Новые пожары на дайв-ботах терзают Таиланд

За последние дни на юге Таиланда произошло два пожара на двигателе водолазного катера, однако всех пострадавших пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

В ходе последнего инцидента 18 туристов и тайских пассажиров, а также восемь членов экипажа были вынуждены сесть на спасательный плот в Андаманском море рано утром вчера (12 апреля).

Судно, 35-метровое стальное DiveRACE Класс E, привезли дайверов в национальный парк Као Лак и встали на якорь на ночь, готовые посетить место крушения земснаряда, добывавшего олово в 1980-х годах Бунсунг и окружающий коралловый риф на следующий день. Место крушения находится примерно в 24 км от пирса Тхап Ламу в провинции Пхангнга, к северу от Пхукета.

В 3.30 утра было обнаружено большое количество дыма, выходящего из машинного отделения судна. По словам оператора, экипаж применил огнетушители к генератору, который они определили как источник возгорания.

Однако дыма было слишком много, чтобы взять ситуацию под контроль, и было принято решение эвакуировать гостей и команду на спасательные плоты и сообщить об этом военно-морскому флоту.

Борьба с пожаром (Информационный центр Пхукета)

Сгоревший дайв-бот (Информационный центр Пхукета)

Рядом находится судно для проживания на борту, Рага из Smile Dolphin Diving, подошла и взяла гостей и команду на борт, как сообщается, все не пострадали. Их перевезли на пирс Thap Lamu.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим, и продолжим обеспечивать ответственность», — заявили в DiveRACE оператор в публичном заявлении. Сообщается, что официальное расследование уже ведется.

Местные герои

Накануне (11 апреля) на корме небольшого коммерческого судна вспыхнул пожар. Аор Субпити, когда его двигатель загорелся.

Лодка возвращалась из поездки по рифовому сноркелингу у острова Ко Куд на другой стороне страны, в восточной провинции Трат в Сиамском заливе. На борту находилась тайская семья из четырех человек — двое детей и их родители, — которые остановились в отеле Koh Kood Cabana Resort.

Шестнадцатилетний рулевой Манават Бяли получил серьезные ожоги рук и лица, когда двигатель взорвался недалеко от места, где он работал, но, как сообщается, он все равно продолжил помогать семье безопасно добраться до воды, прежде чем попытаться потушить пожар.

Пылающий Аор Субпити

Ему и 18-летнему капитану Супавату Роджанамолу в конце концов пришлось отказаться от попыток сдержать пожар. Проплывающее рыболовное судно и спасатели подобрали семью, а экипаж был доставлен в больницу для лечения ожогов.

Аварийные службы были оповещены около 11.40:XNUMX утра, и официальные лица заявили, что возгорание, по всей видимости, было случайным и что двигатель лодки соответствовал требуемым стандартам безопасности.

Оператор лодки Ангкана Апибансри поблагодарил спасателей за их быструю реакцию, а также за то, что оба члена экипажа, которых местные жители считают героями за их реакцию, как ожидается, полностью выздоровеют.

Инцидент на острове Ко Тао

Пожар на Дэвиде Джоне (офис по связям с общественностью провинции Сураттхани)

Два последних инцидента произошли менее чем через месяц после того, как 26-летняя лондонская туристка Александра Кларк пропала без вести, когда чартерный дайвинг-бот... Дэвид Джон загорелся и затонул.

Кларк был одним из 22 туристов и членов экипажа на судне, когда утром 16 марта вспыхнул пожар, примерно в 10 км от побережья Ко Тао на западной стороне Сиамского залива.

Предположительно, она находилась в туалете на корме после возвращения с погружения в районе юго-западной вершины, когда около 10 утра начался пожар.

По данным полиции, топливный бак лодки переполнился во время заправки, а пары воспламенились от искры при запуске двигателя. Огонь быстро распространился по машинному отделению, когда водолазы и команда прыгали в море. Их спасли команды частных лодок, которым был сделан экстренный вызов.

В конце концов судно затонуло, а капитан и член экипажа, заполнявший бак, были обвинены в халатности. Инцидент сообщалось в то время on Диверне.

Перерыв на плавание

И это не единственные инциденты с туристическими лодками, связанные с неисправностью двигателя в Таиланде за последний месяц. Взрыв двигателя и пожар произошли на двухмоторной лодке для дневного плавания на Пхукете Танамарин 555 31 марта, когда пассажиры купались у берегов частного острова Май Тон.

Судно направлялось на остров Пхи-Пхи с тремя членами экипажа и 33 туристами, в основном российскими, и их гидом. Сообщается, что во время перерыва на купание капитан обнаружил неисправность двигателя.

Он заказал замену судна, чтобы продолжить путешествие, когда произошел взрыв. Он, а также инженер и еще один член экипажа получили ранения, а трое туристов и их гид получили ранения от летящей шрапнели. Портовый патрульный катер в конечном итоге потушил пожар, а раненых доставили в больницу.

По данным местной прессы, Пхукет в частности стал ассоциироваться с инцидентами с туристическими лодками, что побудило местные власти активизировать программу выборочных проверок в 2024 году.

Согласно Таиландский экзаменатор В апреле, когда в стране отмечается оживленный новогодний водный фестиваль (Сонгкран), количество дорожно-транспортных происшествий и аварий на лодках регулярно увеличивается на 50%.

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