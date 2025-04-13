Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Новые пожары на дайв-ботах терзают Таиланд

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Пожарные тушат пожар в Diverace (Информационный центр Пхукета)
Пожарные тушат пожар в Diverace (Информационный центр Пхукета)

За последние дни на юге Таиланда произошло два пожара на двигателе водолазного катера, однако всех пострадавших пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

В ходе последнего инцидента 18 туристов и тайских пассажиров, а также восемь членов экипажа были вынуждены сесть на спасательный плот в Андаманском море рано утром вчера (12 апреля).

Судно, 35-метровое стальное DiveRACE Класс E, привезли дайверов в национальный парк Као Лак и встали на якорь на ночь, готовые посетить место крушения земснаряда, добывавшего олово в 1980-х годах Бунсунг и окружающий коралловый риф на следующий день. Место крушения находится примерно в 24 км от пирса Тхап Ламу в провинции Пхангнга, к северу от Пхукета.

В 3.30 утра было обнаружено большое количество дыма, выходящего из машинного отделения судна. По словам оператора, экипаж применил огнетушители к генератору, который они определили как источник возгорания.

Однако дыма было слишком много, чтобы взять ситуацию под контроль, и было принято решение эвакуировать гостей и команду на спасательные плоты и сообщить об этом военно-морскому флоту.

Борьба с пожаром (Информационный центр Пхукета)
Борьба с пожаром (Информационный центр Пхукета)
Сгоревший дайв-бот (Информационный центр Пхукета)
Сгоревший дайв-бот (Информационный центр Пхукета)

Рядом находится судно для проживания на борту, Рага из Smile Dolphin Diving, подошла и взяла гостей и команду на борт, как сообщается, все не пострадали. Их перевезли на пирс Thap Lamu.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим, и продолжим обеспечивать ответственность», — заявили в DiveRACE оператор в публичном заявлении. Сообщается, что официальное расследование уже ведется.

Содержание
Содержание

Местные герои

Накануне (11 апреля) на корме небольшого коммерческого судна вспыхнул пожар. Аор Субпити, когда его двигатель загорелся. 

Лодка возвращалась из поездки по рифовому сноркелингу у острова Ко Куд на другой стороне страны, в восточной провинции Трат в Сиамском заливе. На борту находилась тайская семья из четырех человек — двое детей и их родители, — которые остановились в отеле Koh Kood Cabana Resort.

Шестнадцатилетний рулевой Манават Бяли получил серьезные ожоги рук и лица, когда двигатель взорвался недалеко от места, где он работал, но, как сообщается, он все равно продолжил помогать семье безопасно добраться до воды, прежде чем попытаться потушить пожар. 

Пылающий Аор Субпити
Пылающий Аор Субпити

Ему и 18-летнему капитану Супавату Роджанамолу в конце концов пришлось отказаться от попыток сдержать пожар. Проплывающее рыболовное судно и спасатели подобрали семью, а экипаж был доставлен в больницу для лечения ожогов.

Аварийные службы были оповещены около 11.40:XNUMX утра, и официальные лица заявили, что возгорание, по всей видимости, было случайным и что двигатель лодки соответствовал требуемым стандартам безопасности.

Оператор лодки Ангкана Апибансри поблагодарил спасателей за их быструю реакцию, а также за то, что оба члена экипажа, которых местные жители считают героями за их реакцию, как ожидается, полностью выздоровеют.

Инцидент на острове Ко Тао

Пожар на тайской лодке 1
Пожар на Дэвиде Джоне (офис по связям с общественностью провинции Сураттхани)

Два последних инцидента произошли менее чем через месяц после того, как 26-летняя лондонская туристка Александра Кларк пропала без вести, когда чартерный дайвинг-бот... Дэвид Джон загорелся и затонул.

Кларк был одним из 22 туристов и членов экипажа на судне, когда утром 16 марта вспыхнул пожар, примерно в 10 км от побережья Ко Тао на западной стороне Сиамского залива.

Предположительно, она находилась в туалете на корме после возвращения с погружения в районе юго-западной вершины, когда около 10 утра начался пожар.

По данным полиции, топливный бак лодки переполнился во время заправки, а пары воспламенились от искры при запуске двигателя. Огонь быстро распространился по машинному отделению, когда водолазы и команда прыгали в море. Их спасли команды частных лодок, которым был сделан экстренный вызов.

В конце концов судно затонуло, а капитан и член экипажа, заполнявший бак, были обвинены в халатности. Инцидент сообщалось в то время on Диверне.

Перерыв на плавание

И это не единственные инциденты с туристическими лодками, связанные с неисправностью двигателя в Таиланде за последний месяц. Взрыв двигателя и пожар произошли на двухмоторной лодке для дневного плавания на Пхукете Танамарин 555 31 марта, когда пассажиры купались у берегов частного острова Май Тон. 

Судно направлялось на остров Пхи-Пхи с тремя членами экипажа и 33 туристами, в основном российскими, и их гидом. Сообщается, что во время перерыва на купание капитан обнаружил неисправность двигателя.

