в разрешенном отсутствии.

Он заявил, что их имена не будут разглашаться до завершения расследования. «Мы оказываем полную поддержку семьям погибших… Прежде всего, мы отдаём дань уважения и чтим службу и самоотверженность наших погибших моряков», — сказал он.

Команда Филиппинский флот заявили, что помимо расследования инцидента они пересматривают протоколы погружений, чтобы определить необходимые улучшения процедур любительского и оперативного дайвинга.

Двое российских аквалангистов умер на Филиппинах после того, как в начале этого года его унесло сильным течением.