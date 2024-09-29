Расследование смерти дайвера на Мальте выявило халатность врача

Специалисту по гипербарической медицине, по всей видимости, грозят уголовные обвинения на Мальте в связи со смертью в июле проживавшего в Великобритании польского аквалангиста Кшиштофа Бялецки.

Выводы судебного расследования по факту гибели людей были опубликованы Времена Мальты, в котором говорится, что консультанту может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет и штраф в размере около 10,000 XNUMX фунтов стерлингов, если его признают виновным в непредумышленном убийстве.

48-летний Бялэцкий был одним из двух членов Польского дайвинг-клуба. Дайвинг-исследователи который умер 6 июля. Он отправился на помощь Доминику Дубаю, который попал в беду во время погружения на глубину 65 метров Ле Полинезия крушение перед началом неконтролируемого подъема. Оба мужчины совершили быстрые подъемы и пропустили остановки безопасности, как сообщалось on Диверне.

По прибытии в больницу Mater Dei Hospital недалеко от Валлетты Дубадж был объявлен мертвым. У него диагностировали газовую эмболию мозговых артерий и баротравму легких в результате подъема.

По имеющимся данным, Бялецки находился в сознании и ясном сознании, и изначально, казалось, чувствовал себя хорошо, проходя лечение декомпрессионной болезни (ДКБ) в барокамере, однако позднее у него произошла остановка сердца, и в 7.10:XNUMX того же вечера он скончался.

Результаты расследования

Судебное расследование, проведенное мировым судьей Джо Мифсудом, пришло к выводу, что во время самого погружения не было допущено никакой халатности со стороны организатора Diveshack Scuba School, дайвинг-центра PADI 5* IDC и Tec Rec DIVE-center в Слиме, или других пяти дайверов в клубной группе, которые, как считается, приняли все необходимые меры в чрезвычайной ситуации.

Однако в больнице был обнаружен ряд критических ошибок. Пока еще не названный консультант по дайвингу и гипербарической медицине покинул помещение на «длительный период» днем, оставив Бялецки на попечении младшего специалиста, который, как говорят, «все еще проходит обучение и, таким образом, плохо подготовлен к лечению осложнений и принятию ключевых решений по лечению».

Стажеру было поручено поддерживать телефонный контакт с консультантом и избегать принятия самостоятельных важных решений.

Больница Mater Dei на Мальте (Йохан Пулемарк)

В 6.20:6.31 Бялецки снял кислородную маску и пожаловался на усиление боли в животе и одышку. Стажер сообщил об этом консультанту по телефону и попросил вызвать анестезиолога для подготовки к СЛР, но запрос был отклонен. В XNUMX:XNUMX у Бялецки случилась остановка сердца, и в этот момент была оповещена бригада СЛР.

Консультант вернулся только в 6.42:38, но к тому времени состояние Бялецки уже оценивалось как критическое, и через XNUMX минут он скончался.

В ходе расследования было установлено, что консультант признался, что не знал максимальной глубины, на которой работали водолазы, предположив, что она не превышала 50 м, что могло привести к ошибкам в назначенном лечении.

Сообщается, что консультант также неправильно диагностировал состояние Бялецки по телефону, заподозрив кислородное отравление, а не декомпрессионную болезнь.

Во время первоначального лечения в камере клапаны низкого давления не открывались должным образом, из-за чего у Бялэцкого возникли проблемы с дыханием. После устранения проблемы не было сделано никакой компенсации для этой скомпрометированной фазы лечения, что привело к большей нагрузке азота в его крови и усугубило его состояние.

Консультант посоветовал сделать Белецкому инъекцию седативного препарата Ативан, хотя он выпускался только в форме таблеток, и хотя Белецкому в 1:5.10 дали две таблетки Ативана по XNUMX мг, консультант считал, что ни одна из них не была введена.

Критические моменты

Консультант был приостановлен в ожидании результатов мирового расследования, которое пришло к выводу, что его отсутствие в критические моменты и зависимость от стажера способствовали смерти Бялэцкого, в то время как лечение водолаза было ненадлежащим и граничило с халатностью.

Сообщается, что смерть Бялецки стала первым случаем смерти полностью сознающего водолаза в гипербарическом отделении за последние 40 лет.

По данным газеты, консультанту 43 года, он имеет дипломы по водолазной медицине, полученные в Южной Африке и Великобритании, и выступает в качестве эксперта-свидетеля по инцидентам, связанным с водолазами.

RISE IN DEMAND: An increase in diver treatments at the Mater Dei hyperbaric unit, as well as Malta’s other unit at Gozo General Hospital, has been reported by the Времена Мальты. Mater Dei had treated 57 divers so far this year, it stated last week, already surpassing its annual average of 50. Gozo averages 30 divers a year. Dr Stephen Muscat, former head consultant at Mater Dei, noted that “Malta is fast becoming a mecca for technical diving”, and that this was a factor in making divers more prone to accidents.



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