Он заказал замену судна, чтобы продолжить путешествие, когда произошел взрыв. Он, а также инженер и еще один член экипажа получили ранения, а трое туристов и их гид получили ранения от летящей шрапнели. Портовый патрульный катер в конечном итоге потушил пожар, а раненых доставили в больницу.

По данным местной прессы, Пхукет в частности стал ассоциироваться с инцидентами с туристическими лодками, что побудило местные власти активизировать программу выборочных проверок в 2024 году. 

Согласно Таиландский экзаменатор В апреле, когда в стране отмечается оживленный новогодний водный фестиваль (Сонгкран), количество дорожно-транспортных происшествий и аварий на лодках регулярно увеличивается на 50%.

Также в Дивернете: БРИТАНСКИЙ ТУРИСТ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ, ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОГИБШИМ, ПОСЛЕ ПОЖАРА НА БОТЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОВ В ТАИЛАНДЕ, ИМПЕРАТОР СЕМИ МОРЕЙ, РАЗРУШЕННЫЙ ОГНЕМ, ДВЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДАЙВ-ДОСКИ ДЛЯ СПУСКА НА ВОДУ ПОЛОМИЛИСЬ, ПОЖАР НА СУДНЕ FLORES: ВИД С МОСТИКА

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Как долго хранится воздух в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вам следует знать #подводноеплавание #askmark #scubatank Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно хранить воздух в баллоне для подводного плавания, прежде чем он испортится? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Это один из наиболее распространенных вопросов, которые задают дайверы, особенно если вы не занимаетесь дайвингом регулярно. В этом видео я отвечаю на вопрос, как долго можно дышать воздухом внутри баллона для подводного плавания, прежде чем его придется слить или заменить. Я также объясняю, почему качество воздуха может ухудшаться со временем, какую роль играют влажность и загрязняющие вещества и почему важно правильное хранение (например, хранение баллонов в вертикальном положении). Мы также поговорим о заправке найтроксом и о том, как дайвинг-центры спускают воздух перед заправкой газовой смесью. Независимо от того, сохраняете ли вы полный бак после гидроиспытаний или просто готовитесь к следующей поездке, это видео даст вам реальные советы по обеспечению безопасности и максимально эффективному использованию заправок воздухом. Задавайте свои вопросы о погружениях с хэштегом #AskMark в комментариях, чтобы получить шанс попасть в будущее видео. ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================= Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, представленные в этом видео, предназначен исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

Как долго воздух хранится в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вы должны знать

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые нельзя пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию #scubadiving #diveshow #scubatravel Ищете лучшие дайвинг-шоу, которые стоит посетить в 2025 году? Вот ваше полное глобальное руководство. В этом видео Марк делится помесячной разбивкой основных выставок и мероприятий в сфере подводного плавания по всему миру, включая DEMA, GO Diving, ADEX, Scuba Show, MIDE и другие. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Планируете ли вы встретиться с производителями снаряжения, протестировать новейшие технологии для подводного плавания, забронировать дайвинг-тур или пообщаться с профессиональными дайверами и подводными фотографами, в этом видео рассказывается о том, что предлагает каждое мероприятие. Это ваш календарь выставок для дайвинга: от крупных международных выставок, таких как Boot Düsseldorf и EUDI, до региональных фаворитов в Великобритании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Полный список и ссылки на официальные сайты смотрите в описании. Расскажите нам в комментариях, на какое дайвинг-шоу вы собираетесь и что вам больше всего хочется увидеть в этом году ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Полный список дайв-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (Британская выставка дайвинга) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show АПРЕЛЬ 4-6: Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13-15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: GO Diving ANZ Show 17-19 ОКТЯБРЯ: Diving Talks 11-14 НОЯБРЯ: DEMA Show Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ ВЕБ-САЙТЫ - Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве - Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Временные метки 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 Шоу дайвинга GO UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Шоу дайвинга 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Разговоры о дайвинге 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 Я ОЧЕНЬ ... https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые вы не должны пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Платон Алексиадес: У Туниса сообщили о подводном кладбище времен Второй мировой войны
Грегг С: Представляем Shearwater Peregrine TX: совершенный подводный компьютер с воздушной интеграцией
Джеймс Адамс: Заявка кладоискателя на спасение затонувшего корабля была отклонена
Дэйв Дайвер: Почувствуйте себя королевской семьей в Марса Накари
Триш: Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы
Cвежие новости
Новые пожары на дайв-ботах терзают Таиланд Новые пожары на дайв-ботах терзают Таиланд
Проект по выращиванию кораллов ReefSeed приветствуется на Мальдивах Проект по выращиванию кораллов ReefSeed приветствуется на Мальдивах
Дайверы оштрафованы за издевательства над черепахой в Малайзии Дайверы оштрафованы за издевательства над черепахой в Малайзии
Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности
Soft Magic Descending покоряет сердца судей-дайверов Soft Magic Descending покоряет сердца судей-дайверов
Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц