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Смерть музыканта во время дайвинга: ошибочный регламент или алкогольное заболевание?

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Музыкальный продюсер Карл Бэрхэм (City and Colour)
Музыкальный продюсер Карл Бэрхэм (City and Colour)

Окончательный вердикт ожидается в мае после завершения расширенного расследования гибели британского музыкального продюсера во время подводного плавания в Австралии в 2019 году. 

Коронер рассматривает доказательства после того, как последние дни слушаний на прошлой неделе были сосредоточены на камне преткновения, связанном с отсутствием журналов обслуживания арендованного регулятора, который использовал дайвер.

Карл Бэрхэм, 37 лет, погиб во время погружения в заливе Байрон недалеко от Брисбена в Новом Южном Уэльсе. Расследование в Великобритании в марте 2020 г. было отложено, как сообщалось в то время Дивернепосле того, как коронер Саффолка узнал, что австралийские власти все еще расследуют водолазное снаряжение, которое использовал Бэрхэм, и обстоятельства инцидента.

То, что должно было стать пятидневным слушанием, началось в Сиднейском коронерском суде в декабре 2024 года и было завершено только сейчас после продления, с вопросом о том, были ли причиной смерти Барехэма неисправное водолазное снаряжение или сопутствующие заболевания, связанные с алкоголизмом. О разбирательстве сообщалось в Опекун.

Бывший гитарист, Бэрхэм стал продюсером и звукорежиссером канадского певца и автора песен Далласа Грина и его группы. Город и цвет. Он прожил в Торонто 16 лет.

Они прибыли в Австралию для выступления на фестивале в Брисбене в конце месяца, и любительское погружение с лодки было запланировано на следующий день, 24 сентября.

По словам заместителя коронера штата Новый Южный Уэльс Дэвида О'Нила, Бэрхэм был физически не в форме и в целом подавлен, хотя по прибытии находился в хорошем расположении духа.

Продюсер, имеющий квалификацию PADI, ранее совершил 21 погружение и прошел курс повышения квалификации в дайвинг-центре PADI 5* Sundive Byron Bay тем утром, прежде чем отправиться на расстояние 2.5 км от берега, чтобы погрузиться в природном заповеднике Нгутунгулли Джулиан-Рокс.

День был тихий и солнечный. Водитель Bareham и гид по дайвингу Юко Инагаки заявили, что обнаружили алкоголь в его дыхании, но коронеру сказали, что, хотя он мог быть с похмелья или страдать от смены часовых поясов, никаких негативных последствий он не испытал. Говорят, что Sundive проводит политику безалкогольных напитков для дайверов.

Содержание
Содержание

Роковое погружение

Первоначально Инагаки руководил двумя парами напарников, одной из которых был инструктор Бэрхэма и Sundive Эндрю Ниувенхоф.

Ниувенхоф заявил, что не замечал алкоголя в дыхании Бэрхэма и не считал его пьяным, а также сообщил, что тот усердно проверял свое снаряжение, включая регулятор.

Достигнув морского дна, Ниувенхоф поднял глаза и увидел, как Инагаки помогает Бэрхэму с очевидными проблемами выравнивания давления. Поэтому инструктор переместился на площадку Nurery с другой парой напарников, зная, что Инагаки был с Бэрхэмом, и в следующий раз, когда он повернулся, чтобы проверить, он увидел, как пара поднимается.

Инагаки подтвердила, что Бэрхэм сообщил, что у него возникли трудности с выравниванием давления при спуске, а затем с контролем плавучести, но после того, как она оказала ему помощь, он подал сигнал об успешном завершении операции.

Они направились к Nursery, но в следующий раз, когда Инагаки увидела Бэрхэма, он лежал в 4 метрах лицом вверх на дне моря, частично скрытый камнем. Она подплыла и увидела, что его регулятор был вытащен изо рта.

Инагаки безуспешно пытался восстановить регулятор и поднял Барехэма в вертикальное положение, чтобы совершить экстренное всплытие. Попытки реанимировать его на поверхности не увенчались успехом, и он был объявлен мертвым на пляже Пасс примерно в полдень. 

