Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Личный кабинет

Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Сарангани, Минданао (Майкл Э. Пелигро)
Сарангани, Минданао (Майкл Э. Пелигро)

Двое военнослужащих ВМС Филиппин погибли 2 августа во время любительского погружения в море Сулавеси примерно в 4 км от Барангая Миндупока, Сарангани, что побудило службу начать расследование.

Опытные дайверы, мужчины в возрасте 48 и 50 лет, как сообщается, занимались дайвингом в нерабочее время вместе с двумя другими лицами, но пропали без вести более чем на час, прежде чем их обоих нашли плавающими без сознания на поверхности.

По данным ВМС, по прибытии в провинциальную больницу Сарангани в Майтуме они были объявлены мертвыми. Власти пока не предоставили никаких подробностей о произошедшем.

Сарангани — провинция на крайнем юге Филиппин на острове Минданао, которую редко посещают зарубежные дайверы.

Представитель ВМС капитан Джон Перси Алкос подтвердил, что один из водолазов находился на отдыхе в целях восстановления душевного здоровья, а другой находился в разрешенном отсутствии. 

Он заявил, что их имена не будут разглашаться до завершения расследования. «Мы оказываем полную поддержку семьям погибших… Прежде всего, мы отдаём дань уважения и чтим службу и самоотверженность наших погибших моряков», — сказал он.

Команда Филиппинский флот заявили, что помимо расследования инцидента они пересматривают протоколы погружений, чтобы определить необходимые улучшения процедур любительского и оперативного дайвинга.

Двое российских аквалангистов умер на Филиппинах после того, как в начале этого года его унесло сильным течением.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Лори Л. Маттоцци: Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию
LPC: Серверы приложений Deepblu отключаются от сети
Эдди: До и после 2000 года: как изменилась безопасность подводного плавания
Тим: ОБЗОР: «Погружение во тьму» устанавливает новые стандарты документальных фильмов о дайвинге
Тим: Лучшие регуляторы для подводного плавания в 2025 году
Cвежие новости
Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха
Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века
Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой. Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой.
Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию
Водолаз Мазраани погиб во время экспедиции в Атлантику Водолаз Мазраани погиб во время экспедиции в Атлантику 
35-й совет Великобритании принял резолюцию в защиту океана 35-й совет Великобритании принял резолюцию в защиту океана
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц
[Gtranslate]