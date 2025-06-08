Мужчина погиб, его жена и брат были спасены во время учебного погружения

Мужчина погиб во время учебного погружения с аквалангом для начинающих после того, как, как сообщается, у него случилась остановка сердца под водой у пляжа Джумейра в Дубае 6 июня.

29-летний Айзек Пол Олаккенгиль был родом из Кералы в Индии, но жил и работал в Дубае. Он проводил праздник Ид аль-Адха с членами семьи и отправился на тренировку со своей женой Решмой и младшим братом Ивином, который жил в Абу-Даби.

Все трое работали инженерами. Олаккенгиль, инженер-строитель, специализирующийся на информационном моделировании зданий, работал в ОАЭ с 2019 года.

Как рассказал местной прессе его дядя Дэвид Пиарилос, группа находилась под водой под руководством инструктора, когда у Олаккенгила начались проблемы с дыханием, и он отдалился от остальных.

«Все запаниковали и оказались под водой», — сказал Пьярилос. «Мне сказали, что Решму первой вытащили на берег, а за ней и двух других». Олаккенгила доставили в ближайшую больницу, где констатировали его смерть.

Пляж Джумейра, где проходило учебное погружение (Гильем Веллют)

Айвина также доставили в больницу, хотя, как говорят, он вне опасности. О смерти брата ему сообщили только на следующий день.

«В настоящее время мы сотрудничаем с соответствующими органами власти, чтобы завершить документацию, необходимую для репатриации тела», — сказал Пьярилос. Семья также была опрошена Полиция Дубая в связи с началом расследования инцидента использованное водолазное снаряжение было изъято для проведения экспертизы.

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