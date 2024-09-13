Операция по извлечению троса закончилась смертью водолаза + затоплением судна

Все началось с благотворительного акта, когда, как сообщается, один дайвер отправился на задание по извлечению опасного для жизни троса из затонувшего корабля, а закончилось его смертью и затоплением спасательного судна в сложных водных условиях.

Тело 72-летнего Патрика Келли из Уинтроп-Харбора, штат Иллинойс, было извлечено из-под обломков парохода на глубине 36 метров. Висконсин в озере Мичиган утром 11 сентября.

Аквалангист был объявлен пропавшим без вести его женой накануне утром, после того как он не вернулся на лодку к 11.30, как ожидалось. Железный корпус судна, построенного в 1881 году и затонувшего в 1929 году, находится в 10 км от юго-западного побережья озера, недалеко от границы Иллинойса и Висконсина в Плезант-Прери.

В районе крушения началась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие: Береговая охрана США, Офис шерифа округа Кеноша и сотрудники полиции и пожарной охраны города Плезант-Прери, а также гидролокационное оборудование и несколько дистанционно управляемых аппаратов.

«Смотритель затонувшего судна»

Около 5 часов вечера того же дня неблагоприятные погодные условия на озере привели к тому, что поисково-спасательную операцию пришлось приостановить до следующего дня.

Однако задолго до этого, около 2.30:XNUMX, спасательно-дайвинговый катер Ассоциации пожарных и спасателей округа Кеноша начал набирать воду и был вынужден подать собственный сигнал бедствия.

На помощь пришли другие лодки, и восемь членов экипажа были спасены вместе с большей частью их оборудования, прежде чем судно затонуло на глубине 20 м, примерно в 3 км от места происшествия. Висконсин место крушения. Ассоциация заявила, что будет сотрудничать с Департаментом природных ресурсов штата, чтобы поднять свою лодку.

Родственники Келли сообщили прессе, что он был опытным дайвером, который нырял Висконсин много раз до этого, и считал себя «смотрителем затонувшего судна». Он сказал, что планировал поднять трос из-за страха, что он мог подвергнуть опасности других дайверов.

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