Смерть в дайвинге: Пасс, залив Байрон (Энди Хей)
Перевал, залив Байрон (Энди Хей)

Обслуживание регулятора

Эксперт по подводному плаванию с аквалангом сообщил следствию, что, хотя каждый должен был знать, кто его напарник, система не дала сбоя, поскольку Инагаки фактически взял на себя эту роль от Нивенхофа, и разделения группы не произошло.

Коронер услышал, что у второй ступени Mares, которую Бэрхэм арендовал у Sundive, были порваны мундштуки. Неясно, были ли они повреждены до погружения, хотя Инагаки так не считал. Водолаз мог их прокусить, если бы у него случился припадок.

Полицейский водолаз обнаружил, что усилие, прикладываемое к регулятору, необычно велико, и сообщил, что на глубине более 9 метров дышать значительно сложнее, что делает погружение небезопасным. 

Технический специалист оценил усилие, необходимое для образования трещин, как почти вдвое превышающее нижний рекомендуемый предел, и отверг предположение Sundive о том, что это могло быть вызвано позднее солью или песком с пляжа. 

В журнале оборудования Sundive, датированном почти за пять месяцев до несчастного случая, отмечено, что вторая ступень протекала, но была вручную настроена Стефани Рингс, сотрудницей Sundive, которая не была квалифицированным техником и прошла только половину курса, одобренного Mares.

Рингс утверждала, что ее обучил сертифицированный техник Sundive Том Хьюз, и что в то время он руководил ее работой по техническому обслуживанию, хотя Хьюз, выступавший от имени компании, отрицал, что обучал ее или руководил ее работой. 

Рингс заявила, что она уже проделывала эту процедуру на регуляторе Бэрхэма около 20 раз, и никаких проблем не возникло.

Регуляторы Mares требуют обслуживания каждые 100 погружений или ежегодно, а крупное обслуживание каждые 200 погружений или два года. Регуляторы Sundive обслуживаются раз в год, но компания отвергла как «крайне маловероятное» предположение, что они могут использоваться до 200 раз за этот период.

Хьюз подтвердил, что записи о техническом обслуживании Sundive были неточными с точки зрения того, когда и как часто использовалась та или иная единица оборудования.

Вскоре после смерти Бэрхэма содиректор Sundive Дэвид Робинсон предоставил полиции фотографию одной страницы из журнала обслуживания регулятора. Она показала, что Рингс настроил регулятор Бэрхэма 2 мая 2019 года. 

Однако Sundive не смогла показать суду полный бортовой журнал, и его не нашли в дайвинг-центре. Собственный адвокат Рингса хотел узнать, почему не было представлено никаких доказательств того, что регулятор не обслуживался с начала мая. 

Робинсон не дал никаких объяснений, когда коронер спросил его, скрывал ли он записи от следствия.

Медицинские заключения

Эксперты-медики посчитали, что даже если бы при использовании арендованного регулятора работа дыхания могла быть увеличена, большинство дайверов справились бы с ней, и что Бэрхэм смог бы всплыть на поверхность, если бы это была его единственная проблема.

Уровень алкоголя в крови дайвера оказался эквивалентным двум порциям спиртного, возможно, выпитого накануне вечером. 

Три врача, давших показания, согласились с тем, что алкоголизм Бэрхэма и сопутствующие заболевания сделали его уязвимым к медицинскому событию, вызванному погружением в воду, однако их теории относительно фактической причины смерти варьировались от отека легких при погружении (ОЛА) до приступа алкогольного абстинентного синдрома, приведшего к утоплению.

Сообщалось, что у Бэрхэма было заболевание печени, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя, а также он мог страдать от кардиомиопатии или заболевания сердечной мышцы, что делало его более восприимчивым к ИПО (внутреннему утоплению). Это могло привести к гипоксии и потере сознания.

Дайвер был настолько внезапно выведен из строя, что считалось, что он, скорее всего, утонул из-за внезапного сердечного приступа или припадка, из-за чего он в панике вытащил или случайно потерял свой регулятор.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

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00: 00 Введение
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02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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