Тело пропавшего дайвера найдено на пляже Корниш

Тело пропавшего без вести дайвера-подводника у берегов Корнуолла 22 сентября было найдено на пляже примерно в 15 км от его последнего известного местонахождения. Мужчину идентифицировали как Эндрю Макнайта, которого описывают как высококвалифицированного дайвера и инструктора.

76-летний Макнайт из Сент-Остелла нырял к востоку от мыса Сент-Энтони-Хед недалеко от Фалмута, когда, как сообщается, у него не было вернулся на дайв-бот сразу после полудня, как сообщается Диверне.

Масштабная поисково-спасательная операция не увенчалась успехом, но 8 декабря его тело было обнаружено на пляже Портхолланд.

«Энди был высококвалифицированным дайвером и инструктором по дайвингу, и его смерть стала большим потрясением для всех, кто его знал», — заявила семья Макнайт. «Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, и его будет очень не хватать всей его семье.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность сообществу дайверов Юго-Запада, Полиция Девона и Корнуолла, RNLI, Береговая охрана и все остальные, кто потратил свое время на его поиски в течение последних 11 недель».

Также в Дивернете: Дайвер пропал в заливе Фалмут, Сколько дайверов спасла 200-летняя организация RNLI?, RNLI 200: спасателям нужна минута, За кулисами штаб-квартиры RNLI